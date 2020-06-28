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Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralıVAN'da, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı.

DHA YURT BÜLTENİ- 3
28.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:03

Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı

VAN'da, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Muradiye ilçesinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollarda sokulan Pakistan ve Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Yumaklı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün karşı yönden geldiği otomobille çarpıştı. Kazada 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen de yaralandı. Yaralı göçmenler, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Van, Muradiye ve Erciş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, organizatör olduğu belirtilen H.D. ve M.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Behçet DALMAZ/VAN,  

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Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) öncesi nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, polis ekipleri tarafından motosiklete bindirilip Pamukkale  İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği alınan öğrenci, 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

Denizli'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT başladı. Kent genelinde 19 bin 990 aday sınav heyecanı yaşadı. Sınava girenler ve velileri erken saatlerde sınav yerlerinin yolunu tuttu. Sınav öncesi okul dışında veliler adaylar yoğunluk oluşturdu. AYT için sınav yerlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi. Polis ekipleri okul çevresinde sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarılarda bulundu.

TRAFİK POLİSİ SINAVA YETİŞTİRDİÇameli ilçesinden tek başına kent merkezine sınav için gelen ve nüfus cüzdanını kaybeden Ahmet Buğra Demirci, motosikletli trafik polislerinden yardım istedi. Motosiklete bindirilen öğrenciye kask takılarak Pamukkale Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği verilen Demirci, tekrar polisler tarafından sınava gireceği Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne götürüldü. Demirci, AYT'nin başlamasına 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Öğrencinin motosiklete bindirilmesi-Motosikletle hareket edilmesi-Öğrencinin koşarak okula girmesi-Okuldan görüntü-Okul önündeki yoğunluktan görüntü-Bir öğrenci velisinin açıklamasıHaber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadının 219 bin lirasını alan şüpheliler yakalandı

MUĞLA'da yaşayan İffet G. (75), telefonda kendini polis olarak tanıtan bir kişinin hesabına 100 bin lirasını gönderdi, şüphelinin yönlendirdiği 'Kaplan' kod adlı kişiye de 56 bin 890 TL ile 9 bin 217 doların olduğu çantasını verdi. Adana'nın Pozantı ilçesinde 'Kaplan' kod adlı kişiden parayı alan şüpheliler Ömer Demirkan (39) ile Hıdır Yavuz (25), otomobille kent merkezinde gezerken polise yakalandı.Olay, 24 Haziran'da Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan İffet G.'ye (75) telefonla ulaşıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi, "Yurtdışında hesabınız var mı? Şu anda terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik gizli bir operasyon yürütüyoruz. Bu operasyon için bize yardımcı olmanız lazım. Hesabınızın örgüt tarafından kullanılıp kullanılmadığını ancak bu şekilde belirleyip, sizi temize çıkartarak tutuklanmanızı engelleyebilirizö dedi. Bunun üzerine korkan yaşlı kadın, Bodrum'a giderek hesabındaki paranın tamamını çekti. İffet G., çektiği paranın 100 bin lirasını, kendisini arayan kişinin yönlendirdiği hesaba yatırdı. Şüpheli, yaşlı kadını arayarak, "Ekibimizde 'Kaplan' kod adını kullanan bir polis arkadaş arabayla yanınıza gelip, size kod adını söyleyecek. Siz de paranın kalanını ona verinö dedi. İffet G. de kendisinden istenildiği gibi, 'Kaplan' kod adını kullanan şüphelinin kullandığı otomobilin yolcu koltuğuna içerisinde 56 bin 890 TL ile 63 bin 176 TL değerinde (9 bin 217) doların bulunduğu çantayı bıraktı. Toplamda 120 bin TL'yi alan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.ŞANLIURFA'DAN YOLA ÇIKMIŞLARKaplan kod adlı şüpheli de içi para dolu çantayla birlikte Adana'nın Pozantı ilçesine doğru yola çıkarken, Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz da parayı almak için Şanlıurfa'dan yola koyuldu. İkili, Pozantı'ya giderken Hıdır Yavuz'un hayat kadını olan arkadaşı R.Ç.'nin (26) evine uğrayıp, uyuşturucu madde kullandı. Ardından Hıdır Yavuz, R.Ç.'ye, "Arkadaşların aracı bozulunca Pozantı'da mahsur kaldı. Onlardan bir emanet alıp geleceğim. Bana eşlik eder misin'ö dedi. Bunun üzerine Yavuz, R.Ç.'nin aracıyla Pozantı'ya gitti. Parayı alan Yavuz ile R.Ç., Demirkan ile buluşmak için Adana kent merkezine geri döndü.ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANDILARÖmer Demirkan, Hıdır Yavuz ile R.Ç. otomobille Belediye Evleri Mahallesi'nde gezerken, bölgede devriye görevinde olan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı incelemede çantadaki parayı fark etti. Bunun üzerine Hıdır Yavuz, çantanın R.Ç.'ye ait olduğunu öne sürdü. Ömer Demirkan ise araç alım-satım işi yaptıklarını, araba için Adana'ya geldiklerini ancak geri döndüklerini iddia etti. Polis, şüphelilerin çelişkili ifade vermesinden şüphelenerek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.TUTUKLANDILARÇapraz sorguya alınan şüpheliler, suçu birbirlerinin üzerine attı. Sorgusunda, çantadaki paradan haberi olmadığını söyleyen R.Ç.'nin, "Paradan haberim olsaydı ve kullanıldığımı fark etseydim, onlardan 3-4 bin lira komisyon isterdimö dediği öne sürüldü. Hıdır Yavuz ise paranın kendilerine değil, R.Ç.'ye ait olduğunu iddia ederken, Ömer Demirkan ise suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz tutuklandı, R.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Manşet

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