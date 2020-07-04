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DHA YURT BÜLTENİ - 3

ÇOCUKLARI FUHUŞA SÜRÜKLEYEN ŞEBEKE, MAĞDURLARIN LARINDAN KATALOG YAPMIŞ ADANA'da, çocukları fuhşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
04.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:41

ÇOCUKLARI FUHUŞA SÜRÜKLEYEN ŞEBEKE, MAĞDURLARIN LARINDAN KATALOG YAPMIŞ

 

ADANA'da, çocukları fuhşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şebeke liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. isimli kadının, fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği, yer temin ettiği kadınlardan da komisyon aldığı öne sürüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran'da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı.Şebekenin liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. adlı kadının fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği ve onlardan komisyon aldığı öne sürüldü. Öte yandan üniversitede matematik bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen B.E. isimli bir kadının da üniversite sorumlusu olduğu, lüks yaşam için fuhuş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine komisyon karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edildi.YAŞI KÜÇÜK KIZLARI FUHŞA SÜRÜKLEMİŞAyrıca, şebekenin yönetiminde olduğu belirlenen H.Y. isimli kadının da paraya ihtiyacı olan ve kimsesiz, yaşları 15 ila 17 arasında değişen 4 kızı fuhşa sürüklediği, onlarla ilişkiye giren erkeklere mağdurların yaşlarını söylemediği öne sürüldü. Öte yandan K.D.'nin, fuhuş yapanları annesi H.Ç'nin evinde erkeklerle buluşturduğu iddia edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 33 şüpheliden 16'sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden G.B., B.E., H.Y., K.D., O.P, K.K., C.G., A.D., S.Ç., B.A., C.G. tutuklandı, 6 şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiEmniyet müdürlüğü tabelası

Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, ülkeye gazeteci gibi girmiş

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammed Al A.'nın yurda 'gazeteci' gibi girip topladığı istihbaratı terör örgütüne aktardığı öne sürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 şüphelinin Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi.Operasyonda, Halid El Ö., Humeydi El A., Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ. gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.ÖRGÜTE İSTİHBARAT SAĞLIYORMUŞSorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed Al A.'nın, DEAŞ'ın dağılma sürecinde Cezayir'e kaçtığı, ardından da da kaçak yollarla 'gazeteci' gibi Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Muhammed Al A.'nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ., savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi. Halid El Ö., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, ev hapsine çarptırıldı. Humeydi El A. ise yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiEmniyet müdürlüğü tabelasıOperasyonun görüntüleriZanlıların yakalanmasıDetaylar

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ ADANA

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SUÇ ÖRGÜTÜ, ÇİFTÇİLERİN KİRALADIĞI 400 DÖNÜM ARAZİYE ZOR KULLANARAK EL KOYMUŞ

ADANA'da vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini silahla tehdit edip, ellerinden aldıkları öne sürülen 'çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin Seyhan'da bu yöntemle yaklaşık 400 dönüm araziyi çiftçilerin elinden aldığı saptandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, bazı kişilerin kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehit edip ellerinden aldığı tespit edildi. Savcılığın çıkarttığı izinle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve 'Şenler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, dün şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.Şüphelilerin evlernide yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi. Soruşturma kapsamında 4 kişi aranıyor.TEHDİT VE ŞANTAJLA 400 DÖNÜM ARAZİYE EL KOYMUŞLARÇete üyelerinin Seyhan ilçesinde vatandaşların devletten kiraladığı arazileri silahla tehdit ederek kendileri ektikleri ya da ekilen arazileri hasat ettikleri öne sürüldü. Polis, şüphelilerin, söz konusu arazilere el koymak için aralarında bıçaklama olayı, tehdit ve şantajın da olduğu 30 ayrı olaya karıştığını tespit etti. Şüphelilerin bu yöntemlerle toplam 400 dönüm tarım arazisine zorla el koyduğu öne sürüldü.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Operasyonun drone görüntüleri**ARŞİV**Aktüel arşiv görüntülerŞahısın yakalanmasıOperasyon düzenlenen evZanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Köse: Bilim insanları kene kısırlaştırma konusunda çalışma yapmalı ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu yıl kene ısırması sonucu meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle vaka sayısının arttığını, 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Uzun vadede, bilim insanlarının kene kısırlaştırma konusunda çalışma yapması gerekiyor. Söylenince çok ütopik gelebilir ama miyaz sineklerinde başarılı olmuş bir çalışma" dedi.KKKA hastalığına bağlı ölüm vakaları, bu yıl önceki yıllara göre arttı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Bu yıl 480 vaka tespit edildi, bunlardan 17'si hayatını kaybetti. Koronavirüs konuşulduğu için bunlar unutuluyor" diye konuştu.KKKA hastalığının koronavirüsten daha ölümcül olduğunu dile getiren Nihat Köse, şöyle konuştu: "Bazı keneler zararsız, bu hastalığı 'hyalomma marginatum' denilen keneler taşıyor. Bunları dış görünüşleriyle birbirinden ayırmak için uzman göz gerekiyor. Vatandaşların 'Bizim bölgede bu yok, bize bir şey yapmaz' dememesi lazım. Keneler vücuda girdiğinde birkaç saat dolaşır, daha sonra 8-12 saat kan emer ve daha sonra alışverişe başlar, virüsü nakleder. Vatandaşlarımız kene bulaşmaması için pikniğe gittiklerinde ya da mera gezilerinde, paçalarını çoraplara soksun, açık renk kıyafetler giysin. Dönerlerken de vücutlarını kontrol etsinler. Eğer keneyle karşılaşırlarsa en yakın sağlık kuruluşuna gitsinler. Sağlık kuruluşu yoksa en kısa sürede keneyi vücuttan çıkarmak lazım. Kimyasal dökülmemeli, ısı kullanılmamalı. Yaparsanız kan alışverişi oluyor ki bu daha tehlikeli. Kenenin vücuda birleştiği noktadan cımbız, pens ya da iplikle çekip alınabilir. Mutlaka eldiven kullanmalı, kene patlatılmamalı."RADYASYONLA KISIRLAŞTIRILIYORLARKeneyle mücadele çalışmalarından da bahseden Nihat Köse, "Ankara Üniversitesi'nde parazitoloji alanında Prof. Dr. Zafer Karaer hoca kenelerin kısırlaştırılmasıyla ilgili makale yayınlamıştı. Duyunca garip gelebilir ama erkek keneler kısırlaştırıldığında popülasyonun azaldığını söylüyor. Dişi bir kenenin 10 bin civarı yumurtası oluyor. Hayatında bir kez çiftleşiyor, spermler deposunda bulunuyor ve sürekli bunları yumurtluyor. Doğadan keneler toplanıyor, laboratuvar ortamında üretiliyor. Bir kene 10 binlere ulaştığı için çok hızlı üretiliyor. Erkekler radyasyonla kısırlaştırılıp doğaya salınıyor. Daha önce miyaz sineklerinde bu denenmiş ve popülasyonunda azalma olmuş. Uzun vadede veteriner hekim bilim insanlarının kene kısırlaştırma konusunda çalışma yapması gerekiyor. Söylenince çok ütopik gelebilir ama miyaz sineklerinde başarılı olmuş bir çalışma" dedi.

Köse, bir başka mücadele yönteminin ise ilaç yoluyla imha olduğunu kaydederek, "Keneler doğada ağaç kovuklarında, çatlaklarda barınırlar, kışlarını geçirirler. Mart ayından Eylül'e kadar doğada, sonra da kışlaklardalar. Kışladıkları yerde ilaçlamak, yok etmek yöntemlerden biri olabilir" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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