DHA YURT BÜLTENİ - 3

Babasının yardım istediği Abdurrahman'ın nakile ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı ADANA'da Muhlis Julli, 'lösemi' hastası oğlu 2 yaşındaki Abdurrahman'ın kemik iliği nakline ihtiyacı olduğunu öne sürüp, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gelemeyen Suriye'deki eşi ve kızının iliğinin...

Babasının yardım istediği Abdurrahman'ın nakile ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı

ADANA'da Muhlis Julli, 'lösemi' hastası oğlu 2 yaşındaki Abdurrahman'ın kemik iliği nakline ihtiyacı olduğunu öne sürüp, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gelemeyen Suriye 'deki eşi ve kızının iliğinin uyumlu olabileceğini belirterek Türkiye'ye alınması için çağrıda bulundu. Ancak hastanede tedavi gören küçük Abdurrahman'ın kemik iliği nakline ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı.Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin ikinci çocukları Abdurrahman'a doğuştan lösemi teşhisi kondu. İdlib'de tedavi gören Abdurrahman ile birlikte Türkiye'ye gelen Muhlis Julli, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşamaya başladı. Küçük Abdurrahman, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hemotoloji servisinde tedaviye alındı.EŞİ VE DİĞER ÇOCUĞUNUN GELMESİNİ İSTİYORÇocuğunun durumunun günden güne kötüye gittiğini belirten Muhlis Julli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediğini kaydederek, "Çocuğumun vücudunda damarları tıkandığı için göğsünden bir kanal açtılar. Orası da enfeksiyon kaptı ve enfeksiyonun kana karışma riski var. Çocuğum kemoterapi görüyor ve ilacın dozunu da artırdılar. Kemik iliği nakli olabileceği dolayısıyla ailemin Suriye'den getirmek için başvuruda bulundum. Hatay İl Göç İdaresi'nden ailemin bilgilerini istediler. Tüm evrakları tamamladım sadece onay beklendiği söylendi. Artık dayanamıyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.NAKİLE İHTİYACI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTIHastaneden alınan bilgilere göre, Çocuk Hematoloji Polikliniği'ne kan değerlerinde düşüklük nedeniyle getirilen küçük Abdurrahman'ın nakile ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı. Hastane yetkilileri, Abdurrahman Julli'ye kemik iliği incelemesi yapıldığı, Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı konularak tedavisine başlandığı, takiplerinde yapılan tetkikler ile 'düşük risk' grubunda olduğu bu nedenle 'kemoterapi' uygulandığı, kemik iliği nakline ihtiyaç duyulmadığını kaydetti. Abdurrahman Julli'nin kemoterapi ile tedavisinin sürdüğü, herhangi bir aksama bulunmadığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Baba Muhlis Julli ile röportaj Julli'nin evrakları göstermesiMuhlis Julli ve oğlu Abdurrahman'dan görüntüler

Haber: Rüşan Anıl ATAR -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı

Bursa'da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı.Kaza, gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nden bir süre şehir manzarasını izleyen F.Ç., eve dönmek için 16 AGL 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. F.Ç.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen 16 AES 361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak, takla attı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yan yatan otomobilde sıkışan F.Ç., vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan F.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Takal atan otomobilden detay-Olay yeri detay-Polis ekipleri detay-Olay yerinde toplanan vatandaşlar detay-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Hasadına günler kalan buğday, yağış nedeniyle yere yattı

ADANA'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış ve fırtına ekili alanlara zarar verdi. Yağış ve fırtına sebebiyle hasadına günler kalan buğdaylar yere yattı.Adana genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle, başak yapma sürecinde olan buğdaylar kırılarak yere yattı. Yağış ve fırtınanın etkisiyle kent genelindeki buğday tarlalarının yüzde 80'inin etkilendiği kaydedildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, yere yatan buğdayların yüzde 30'unun kurtarılabileceğini söyledi.Yağış ve fırtına nedeniyle yere yatan buğdayda, dönüm birimden alınacak kilogramın azalacağını belirten İncefikir, "Hasadına 20-25 gün kalan buğdayın böyle bir afetle karşı karşıya kalması, biz üreticileri üzdü. Adana'da geçtiğimiz günlerde ciddi fırtınalar oldu. Bununla birlikte Adana'nın yüzde 80'inde buğday tarlalarında yatmalar meydana geldi. Yatan buğdaylar ayağa kalkamayacağı için hasat zamanı biçerdöver tarafından alınamayacak. Ürünün henüz olgunlaşmaması nedeniyle buğdayda çürümeler olacaktır" diye konuştu.

Yere yatan buğdaylardan üreticinin bir beklentisi olamayacağını belirten İncefikir, "Bu bağlamda Tarım Sigortaları Havuzu'nun da (TARSİM) duyarlı olacağını düşünüyoruz. TARSİM bu dengeyi sağlayacaktır ve hasarın karşılığını ödemesi durumunda, çiftçinin mağduriyeti giderilecektir" dedi.

Kaynak: DHA