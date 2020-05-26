DHA YURT BÜLTENİ -3 Katar'a kargoyla gönderilen uyuşturuculara el konduADANA'dan kargo ile Katar'a gönderilmek üzere nargile kutuları içine gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve içeriği ne olduğu henüz anlaşılamayan 427 gram toz madde ele geçirildi.

Katar'a kargoyla gönderilen uyuşturuculara el kondu

ADANA'dan kargo ile Katar'a gönderilmek üzere nargile kutuları içine gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve içeriği ne olduğu henüz anlaşılamayan 427 gram toz madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kargo firmasından uyuşturucu gönderildiği ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis, narkotik köpeği 'Marco' ile kargo kutularını aradı. Köpeğin Katar'a gönderilmek üzere hazırlanan kolilere tepki vermesi üzerine açılan paketler içinden, 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirdi. Nargile malzemelerinin altına gizlenen uyuşturuculara en konulurken, içeriği henüz belirlenemeyen toz madde ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, uyuşturucuyu kimin göndermek istediğini belirlemek için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Narkotik köpeğinin kargo kutularını aramasıKargo kutusunun açılmasıKutu içinde nargile eşyalarının çıkmasıEşyaların altına gizlenmiş uyuşturucu hapların çıkarılması

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Adıyaman'da, gece denetimi

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ihlal edilmemesi için güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Polisler, özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaştırdığı denetimlerde araçları durdurarak sürücülerin evrak ve kimlik kontrollerini yaptı. Kısıtlama kapsamında dışarı çıkma muafiyeti bulunanların yolculuğuna izin veren polis, ihlalde bulunarak sokağa çıktığını belirlediği sürücülere ise cezai işlem uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Boş cadde ve sokaklarPolis ekiplerinin otomobilleri durdurmasıSürücülerin izin belgesi ve kimlik kontrolü-Genel ve detay görüntü

Haber: Mahir ALAN -Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim

Afyonkarahisar'da hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştığı akli dengesi yerinde olmayan O.P.'nin kürekli saldırısı sonucu yaralanan Kocatepe Polis Merkezi Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan (38), yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Olay sırasında silah kullanmamayı kendisinin seçtiğini ve en doğru kararı verdiğini söyleyen Emirhan, "Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" dedi.Sahipata Mahallesi Kocatepe Polis Merkezi yakınlarında 24 Mayıs Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen O.P. rahatsızlanınca ailesi hastaneye götürmek istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese ambulans gönderildi. Ancak O.P., sağlık görevlileriyle ailesine direnip ambulansa taş attı. Camı kırılan ambulanstaki sağlık personeli yaralandı. Bunun üzerine bölgeye polis desteği istendi. Yakındaki Kocatepe Polis Merkezi'nden Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan ve beraberindeki ekip, hızla gelerek, O.P.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. O.P., eline geçirdiği kürekle de polis ekiplerine küfredip, hakaretlerde bulunarak direndi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan O.P., elindeki küreği Karakol Amiri Seydi Emirhan'ın başı ile ayağına vurdu. Ardından kaçarak uzaklaştı. Yaralı Seydi Emirhan ve sağlık çalışanı, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kaçan O.P. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. O.P.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 'KONUŞARAK İKNA ETME YOLUNA GİTTİM'Olayın ardından sol kulağının arka kısmından ve sol bacağından yaralanan komiser Seydi Emirhan, tedavisinin ardından 5 gün istirahat etmesi için evine gönderildi. Komiser Seydi Emirhan, yaşanan olayı ve olay anındaki tutumlarının nedenini DHA'ya yaptığı özel açıklamada anlattı. Seydi Emirhan, "Şahsın ailesi tedavi için hastaneye götürülmesi için yardım talebinde bulunmuş ve evine ambulans gönderilmiş. Şahıs ambulansın camını kırarak kaçmış. Tarafımıza bu bilgi ulaşınca ekibimle birlikte şahsı sakinleştirmek için olay yerine gittim. Şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için konuşarak ikna etme yoluna gittim. Diyalog kurarak onu sakinleştirmeye çalıştığım esnada şahıs birkaç saniyelik anda üzerime doğru gelmeye başladı. O anda ben de savunma pozisyonu alarak geriye doğru çekilmeye çalıştım" dedi.'SİLAHIMI ÇEKİP ATEŞLEME ŞANSIM VARDI'Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını ve saldırmasının da bilinçli bir davranış olmadığını ifade eden Emirhan, "Dezavantajlı olarak nitelendirdiğimiz bir vatandaş profiliyle karşı karşıyaydık. Bilinçli bir davranışta bulunduğunu düşünmüyorum. Şahsın üzerime geldiği esnada silahımı çekip ateşleme şansım vardı ancak bunu tercih etmedim. Şahsın saldırma anında silahımı çekmiş olsaydım hedef gözetmeksizin ateş etmek zorunda kalacaktım. Bu tercihimde de şahsın belden yukarıdaki bir bölgesine isabet etmesi durumunda ölümüne de neden olabilirdim. Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" diye konuştu.'BİRAZ DAHA ILIMLI YAKLAŞMAK İSTEDİM'Türk Polis Teşkilatı'nda 2007 yılında göreve başladığını ve Afyonkarahisar'ın 4'üncü görev yeri olduğunu, daha önce İstanbul'da Beyoğlu, Okmeydanı, Dolapdere, Tarlabaşı gibi olayların sık yaşandığı bölgelerde çalıştığını kaydeden Emirhan, "Bu tür olaylarda tecrübeli olmak yetmiyor. Anlık olaylarda karar vermeniz gerekiyor. Bizim avantajımız şahsın durumunu biliyor olmamızdı. Bu nedenle şahsa ben biraz daha ılımlı yaklaşmak istedim. Kaba kuvvet uygulamak yerine diyalog yolunu tercih ettim. Bunu da ısrarla tekrarlıyorum silahı da kendim bilerek ve isteyerek kullanmadım" dedi.'AİLEM DE YAŞANAN OLAYI ANLAYIŞLA KARŞILADI'Olayda aldığı darbeler sonrasında kulağının arkasında yırtık oluştuğu ve dikiş atıldığını, ayağında da yaklaşık 10 santimlik bir çizik oluştuğunu kaydeden komiser Seydi Emirhan, "Tedavimin ardından taburcu edildim ve 5 gün süreyle istirahat etmem önerildi. Ağır bir rahatsızlığım yok ve sağlık durumum da iyi. Ailem de yaşanan olayı anlayışla karşıladı. Farklı bir tercihte bulunsaydım ve sonucu daha ağır olsaydı bundan ailem de etkilenecekti" diye konuştu.'UYGULAMAMIZIN TEŞKİLATIMIZA ÖRNEK TEŞKİL ETTİĞİNİ İFADE ETTİLER'Bir dizi inceleme için Afyonkarahisar'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da kendisini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Emirhan, "Genel Müdürüm, daire başkanlarımız, İl Emniyet Müdürümüz ve saygıdeğer büyüklerim ziyaretleriyle şahsımı onurlandırdı. Olay anını ve uyguladığımız yöntemin gerekçelerini anlattığımızda da doğru bir uygulama yaptığımızı ve bu uygulamamızın teşkilatımıza örnek teşkil ettiğini ifade ettiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)--------------Komiserin kulağı ve bacağından detay görüntülerKocatepe Karakol Amiri Komiser Seydi Emirhan'ın açıklamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------Akli dengesi yerinde olmayan şahsın kürekle saldırı anı

HABER -KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayram temizliği yapılırken, odada unutulan şişeden çamaşır suyu içen Kadir V. (1), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Olay, dün akşam, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Hatice- Ataullah V. çiftinin çocuğu Kadir, bayram temizliği için kullanıldıktan sonra odada unutulan şişenin içindeki çamaşır suyunu içti. Bu sırada çocuğunu gören Hatice V., yanına koşup, şişeyi elinden aldı. Bir süre sonra fenalaşan minik Kadir için sağlık ekibi çağırıldı. Kadir V., eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hastaneden detaylar-Çocuğun hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı MARDİN'in Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Derik ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçede kısıtlamadan muaf olanların dışında kimse görülmezken, sadece kuş sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri şehrin değişik noktalarında kontrollerini sürdürürken, bazı vatandaşların evlerinin damına çıkarak gezdiği gözlendi.

Kaynak: DHA