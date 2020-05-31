DHA YURT BÜLTENİ- 3 Kocaeli'de terhis olan askerler otogara akın etti KOCAELİ'de askeri birliklerinden terhis olan askerler memleketlerlerine gitmek için otogara gitti.

Kocaeli'de terhis olan askerler otogara akın etti

KOCAELİ'de askeri birliklerinden terhis olan askerler memleketlerlerine gitmek için otogara gitti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde ertelenen askerlik ve terhis işlemleri bu sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Bu kapsamda Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde askeri birliklerinden terhis olanlar yoğunluğa neden oldu. Otogara gelenler memleketlerine gitmek için otobüs bileti aradı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kentte devam etmesi nedeniyle bazı kişilerin, memleketlerine gitmek için otobüs seferi bulamadığı görüldü.

Gecikmeli bir şekilde terhis olan ve memleketi Gaziantep'e gitmek için otogara gelen Onur Utku Balcı, "Biraz gecikmeli de olsa terhis oldum ama önemli olan sağlıktı. Süreç biraz sıkıcıydı ama devletimizin bizim için uyguladığı tedbirdi bu bizim için. Sonunda terhis oldum. Aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Ailemi özledim, sivil hayatımı özledim sonunda gidiyorumö dedi.

Ailesine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirten ve memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için otogara gelen Oğuz Karaköse, "Hesapta olmayan bir durumdan dolayı bir aydan daha fazla bir süre eklendi askerliğimize. Önemli olan içeride daha sağlıklı bir şekilde kalmaktı, dışarıya çıkıp zarar görmektense. Devletimiz bunu düşündü ve bize bir aydan daha uzun bir süre askerlik yaptırdı. Şu an bitti askerliğimiz, sağ salim memleketimize gitmeyi planlıyoruz. Ailemi, eşimi ve çocuğumu çok özledimö diye konuştu.

Kaynak: DHA