DHA YURT BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 3

DHA YURT BÜLTENİ - 3
07.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:21

Kan stokları azalan Kızılay'a bağışta bulunup, öncülük ettiler ADANA'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.

Kan stokları azalan Kızılay'a bağışta bulunup, öncülük ettiler

 

ADANA'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.Tüm dünyaya yayıldığı gibi Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle Kızılay'ın kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 84 hastaneye gönderilmek üzere günde ortalama 10 bin ünite kan toplanırken, bağışların yüzde 70 oranında düşmesi nedeniyle bu rakam günlük 3 bin ünite seviyesine geriledi.Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktor, hemşire ve servis görevlisi 30 sağlık çalışanı, bu kritik eşiğe kayıtsız kalamayarak, bir nebze de olsun katkıda bulunmak için Kızılay'a kan bağışı yapma kararı aldı. Sağlık çalışanları, gerekli formları doldurduktan sonra kan sayımı yaptırdı. Herhangi bir sağlık engeli bulunmayan sağlık çalışanları, Kızılay'a destek vermek ve farkındalık yaratmak için kan bağışında bulundu.'SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK ÖRNEK OLMAK İÇİN İLK BİZ BAĞIŞ YAPMALIYIZ'Hastanenin doğumhanesinden sorumlu ebe Tuğba Kuskaya, Türkiye'de kan bağışında ciddi sorun olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları olarak ilk biz bu ihtiyacı karşılamak için adım atmalıyız ki halka da örnek olsun. Sağlık çalışanları olarak ön saflarda olmalıyız. Bu nedenle hem kendi görevimizi hem de vatandaşlık görevimizi yapıyoruz" dedi.'UMARIM FARKINDALIK YARATABİLİRİZ'Başhekim Yardımcısı Dr. Nurşah Keskin ise bu teklifi hastanedeki ekibine teklif ettiğinde herkesin sevinçle kabul ettiğine değinerek, "Pandemi döneminde Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını duyduk ve ihtiyacı olan insanlara bir nebze olsun yardımcı olmak için kan bağışlamaya geldik. Bütün ekibimiz son derece duyarlı davrandılar. Umarım farkındalık yaratabiliriz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kızılay Kan Merkezi tabelasıDoktorlar ile röportajlarKan verenlerden detaylar

Haber: Nuri PİR -Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, 

=====================

Çay hasadında 44 maddelik acil eylem planı 

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılacak çay hasadına sayılı günler kala Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), koronavirüs tedbirleri kapsamında 44 maddelik acil eylem planı hazırladı. Plan ile üretici ve çalışanların, sorunsuz hasat dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs nedeniyle olağanüstü dönem yaşadıklarını belirterek, "Çay bugüne kadar tarlada kalmamıştır yine kalmayacaktırö dedi.Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde, hasat için sayılı günler kaldı. Çaykur, mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatılıyor.'ACİL EYLEM PLANI HAZIRLADIK'Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs nedeniyle olağanüstü dönem geçirdiklerini belirterek, daha önceki yıllardan farklı hasat kampanyasına gireceklerini söyledi. Alim, "Koronavirüs ile ilgili olarak tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. 44 maddelik acil eylem planı hazırladık. Üreticimizin, çalışanımızın sağlığını koruyacak maddelerimiz var. Çay kampanyasının açılmasına 15 günlük zaman olmasına rağmen bu yıl çay eksperleri arkadaşlarımızı erken işe aldık. Alım yerlerindeki çay alımı ile ilgili üreticinin bahçeden alım yerine gelişi, çayın yüklenip işletmeye nakledilmesiyle ilgili acil eylem planındaki uygulanması gereken maddeleri üreticilere anlatacaklar. Her yıl görev yerini değiştirdiğimiz eksperlerimiz geçen yıl hangi alım yerlerinde ise bu yıl da oralarda görevlendirilecekler. Üretici, eksper ve fabrika bağlantısını sağlayacaklar. Her yıldan daha güzel ve daha sağlıklı bir kampanya dönemi geçireceğimiz umut ediyorum. Çay işçiliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir kişinin hastalığı tüm bölgeyi etkileyebiliyor. Çay bugüne kadar tarlada kalmamıştır yine kalmayacaktırö dedi.RANDEVU SİSTEMİ İLE YIĞILMA ÖNLENECEK 

Çay alım yerlerinde yığılmanın önüne geçmek için randevu uygulaması yapılacağını anlatan Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, "Bu yıl alım yerlerinde herkesin bir anda toplanması ve kalabalık oluşturmasının önüne geçmek için her üreticiye eksperlerimiz 5'er, 10'ar dakikalık randevu saatleri oluşturacak, her üreticinin bu randevuya uygun gelmelerini isteyeceğiz. Üreticilerimizin de oluşturulan bu randevuya kendi sağlıkları için uymalarını bekliyoruz. Ayrıca üreticilerimiz hijyenik şartlara uyacak, maskesini takacak, alın yerlerinde de gerekli dezenfektan ürünler yer alacak. Yaş çayı yükleyen nakliyecilerde fabrikalara geldiklerinde maskeleri olmadan içeri giremeyecekler. Zaten fabrikalarımızda sosyal mesafe her zaman var olan bir şey. Nakliyeciler, çaylar boşalırken, arabasının yanından ayrılmayacak diğer sosyal alanlarla irtibat sağlamayacak. Fabrikaya hiçbir temas sağlamadan dışarı çıkacakö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Haberler
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:25:51. #1.14#
title