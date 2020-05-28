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Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldüMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Gülnur Kocabaş (22), sabah işe giderken erkek arkadaşı Yusuf A. (25) tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
28.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:57

Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Gülnur Kocabaş (22), sabah işe giderken erkek arkadaşı Yusuf A. (25) tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. Olayın ardından suç aleti tüfekle polise teslim olan Yusuf A.'nın ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik malzeme üreten bir fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, bugün saat 06.00 sıralarında işe gitmek üzere Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf A.'nın seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, bir anda erkek arkadaşı Yusuf A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yusuf A.'nın peş peşe iki el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar göğsüne isabet eden genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.Öte yandan Kocabaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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