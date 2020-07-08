DHA YURT BÜLTENİ - 3 Video çekmek için girdiği su birikintisinde öldüAfyonkarahisar'da, sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan çukurdaki su birikintisine giren Oğuzhan Baylan (17), yaşamını yitirdi.

Video çekmek için girdiği su birikintisinde öldü

Afyonkarahisar'da, sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan çukurdaki su birikintisine giren Oğuzhan Baylan (17), yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Olay dün saat akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a bağlı Karaaslan Köyü'nde meydana geldi. Bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan, akşam saatlerinde arkadaşı Şükrü İ. (16) ile bölgedeki taş ocaklarından biri tarafından açılan çukurdaki su birikintisine girdi. Burada sosyal medya hesabı Tiktok'ta paylaşmak için video çekmek isteyen Baylan, bir anda su yun içinde kayboldu. Baylan ile birlikte suya giren ancak kayalara tutunarak kendisini kurtarmayı başaran Şükrü İ., arkadaşının ailesi ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. AFAD ekipleri suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden bölgeye dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından su altında yapılan aramada, Oğuzhan Baylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri, sinir krizi geçirdi. Aile üyelerini yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baylan'ın cenazesi, ardından cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aile üyeleri, ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarı levhası olmadığını belirterek, şirketi suçladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Arama kurtarma ekiplerindenEkipler su içinde arama yaparkenCesedin sudan çıkarılmasından Aile üyelerinin feryadıBabanın haykırışıOğuzhan Baylan'ın fotoğrafı

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR

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550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı

KONYA'da, sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak'ın aracından, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çantayı çalan 2 şüpheli, giydikleri kadın kıyafetleri sayesinde yakalandı.Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çanta ile arabasına bindi. Yeşilırmak, otoparktan çıkacağı sırada aracın sürücü tarafına gelen şüpheli, Yeşilırmak'tan para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan diğer şüpheli ise çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekiler, şüphelileri bir süre kovaladı. Ancak şüpheliler mahalle içerisinde izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.AFGAN KADININ EVİNE ZORLA GİRDİLERİhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karatay ilçe devriye ekipleri, şüphelilerin son görüldüğü sokak üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu sırada bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli bir kişi, polislerin dikkatini çekti. Polis, kadın kıyafetli kişiyi durdurduğunda, olayın şüphelisi Burak K. (21) olduğunu gördü. Bu sırada apartmandan inen diğer şüpheli Suriye uyruklu Mhd Khaled Abo Tabıkh da (24) para dolu çanta ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, girdikleri apartmanda kapısını çaldıkları Afgan uyruklu kadın Shahrbanu Ahmadı'yi (25) bıçak zoruyla eve soktukları ve kıyafetlerini vermesini istedikleri öğrenildi. İki şüpheli gözaltına alınırken, paralar ise sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Güvenlik kamera görüntüsüOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıParalardan detayŞüphelilerin emniyete götürülmesiGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, takip ettiği şüpheliyi, bir dinlenme tesisinde satacağı kişiyle buluşup, pazarlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada İslami ve Roma dönemine ait 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Ele geçirilen tarihi objeler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Operasyon anıEkiplerin suçüstü yapmasıEle geçirilen tarihi eserlerGenel ve detay

Haber: Burak EMEK/Kamera: DİYARBAKIR,

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Kaynarca'da tarım arazileri sular altında kaldı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yağmur yağışı etkili olurken, 3 köprü ve tarım arazileri sular altında kaldı.Sağanak yağış Sakarya'da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kaynarca ilçesine bağlı Balcılar, Sarıköy ve Müezzinler mahallelerinde köprüler sular altında kaldı. Mahallelere bağlantıyı sağlayan köprülerin sular altında kalması nedeniyle ulaşım kesildi. Kaynarca'da çok sayıda tarım arazisi de sular altında kalırken, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sel görüntüleriTarım arazileri sular altındaYolların kapalı olması detayıKöprünün su altında olma görüntüsü

HABER-KAMERA: Murat HAZER-KAYNARCA (Sakarya),

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Çorum'dan, Konya'ya paraşütle uçtu

ÇORUM'un Bayat ilçesinde milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer, paraşütü ile 8 saat 15 dakika havada kalarak 296 kilometre mesafe kat etti. Milli sporcu Konya'ya iniş gerçekleştirdi. Bayat'ın Asmatepe mevkiine gelen milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer, paraşütü ile havalandı. Ankara, Kırıkkale, Konya istikametine doğru uçuş gerçekleştiren paraşütçü, 8 saat 15 dakika havada kalarak 296 kilometre mesafe kat etti. Milli sporcu Konya'ya başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu, Bayat'ın coğrafi açıdan hava sporlarına müsait bir alan olduğunu belirterek "Bayat'ta milli paraşütçüleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Milli sporcularımızdan Türkiye şampiyonası sözü aldık. İnşallah ilerleyen yıllarda Bayat'ta önemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bayat'ın paraşüt branşında önemli bir yeri olacak" dedi.

Kaynak: DHA