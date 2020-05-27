DHA YURT BÜLTENİ - 3 Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındıVAN'ın Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki taziyeye katılıp, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerine giden 11 kişide koronavirüs tespit edilince, mahaleller karantinaya alındı.

Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı

VAN'ın Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki taziyeye katılıp, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerine giden 11 kişide koronavirüs tespit edilince, mahaleller karantinaya alındı.

Koronavirüs vaka sayının 35'e yükseldiği Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki taziyeye katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi. Taziyeye katılan 5 kişi Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, 5 kişi Kozluca ve 1 kişi de Yalnızağaç mahallelerine gitti. Sağlık ekiplerince yapılan test alma işlemlerinde, sonuçları pozitif çıkan 11 kişi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıha Kurulu'nca, vaka sayısı 11 olan 3 mahalle 25 Mayıs tarihi itibariyle karantinaya alındı. Böylece kentte karantinaya alınan yerleşim yerlerinin sayısı 16'ya yükselirken, toplam vaka sayısı ise 478 oldu. Kentte şuan 18 bin kişinin tedbir amaçlı karantina süreci ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/ VAN

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'Turuncu' kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VAN'da AK Parti İl Başkanlığı ve zırhlı polis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride olduğu belirtilen 'Reşit' kod adlı PKK'lı törerist Mustafa Ertaş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu bugün 'Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143)' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 'Reşit' kod adlı Mustafa Ertaş, hava destekli operasyonda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildi.Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristin ayrıca 2016 yılında Van merkez Beşyol bölgesinde AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığının da tespit edildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTeröristin fotoğrafıAdliyeden detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden tespit edilerek, yakalanan şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda merkez Şahinbey ilçesindeki çeşitli semtlerde meydana gelen 2 iş yeri ile 4 evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polisin hırsızlık yapılan ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemesinde, şüphelinin aynı kişi olduğu belirlendi. Polisler, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelinin hırsızlık yapmasıŞüphelinin çaldığı malzemelerle uzaklaşmasıŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Amasya'da, aynı gün 2 bağ evi yandı

AMASYA'da, aynı gün farklı noktalardaki 2 bağ evinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı evlerde, hasar meydana geldi.Merkeze 3 kilometre uzaklıkta yer alan Ziyaret beldesindeki Arif Volkan Müjde'ye ait bağ evinde, saat 00.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edip, kendisini dışarı atan Müjde, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle bağ evinde hasar meydana geldi.Aynı gün saat 05.45'te ise merkeze bağlı Göllü Bağları Mahallesi'ndeki Mehmet Namlı'ya ait bağ evinde yangın başladı. Bağ evinden alevler yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürülen yangın sonrası bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYangına ekiplerin müdahalesi

HABER-KAMERA: Sinan HARMANCI/ AMASYA,

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Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik

KAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların bugün kalabalıklaştığı gözlendi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından halk sokağa çıktı. Maske taktığı görülen çoğu kişi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri, megafonla sık sık sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: DHA