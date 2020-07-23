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Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyorTÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (Deniz duyurusu) ilanı ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ- 3
23.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:16

Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor

TÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (Deniz duyurusu) ilanı ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Türkiye'nin Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın da dün Navtex açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.

GÖREV EMRİ BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz ve bölgede sondaj çalışması yapacak olan 86 metre boyu 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi, denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacak.

Kaynak: DHA

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