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Diyarbakır'da 1 ayda 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi: 99 gözaltıDİYARBAKIR kent merkezi ve 4 ilçesinde polisin son bir ayda düzenlediği 84 uyuşturucu operasyonunda 1 ton 115 kilo 63 gram esrar ve bir miktar muhtelif uyuşturucu ele geçirildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
12.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:09

Diyarbakır'da 1 ayda 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi: 99 gözaltı

DİYARBAKIR kent merkezi ve 4 ilçesinde polisin son bir ayda düzenlediği 84 uyuşturucu operasyonunda 1 ton 115 kilo 63 gram esrar ve bir miktar muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 99 kişiden, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 39 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, 12 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ile Ergani, Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 84 operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 ton 115 kilo 63 gram esrar, 180,73 gram metamfetamin, 46,14 gram eroin, 111 ecstasy hap, 8 gram plaka esrar ve 5 sentetik ecza, 1 pompalı av tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi. Operasyonda 99 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında Adana Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 39 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 53 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Görüntü dökümü----------Polisin arama yapmasıUyuşturucuların çıkarılmasıKöpeklerin arama yapmasıSilah bulunmasıVites kutusunda saklanan uyuşturucuGenel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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2 ilde kaçak silah operasyonu: 3 kişi tutuklandı

KONYA merkezli 2 ilde jandarma tarafından kaçak silah imalatı ve satışı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 adli kontrolle, 15'i de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  Operasyonda 39 av tüfeği, 16 tabanca ve bu silahlara ait, mermi ve parçaları ele geçirildi.

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya ve Antalya'da bir şebekenin kaçak silah imalat edip, satış yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi 21 kişinin kimliğini belirledi. Ardından 10 Haziran Çarşamba günü Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Antalya'da daha önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 39 av tüfeği, 16 tabanca ve bu silahlara ait, mermi ve parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden 15'i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Ş.A., T.A. ve K.T. tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.   

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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