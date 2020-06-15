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DHA YURT BÜLTENİ - 3

Karlıova'daki 5.6'lık artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildiBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
15.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:03

Karlıova'daki 5.6'lık artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7 büyüklüğünde depremin ardından bugün de 5.6 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. Karlıova Kaynarpınar'da  5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem, Karlıova'ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

Karlıova'ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin kaymakamlık binası önünde depreme yakalananlar panik yaşadı. Deprem anında yaşanan sarsıntı nedeniyle sokağa koşanlar telefonla yakınlarını aramaya çalıştı. O panik anları da cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bina içinde avize ve çiçeklerin sallanması-Bina önünde bekleyen -Çat hükümet konağı önündeki vatandaşlar-Panikleyen vatandaşların koşuşturması-Hükümet konağı önündeki vatandaşlar

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Özdemir yönetimindeki 27 BMV 19 plakalı otomobil, kavşakta Ferat Karaman'ın kullandığı 46 P 3233 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç, takla atarak durdu. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Melek Karaman, Sıla Karaman, Resul Karaman, Tuana Karaman ve Oğuzcan Dural yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yeriKaza yapan araçlarPolislerTrafik polislerinin incelemesiTakla atan araçÇevredeki vatandaşlarKaza yapanların yakınlarının tartışmasıKavga edenler ve polislerin müdahalesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN

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Siirt'te fıstıkta yüksek verim; fiyatlar düşecek

SİİRT'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstıkta, üreticiler altın çağını yaşıyor. Geçen yıl hasat döneminde umduklarını bulamayan üreticiler, bu yıl fıstık ağaçlarında verimin bir hayli yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söylerken, yaklaşık 100 TL'den satılan fıstığın fiyatının 60 TL'ye kadar düşeceği belirtiliyor.Siirt ekonomisine önemli bir katkısı olan fıstıkta, üreticiler bereketli bir sezon geçiriyor. Hava sıcaklığının, ürünün istediği yönde olmasının yanında, dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmaması ile rekor düzeyde beklenen rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler, açıklanacak fıstık fiyatlarıyla da ürünün hak ettiği değeri görmesini umut ediyor.'FISTIĞIN FİYATI 60 TL'YE KADAR DÜŞECEK'Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, fıstık ağaçlarının bu yıl verimli olduğunu ve olası bir dolu yağışının meydana gelmemesi durumunda, ürünün altın yılını yaşayacağını söyledi. Geçen yıl, Siirt genelinde ortalama 15 bin ton ürün elde edildiğini hatırlatan Aslan, "Geçen sene Siirt fıstığının verimi bir hayli düşüktü. Ancak bu sene fıstık ağaçlarının durumu bir hayli güzel. Bu yıl Siirt genelinde çok daha yüksek rekolte bekliyoruz. Bu sayede fıstığın fiyatı düşecektir. Fıstığın kilosu şu an 100 TL'den satılıyor ancak verim bu şekilde giderse fıstığın kilosu 55-60 TL'ye kadar düşecek. Fıstığımız gün geçtikçe gelişiyor ve çiftçilerimiz fıstık ağaçlarına bakım konusunda bir hayli eğitimli oldu. Bu da fıstığın verimine yansıdı. Olası bir afet veya dolu gelmemesi durumunda fıstık hasadında altın yılımızı yaşayacağız. Siirt fıstığı birçok ailenin geçim kaynağıdır. Bu sebepten ötürü çiftçilerimizin yüzü gülecektir. Öte yandan Siirt fıstığı endüstriyel bir ürüne dönüştü. Son yıllarda tanıtımı ile ihracatı da arttı. Fıstığımız Fransa, İngiltere, Amerika, Kuveyt, Irak, İran gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor" dedi.'KAYALIK BÖLGELERE DE FISTIK EKTİM'Siirt'te son yıllarda bağ bahçe sayısının arttığını ve kendisinin de kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deyr mevkisinde bağ sahibi olduğunu ifade eden Mehmet Sevinç de, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıldan beri fıstıkçılık ile uğraşıyorum. Fıstık sayesinde birçok aile geçimini sağlamaktadır. Bu yıl başta benim olmak üzere birçok bağda fıstık verimi bir hayli yüksek ve güzel durumdadır. Fıstık ekmeye devam ediyorum. Bağımda bulunan arazinin hemen hemen her tarafına fıstık ektim. Kayalık olan bölgelere de fıstık ekmeye başladım ve verimini yakın bir zamanda almayı düşünüyorum."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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