DHA YURT BÜLTENİ - 3 Polisten 'kaçak' operasyonuAntalya'da kaçak akaryakıt, tütün ve sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisten 'kaçak' operasyonu

Antalya'da kaçak akaryakıt, tütün ve sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 648 kutu kaçak nargile tütünü, 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ve 4 bin 140 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Serik, Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Serik ilçesinde ikamet eden şüphelilerin kurdukları internet sitesi üzerinden sosyal medya aracılığıyla ulaştığı kitlelere kaçak yollarla temin ettikleri nargile tütünlerini yüksek fiyattan pazarladığının anlaşılması üzerine, araştırmanın devamında şüphelilerin kaçak nargile tütünlerini depoladıkları adresler tespit edildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak yapılan aramada 648 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılarının merkeze uzak noktalardaki sanayi sitelerinde büyük depolara yüksek miktarda kira ücreti ödeyerek mülk sahiplerinin gözünde itibar kazanmaya çalıştıkları ve temin ettikleri yüklü miktarda kaçak akaryakıtı bu depolarda sakladıkları bilgisi elde eden polis, harekete geçti. Döşemealtı Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda yapılan aramada, 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Covid-19 salgınını fırsata çevirmek isteyen sahte alkol kaçakçılarının ünlü bir markaya ait temizlik amaçlı kullanılan dezenfektan malzemesinin satışı için yetki aldıktan sonra dezenfektan şişelerinin içlerine sahte alkol koyarak piyasaya sürdükleri bilgisi elde edildi. Yapılan araştırma sonunda şüphelilere ait araçlar ve depolar tespit edilerek yapılan aramada, 4 bin 140 şişe sahte alkole el konuldu. Üç ayrı olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Polisin depoya girmesi İçeride bulunan yakıt depolarında inceleme yapmasıDepolardan genel görüntü

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Uyuşturucu operasyonunda teyze- yeğene gözaltı ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda 23 kilo 286 gram toz esrar, 6,7 gram bonzai, 11,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2'si teyze ve yeğen olan 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları takip sonucu Suriyeli şüpheliler Jalal H. (25) ile teyzesi Fatma M.'yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 118 paketin içerisinde 23 kilo 286 gram toz esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Ali Y. (47) ve Doğukan İ.'yi (18) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6,7 gram bonzai, 11,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jalal H. tutuklanırken, Fatma M., Ali Y. ile Doğukan İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA