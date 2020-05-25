DHA YURT BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek SİİRT'in Pervari ilçesinde 8 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Erzurumlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş, bayramda oğlunun mezarına koştu.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
25.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:39

Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek

 

SİİRT'in Pervari ilçesinde 8 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Erzurumlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş, bayramda oğlunun mezarına koştu. Oğlu çok sevdiği için mezarına fesleğen eken Rahime Güneş, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere mesaj gönderdi. Güneş, "Anneler, evlatlarına sahip çıksınlar. Bulana kadar ayrılmasınlar. Ben şehit annesi olarak onların arkasındayım. İnsan gibi yaşamak varken, dağlarda sürünmek ne diye? Gelin annelerinizin ekmeğini, çorbasını yiyin, dizlerinde yatın" dedi.Merkez Yakutiye ilçesindeki Hilalkent semtinde yaşayan Rahime Güneş, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak şehit oğlunun mezarına gitmek için yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Gurubu, Rahime Güneş'i Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in Karskapı Şehitliği'ndeki mezarına götürdü.  Elinde fesleğen ile oğlunun gelen Rahime Güneş, onları mezara ekti.'GÜLE GÜLE GELİYORUM'Oğlunun fesleğen kokusunu çok sevdiğini söyleyen anne Güneş, "Ben böyle gülerek geliyorum. Çünkü bana vasiyeti vardı. 'Anne şehit olacağım, sakın ağlama. Hakkımı helal etmem" demişti. Ben de şehit olduğundan beri ağlamadım. Tabi içim kan ağlıyor, evlat acısını Rabbim hiçbir anaya göstermesin ama ben böyle dik durdum. Kuzumun mezarına güle güle gelip gidiyorum. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Rabbim anne babalara sabır versin. Kuzum fesleğeni çok seviyordu onu getirdim ektim. Böyle oyalanıyoruz, içimiz kan ağlasa da yüzümüz gülüyor. 4 çocuğum daha var. Oğlum öldüğünde torunum annesinin karnındaydı. Torunumun yüzünü göremiyorum. Onu görebilmek için mahkemeye verdim, kazandım ama annesi bize yine göstermiyor" dedi.'AİLELER ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKSIN'Hayatını çocuklarına adadığını belirten anne Rahime Güneş, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Güneş, "Türkiyemin annelerine çok mesajım var. Evlatlarını hayırlı yetiştirsinler. Sadece çocuklarına bahane buluyorlar. Benim çocuklarım ne kimseyi incitir, ne kimseye sarkıntılık ederler. Anne ve babalarda rol çok büyük. Baba sabah işe gidip akşam geliyor, haberi olmuyor. Evlatlarına arkadaş, kardeş olacaklar. Ben çocuklarımla evcilik oynardım, hep onlarla birlikteydim. Çocuklarımı büyütene kadar bir komşu yüzü görmedim. Çocuklarıma hayatımı adadım. Babalar annelerine, hanımlarına saygılı olsun ki evlatlarda hanımlarına saygı göstersin. Saygısız büyüdüm mü Türkiyeme de, vatanıma da milletime de zarar veririm" diye konuştu.'BÜTÜN TÜRKİYE ARKANIZDA' HDP Diyarbakır binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere de seslenen Rahime Güneş, şehit annesi olarak çocuklarına kavuşmaları için dua ettiğini ifade etti. Terör örgütü PKK'ya lanet eden anne Güneş şunları söyledi: "Diyarbakır'da evlatlarını arayan annelere de seslenmek istiyorum. Evlatlarına sahip çıksınlar, bulana kadar gitmesinler. Ben şehit annesi olarak onların arkasındayım. Her zaman dua ediyorum.  PKK'yı Allah per perişan etsin. Kandırılmışlarına demiyorum o en başlarına söylüyorum. O kadar kandırılmış evlatlarımız var. Lütfen geri yollayın. Ana babaları yakmayın. Bu yalancı dünya ne size ne bize kalacak. Allah onları kahretsin. Düzgün insan gibi yaşamak varken, dağlarda sürünmek ne diye? Gelin annelerinizin ekmeğini, çorbasını yiyin, dizlerinde yatın. Durmayın gelin. Bakın Cumhurbaşkanımız davet ediyor, kurtarın kendinizi. Yeter ki gelsinler teslim olsunlar sıcak yataklarında yatsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız her şekilde yanınızda. Bütün Türkiye arkanızda. Anneler, evlatlarınıza sahip çıkın. Sanmayın gelemiyoruz ama her zaman dualarımız yanlarında. Çünkü evlat acısını en iyi bilen benim. Teröristleri de Allah kahrı perişan eylesin. Allah'a havale etmişim. İnsan evladı olsalar terörist olmazlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şehitlik tabelasından detay-Rahime Güneş'in oğlunun mezarına fesleğen ekmesi-Rahime Güneş'in Oğlunun mezarını düzenlemesi-Askerlerin şehit mezarını ziyaret etmesi-Rahime Güneş ile röp-Vefa gurubundan görevli vatandaşın şehit mezarının başında beklemesi-Şehitlikten detay Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

=============================

Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı

SİVAS'ta, Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Orhan Yalçınkaya, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlama nedeni ile 4 günlüğüne ailesi ile birlikte çiftliğindeki ağaç evine yerleşti. Yalçınkaya, "Köpekler açlığa belirli süre dayanabilir ama susuz kalmazlar. Onların bakımını aksatmamak için bayramı kulübede geçiriyoruz" dedi.Kent merkezi yakınlarındaki Çelebiler köyü mevkisindeki çiftliğinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, bayramda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını hayvanlarıyla birlikte geçiriyor. Kısıtlama kararından önce köpeklerinin bulunduğu çiftliğe ailesi ile birlikte giden Yalçınkaya, sadece piknik amaçlı kullandığı ağaç evine yerleşti. Ailesi ile birlikte bayramı burada geçiren Yalçınkaya, çiftlikte bulunan köpeklerini yalnız bırakmadı. Ramazan Bayramı döneminde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı köpeklerin bakımlarının aksamaması için bu kararı aldığını belirten Yalçınkaya, "Köpeklerimin günlük bakımlarını yapmak için kendimi burada karantinaya aldım. Burada şu an köpeklerimin bakımlarını yapıyorum. İki gündür buradayız. İki gün daha kalacağız. Normal doğal bir dağ- evinde tatil yapıyor gibiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Doğal bir ortamdayız. Hava soğuk soba falan yakıyoruz. Böyle idare ediyoruz. Sonuçta köpeklerimizle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Amacımız onların bakımları yerinde olsun, gerisi önemli değil. Onlar 4 gün boyunca susuz veya yemeksiz kalırlarsa o zaman sıkıntıya gireceklerdi. Çünkü köpekler açlığa ve susuzluğu çok fazla dayanamazlar. Açlığa belki bir kaç gün dayanabilirler ama susuz kalmamaları gerekiyor. Herhangi birinin suyu veya yemeği dökülse sıkıntıya gireceğini düşündüğüm için burada kalmayı tercih ettim" dedi.'YAVRULAMA DÖNEMİNDE ÖZEL BESLENMELİLER'

Kangal köpeklerinin yavrulama döneminde olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Şu an burada 19 köpeğim var. Zaten doğum dönemi başlıyor. Geçen ay ve ondan önceki ay eşleşme dönemleriydi. Şu an önümüzdeki hafta itibariyle yavrulama dönemi başlayacak. Bu süreçte de onların bakımlarının eksik kalmaması için ben kendim burada kalmayı tercih ettim ve onların bakımlarını yapıyorum. Köpeklere her dönem dikkat etmek gerekir. Yavrulama  döneminde kendinden hariç karnında 5-6 tane daha canlı taşıdığı için bunların daha özel beslenmesi gerekiyor ki yavruları da daha sağlıklı olsun. Bu dönem özel bir dönemdir. Yavrularımız da 40-45 günlük olana kadar anne sütü ile besleniyorlar. Ama biz 20-25 gün olduğu zaman dışarıdan takviye besinlerle onları destekliyoruz. Bu şekilde onların zayıflamamalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Haber
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Gülçin Ergül Ersin Korkut
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kavga Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:41:58. #1.14#
title