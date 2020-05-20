DHA YURT BÜLTENİ - 3 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (2)SAMSUN'DA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUDoğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı için seyahat izin belgesi alıp, yola çıkan çay üreticileri memleketlerine ulaşmayı sürdürüyor.

'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (2)

SAMSUN'DA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı için seyahat izin belgesi alıp, yola çıkan çay üreticileri memleketlerine ulaşmayı sürdürüyor. Otobüs ve özel araçlarıyla yola çıkan üreticiler, Samsun'un Havza ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kentin giriş noktası olan Havza ilçesinin Teşvikiye Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, çay hasadı için yola çıkan vatandaşların önce ateşlerini ölçtü ardından da izin belgelerini kontrol etti. Belgesi tam olan üreticilerin de geçicine izin verildi.

Kaynak: DHA