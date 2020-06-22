DHA YURT BÜLTENİ-3 Ölüme neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi KONYA'da, kamyonetiyle, emekli Hüsnü Karaer'e (57) çarparak ölümünde neden olan Mesut Öğütçü (26) hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ölüme neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi

KONYA'da, kamyonetiyle, emekli Hüsnü Karaer'e (57) çarparak ölümünde neden olan Mesut Öğütçü (26) hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Selçuk Üniversitesi'nin matbaasında çalışırken emekli olan 4 çocuk babası Hüsnü Karaer, bir grup arkadaşıyla gittiği Kütahya'dan 13 Ocak Pazartesi gecesi Konya'ya döndü.Mustafa Şakir Özkan'ın kullandığı 06 HB 5091 plakalı otomobil, kent merkezi girişindeki Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, tramvay durağına yakın bir yerde durdu.Sürücü Özkan ile Karaer otombilden indi. Ancak arkadan gelen Mesut Öğütçü yönetimindeki 42 EEE 31 plakalı kamyonet, Hüsnü Karaer'e çarptı. Yaralanan Karaer, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDIGözaltına alınan kamyonet sürücüsü Mesut Öğütçü, "40-50 kilometre hızla gidiyordum. Yolun sağında dörtlüleri yanan beyaz bir araç gördüm. Tam aracın yanından geçerken, aracın sol arka kapısında çıkan Hüsnü Karaer'e çarprım" dedi. Öğütçü, ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDUKazayla ilgili Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, kamyonet sürücüsü Mesut Öğütçü 'asli' kusurlu bulundu. Aydınlatmanın ve görüşün açık olduğu yolda, sürücünün gereken dikkati göstermediği belirtilen raporda, Karaer'in indiği otomobilin sürücüsü Mustafa Şakir Özkan'ın kusurlu olmadığı kaydedildi.

ÖLEN HÜSNÜ KARAER 'TALİ' KUSURLU Raporda, ölen Hüsnü Karaer'in ise sağ kapıdan inmesi gerekirken sol arka kapıdan indiği, bir an önce yaya kaldırımına çıkmayıp, sağ şeritte oyalandığı ve can güvenliğini tehlikeye attığı anlatılarak, 'tali' kusurlu olduğu ifade edildi

TUTUKLANDIRaporun Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından Mesut Öğütçü hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Yakalanan Öğütçü, 28 Şubat günü 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken tahliye edildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİMesut Öğütçü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Konya Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Mesut Öğütçü'nün aski kusurlu olduğu vurdulanarakşu ifadelere yer verildi."Mesut Öğütçü'nün bilirkişi raporuna göre asli kusurlu bulunarak atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği, şüphelinin savunması, ölü muayane otopsi tutanağı, tanıklar Bekir Çalışır ve Fatih Özkan'ın anlatımı, mobese görüntüleri, adli tıp raporu ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır."Öğütçü, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntüleriKaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Çocuklar havuza girmek, güvenlik görevlileri ise sokmamak için nöbette

DİYARBAKIR'da, koronavirüs önlemleri kapsamında Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna çocukların girmemesi için özel güvenlik görevlileri, nöbet tutuyor. Çocuklar ise daha önce yüzdükleri havuza girebilmek için fırsat kolluyor.

Diyarbakır'da, koronavirüs salgınından önce yaz aylarında çocuklar, sıcağın etkisiyle yasak ve tehlikeli olmasına rağmen Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek, serinliyordu. Salgına rağmen çocuklar, yasak ve tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girmeye devam edince Sur Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık, çocukları salgın riskinden korumak için parkta özel güvenlik personeli görevlendirdi. Park içerisinde ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren nöbet tutan güvenlik personeli, havuza yaklaşan çocukları uzaklaştırarak suya girmelerini engelliyor.

Koronavirüs salgınından önce yasak olmasına rağmen rahatlıkla girip serinledikleri süs havuzunda, şimdi güvenlik görevlisi engeli ile karşılaşan çocuklar da bir fırsatını bulup, havuza girmek için park kenarında bekliyor.

Görüntü dökümü------------Muhabir Emrah Kızıl anonsuAnzele ParkıÖzel güvenlik personelleriParkta bulunan çocuklarGüvenlik personelinin çocukları uyarması Genel ve detayHaber-Kamera: Emrah Kızıl-Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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Bingöl'de dengbejlik kültürünü yaşatarak ot biçiyorlar BİNGÖL'de merkeze bağlı Kuşburnu köyünde yaşayanlar, imece usulüyle tırpanla ot biçip hayvanların kışlık yiyeceğini hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, ot biçme işlemini dedelerinden öğrendikleri dengbejlik (şarkı söyleyerek) kültürünü sürdürerek gerçekleştiriyor.

Bingöl'de besicilerin, hayvanlarının kışlık ihtiyaçları için ot biçme mesaisi başladı. Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşburnu köyünde de vatandaşlar imece usulü yardımlaşarak, ot biçmeye başladı. Hem arazinin engebeli olması hem de imkanlarının olmaması nedeniyle geleneksel tarım aleti tırpanla ot biçen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hep beraber kahvaltı yaptıktan sonra ot biçmeye başlıyor. Vatandaşlar, dedelerinden öğrendiği yardımlaşma usulünü, yine dedelerinden öğrendikleri 'dengbejlik' kültürünü yaşatarak sürdürüyor. Sesi güzel olanların, yöresel şarkıları seslendirdiği ot biçme işlemi akşam saatlerine kadar bu şekilde sürüyor.

'DENGBEJLE DAHA İYİ MOTİVE OLUYORUZ'Bursa'da yaşayan ve her yıl annesine yardımcı olmak için ot biçmeye gelen Yasin Görgülü (30), "Ben bu köyde doğdum büyüdüm, Burada işsizlik nedeniyle 2007 yılında Bursa'ya göç etmek zorunda kaldım. Babam vefat ettikten sonra annem yalnız kaldı. Her yıl ilkbaharda buraya gelip köydeki abilerimiz ve kardeşlerimizle birlikte eski imece usulü birbirimize yardım ederek otları biçiyoruz. Otları biçmemine sabah 6'da başlayıp akşam 8 gibi bitiriyoruz. Büyüklerimiz bize 'dengbej' ve yöresel şarkıları okuyarak bizleri daha iyi motive ediyorlar. Bu şekilde otlarımızı biçiyoruz. Biçtikten sonra toplayarak, bağlayıp saklıyoruz" dedi.Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mesut Görgülü de (26), tatil nedeniyle köyde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Covid-19 nedeniyle okullarımız tatil. Buraya sabah 6'da gelip kahvaltımızı yaptıktan sonra akşam ezanına kadar çalışıyoruz. Bu iş bu şekilde yaklaşık 2 hafta devam ediyor. Kimimiz dışarıda çalışıyor. Kimimiz ise okul okuyor. Ot biçme zamanı geldiğinde hepimiz toplanıyoruz. Çünkü bir kişinin yapacağı iş değil. Kim nerede çalışıyorsa elindeki işi bırakıp geliyor. Hayvanı olmayan vatandaşlar otunu satıyor. Hayvanı olanlar ise otlarını biçerek, kış için hayvanlarına saklıyor."

Kaynak: DHA