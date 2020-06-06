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DHA YURT BÜLTENİ - 3

DEAŞ'ın sözde 'Adana Emirinin' yakın akrabası yakalandı ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Adana Emiri' olduğu öne sürülen Mahmut Özden'in yakın akrabası olan ve örgütün sözde cihat ilan ettiği bölgelere savaşçı olarak gönderilmek isteyen Seyfettin K. (23), yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
06.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:32

DEAŞ'ın sözde 'Adana Emirinin' yakın akrabası yakalandı

 

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Adana Emiri' olduğu öne sürülen Mahmut Özden'in yakın akrabası olan ve örgütün sözde cihat ilan ettiği bölgelere savaşçı olarak gönderilmek isteyen Seyfettin K. (23), yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde 'Adana Emiri' olduğu öne sürülen ve geçen yıl düzenlenen bir operasyonda yakalanıp tutuklanan Mahmut Özden'in yakın akrabası olduğu öğrenilen Seyfettin K., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel dokümanların yanı sıra ideolojik eğitime yönelik kitaplar ele geçirildi. Örgüt tarafından verilen sözde ders ve sohbet toplantılarına da katıldığı belirlenen Seyfettin K.'nin, Türkiye'yi 'tağut' olarak gördüğü iddia edildi. Örgüt tarafından beyni yıkanan Seyfettin K.'nin, örgütün sözde cihat ilan ettiği bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istediği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Seyfettin K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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