DHA YURT BÜLTENİ - 3 'Çay göçü' 2'nci gününde sürüyorDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

'Çay göçü' 2'nci gününde sürüyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

KENT GİRİŞLERİNDE SIKI TEDBİRLER ALINDI

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz'de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, önceki gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. Büyük çoğunluğu İstanbul'dan kendi özel araçları ve otobüslerle yola çıkanların memleketlerine yolculuğu 2'nci gündede sürüyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı. Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.

Doğu Karadeniz'e 3 günde 50 bin çay üreticisi giriş yapacak. Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize'ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak.

KENT GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYORÇay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, 2'nci gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Karantinanın ikinci haftasında ise koronavirüs testleri negatif çıkanlar, çay tarlalarına girip hasat yapabilecek.

'İZİN ÇIKINCA YOLA KOYULDUK'Kırıkkale'den Rize'ye gelen Pakize Topal, "Kırklareli'nden geliyoruz. İzinler çıkınca hemen yola koyulduk. Dün saat 15'te çıktık yola, güzel bir yolculuk oldu. Karantinanın ardından şimdi çoluk çocuk hepimiz çaylıkta olacağız" dedi. Yollarda denetimlerin olduğunu anlatan Servet Tüfekçi"Annemizi bırakmak için geldik, geriye döneceğiz. Her yerde çevirme vardı, hepsini geçtik, Rize'ye ulaştık" diye konuştu.

OTOGARLARDA YOĞUNLUKBüyükşehirlerden otobüslerle gelen çay üreticileri, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Rize otogarında yüklerini otobüslerden indirenler, kalacakları köydeki evlerine hareket etti. İstanbul'dan Rize'ye gelen Neriman Tozkoparan "Kışın İstanbul'da yaşıyorum. Bu yasaklar çıkınca 'memlekete bu yıl gelemeyeceğim diye düşündüm'. Geldik şükürler olsun cennete geldik" derken, Zahide Kopuz da "Kışın İzmir'deydim, yasaklara takılınca gelemedik bu zamana kaldı. Memleketime kavuştum çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOtogardan detaylarKontrol noktası görüntüleriUzun araç kuyruklarıMuhabir anonslarıRöportajlarAteş ölçümleri ve detaylar

HABER: Muhammet KAÇAR-Arzu ERBAŞ KAMERA: Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE/RİZE,

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Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter

ANTALYA'da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri çiftin meyve- sebze isteğini polis yerine getirdi. Çiftin verdiği parayı almayan polis "Bizim de annemiz babamız var. Duanız yeter" dedi. Polisin bu jesti karşısında duygulanan çift, dualarının hep onlarla olduğunu söyledi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan Turhan çifti, 155'i arayıp, çilek, karpuz, marul gibi ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bölgede bulunan Vefa Destek Grubu'nun başka bir görevde olması nedeniyle devreye, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri girdi. Polis ekipleri, gerekli malzemeleri temin ederek çiftin evine götürdü. İhtiyaçları polis tarafından karşılanan Recai Turhan, ekiplere teşekkür ederek parasını vermek istedi. Kendilerine verilen parayı almayan polisler, "Bizim de annemiz babamız var. Duanız yeter" dedi. Polisin bu jesti karşısında duygulanan çift, duaların hep onlarla olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Polisin kata çıkması Polisler sebze ve meyveyi verirken diğerinin konuşması Recai Turhan'ın polise parayı uzatması

Polisin paranızı değil duanızı istiyoruz demesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,- Kamera: Polis

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Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı

BURSA'da, para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kardeş, çıkan kavgada yaralandı. Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 4'üncü Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan Murat K. ile kardeşi Mehmet K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran ağabey kardeşi ayıramayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, kavgayı kısa sürede ayırdı. Yaralanan Murat ve Mehmet K. kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA