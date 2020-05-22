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ADANA Namaz kitabı satma bahanesiyle vatandaşlardan zorla para istediği iddia edilen kişilere operasyonAdana'da polis, bir yandan dua kitabı satan, diğer yandan da iddiaya göre dilenmek suretiyle vatandaşlardan para talep eden kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
22.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:11

ADANA Namaz kitabı satma bahanesiyle vatandaşlardan zorla para istediği iddia edilen kişilere operasyon

Adana'da polis, bir yandan dua kitabı satan, diğer yandan da iddiaya göre dilenmek suretiyle vatandaşlardan para talep eden kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşların dini duygularını istismar ettikleri belirtilen kişilerden Emrah K. (33), namaz kitabını satmadığını, namaz kılmak için okuduğunu iddia etti. Emrah K., "Öğle namazı kaç rekat'ö sorusuna ise "Namaz kılmıyorumö diye cevap verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, hastane önlerinde dua kitabı satarak vatandaşların duygularını istismar edenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşlar, dilenmek suretiyle kendilerinden para talep eden ve zaman zaman tehdit ettiği gerekçesiyle, söz konusu kişileri polise ihbar etti. Merkez Seyhan ilçesindeki Marsa Doğum Hastanesi önünde, namaz kitabı sattığı öne sürülen Emrah K., polis ekiplerince kontrol edildi.

'NAMAZ KILMIYORUM' DİYEREK ÇARK ETTİ

Kağıt peçete sattığını, yanındaki dua kitabını da namaz kılmak için okuduğunu iddia eden Emrah K., "Öğle namazı kaç rekat'ö sorusuna, "Ben namaz kılmıyorum. Namaz kitabını kesinlikle satmıyorum. Allah'ın ayeti satılmaz. Evimize ekmek götürmek için dua ediyorum. Vatandaşları da zorlamıyorum. Ben duamı ederim, para vermezlerse de çeker giderimö cevabını verdi.

Bu sırada çocuğuyla hastaneye gelen Gülşen Kirli (42) ise daha önce dilencilerin, çocuğuna bıçak çektiklerini iddia ederek, "Çocuklarımızı korkutuyorlar. Bunlarla sürekli karşılaşıyoruz, rahat rahat hastaneye gidemiyoruz. Allah aşkına, peygamber aşkına diyerek yapışıyorlar. Bırakıp gitmiyorlar. Bir çözüm bulunması gerekiyorö diye konuştu.

Emrah K., polis ekiplerince kontrol edildikten sonra işlem yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emrah K.'ya 'kabahatler kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı. Öte yandan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir kişinin dua sattığı vatandaşı alnından öptüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmediği nedeniyle tepki gösterildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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