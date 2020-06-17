DHA YURT BÜLTENİ - 3 Uygulama noktasında durdurulan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildiADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uygulama noktasında durdurulan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler, uygulama noktasında bir tırı şüphelenerek durdurdu. Özel eğitimli narkotik detektör köpeği ile arama yapılan tırın içerisinde paketlenmiş halde 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Muhittin Ş. (59) ile Ahmet T. (56) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ile Ahmet T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------Operasyondan görüntülerNarkotik köpeğinin tırda arama yapmasıKutular içinden çıkan poşetlenmiş uyuşturucu haplarEle geçirilen uyuşturucu haplardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ ADANA,

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ÖZEL HAREKATLI, HAVA DESTEKLİ 'TORBACI' OPERASYONU: 30 GÖZALTI

OSMANİYE'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 40 adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kızıl Elma 80" adı verilen kent tarihinde tek seferde rekor torbacı operasyonu düzenlendi. 2 aylık yapılan fiziki ve teknik takip sonucu daha önceden belirlenen adreslere narkotik birimince operasyon yapıldı. Sabahın erken saatlerinde, 200 polis, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve asayiş birimlerinin katılımıyla 40 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 30 sokak satıcıcısı yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve işyerlerinde narkotik jandarma ve polis köpekleri ile yapılan aramalarda, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram bonzai, 35 adet yeşil reçete hap ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tabelası-Emniyetten araçların çıkışı-Osmaniye dron görüntüsü -Polis araçlarının yolda ilerlemesi-Polis helikopterinden detay-Drone ile baskın yapılan ikametler-Polis helikopteri kamerası görüntüleri-Özel harekatçıların koç başı ile kapı kırarak içeri girmeleri-Yere yat diye bağırmaları-İkametlerin polis köpeği ile aranması-Bulunan uyuşturucu eroin maddesi-Polis helikopteri kamerasından ikametlere giren polisler-İkametlere giren polisler-Folyo içerisinden uyuşturucu madde çıkması-İkamet içerisinde arama yapılması-Poşet içerisinden eroin çıkması-Şüphelilerin emniyete görüştürülüşleri

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Önce bıçakla sonra tüfekle yaraladı, tutuklandı

Adana'da dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen Soner K.'yi önce bıçaklayıp, ardından olay yerine geri dönerek pompalı tüfekle yaralayan Orhan Renksizbulut (39), tutuklandı.Olay, 31 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Soner K., dini değerlere hakaret ederek sokağa girdi. Bunun üzerine sokaktaki Orhan Renksizbulut, Soner K. ile tartışmaya başladı. Orhan Renksizbulut, hakaretlerini sürdürmesi üzerine Soner K.'yi bıçakla elinden ve bacağından yaraladı. Renksizbulut, daha sonra olay yerinden otomobile binerek kaçtı.SAATLER SONRA TEKRAR GELDİKavgadan saatler sonra Renksizbulut, Mehti O. (30) ve Alican Z. (31) ile olay yerine tekrar geldi. Renksizbulut, yanında getirdiği pompalı tüfeği Soner K.'ye doğrultarak ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalarla Soner K. bacağından ve karnından yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı.YAKALANDIÇevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından Soner K.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı baskında şüpheliler, saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan Renksizbulut çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehti O. ile Alican Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA