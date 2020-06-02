DHA YURT BÜLTENİ - 3 ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜSİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın (27) acı haberi memleketi Antalya'daki ailesine ulaştı.

ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın (27) acı haberi memleketi Antalya'daki ailesine ulaştı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askeri personeli taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 9 askeri personel yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan ile Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) şehit oldu.

ANTALYA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİJandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın şehit olduğu haber i, memleketi Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ailesine sabahın erken saatlerinde verildi. Acı haber i askeri yetkililerden alan baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu. Dedesi Celal Özcan'ı (90) ise şehidin kardeşi Berke teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer dedesi Mehmet Güler (90) de tekerlekli sandalyeyle eve getirildi. Fenalaşan Mehmet Güler'e hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.EŞİ DE ASTSUBAYŞehit Celal Özcan'ın cenazesinin öğleden sonra Antalya'ya getirileceği ve ikindide toprağa verileceği kaydedildi. Şehidin eşi Ayça Özcan'ın da astsubay olduğu, cenaze töreni için görevli olduğu Aydın'dan Antalya'ya geleceği belirtildi. 1 yıllık astsubay olan şehit Celal Özcan'ın ilk görev yerinin de Siirt olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Şehit evinden genel görüntüAskeri erkandan görüntüDedesinin sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmesi Erkek kardeşi ile dedesinin yanyana gözyaşı dökmesi Sağlık ekiplerinden görüntüMuhabir anonsuSokaktan ve binadan genel görüntüŞehidin opak fotoğrafıŞehidin farklı fotoları

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI- Alpaslan ÇINAR/ANTALYA,

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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Kaza saat 05.00 sıralarında D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Demirciler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zeynep Çavuşoğlu'nun kullandığı 81 DK 829 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ali Süzen yönetimindeki 07 AGY 864 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Örenşehir Mahallesi'nde bulunan muz bahçesine çalışmak amacıyla işçi götüren minibüste bulunan Kırgızistan uyruklu Madinabanu Rahmanova ve Melahat Bozkurt'la, otomobilde bulunan sürücü Zeynep Çavuşoğlu ile Ahmet Tarık Düğün ve Ceren Düğün çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü.Minibüste bulunan diğer işçiler, büyük çapta hasar gören araçtan inerken, gün içerisinde yemek için yanlarında götürdükleri ekmek ve diğer yiyecekleri de yol kenarına bıraktı. Gazetecilere açıklama yapan işçiler, muz bahçesine ot yolmak için gittiklerini belirterek, kazanın nasıl olduğunu anlamadıklarını söyledi.Minibüs sürücüsü Ali Süzen, saat 05.00 sıralarında işçilerle çalışmak için muz serasına gittiğini anlatarak, "Sinyalimi verdim, frene bile dokunmadım, gazdan ayağımı çektim, akaryakıt istasyonuna sapacaktım. Arkamdan gümbürdeyerek vurdu. Vurunca da arabayı durduramadım, ileride durdu. Kural olarak belki bende de hata vardır ama ben kendi bilgilerim dahilinde hatam olduğunu göremiyorum. Allah büyüğünü göstermesin. Ufak tefek yaralımız var ama can kaybımız olmadığı için Allah'a binlerle şükür" dedi.Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yavaşlayan minibüse otomobilin hızlı şekilde arkadan gelip vurduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Güvenlik kamerası görüntüsüAmbulansların gidişiKaza yerinden görüntüTarım işçisi kadınların görüntüsüİşçilerin ekmeklerini bulunduğu kovanın görüntüsüTarım işçisi kadınların açıklamasıAli Süzen'in açıklamasıKaza yerinden detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Düzce'de 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç zarar gördü

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç hasar gördü.Kazalar sabah saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İlk kaza Gümüşova rampaları bitiminde yaşandı. Ankara istikametine gitmekte olan 1 aracın yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapmasının ardından arkasından gelen 15 araç birbirine girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasar gören araçları kaldırmaya çalışırken, bu kez yine Gümüşova rampaları başlangıcında 10 aracın çarpıştığı ihbarı geldi. Buraya da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinden destek çağırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, araçlar çekicilerle kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. Yaşanan kazalarda yaralanan olmazken, araçlar hasar gördü.Kazaya karışan bir sürücü, "Benim önümde kaza oldu. Ben durunca arkadan gelenler bana çarptı. Bana kimin çarptığını anlamdım. 10 araç birbirine girdi.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yapan araçların görüntüsüTrafik ekiplerinin görüntüsüÇekici araçlarının görüntüsüŞoför ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte yaşayan Suriye uyruklu Ş.H., B.K. ve K.E.'nin, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüklerini belirledi. Örgüt üyeleriyle irtibatları saptanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polis kamerasından yakalanan örgüt üyelerinin emniyete getirilişiDiğer detaylar

Haber-Kamera: KAYSERİ-DHA

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'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle geçilecek İZMİT'te sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu ve 'ölüm rampası' olarak da bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla sensör ve Plaka Tanıma Sistemi ile yasaklı araçlar tespit edilecek. Bu sayede bulvarda meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.Eğimi nedeniyle ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu ancak buna rağmen yola giren sürücülerin araçlarının frenlerinin boşalması sonucu sık sık kazaların meydana geldiği, halk arasında 'Santral Yokuşu' olarak bilinen Gazenfer Bilge Bulvarı'nda önlemler alındı. Tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bulvarda meydana gelen kazaların önüne geçmek amacıyla rampa girişine lazer sensörler, her şeridi görecek şekilde Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Değişken Mesaj Sistemi (DMS) yerleştirildi. Bulvarda Umuttepe yönünden gelip, şehir merkezine seyir halinde olan sürücülerin Özçelik Sokak kavşağını geçtikten sonra lazer sensörlerle araçlarının yüksekliklerinin izin verilen gabaride olup olmadığı kontrol edilecek. Lazer sensörlerin hemen arkasına kurulan PTS ile ihlal yapan araçların plakası, geçiş zamanı gibi veriler tespit edilecek. Bu veriler, online olarak veri tabanına kaydedilecek. Aynı zamanda PTS'den sonra kurulan DMS ekranında ihlal yapan araçların plakası yazılarak sonraki çıkış olan Devebağırtan Sokak'tan polis ekiplerince güzergah dışına çıkarılacak.

Sistem uyarıları dikkate almayarak, güzergahı terk etmeyen ihlal yapmış sürücüler, Uygar Sokak kavşağını geçtikten sonra kurulacak ikinci PTS ile tespit edilecek ve elde edilen tüm veriler merkez veri tabanına aktarılarak ihlalin raporlanması sağlanacak.

Kaynak: DHA