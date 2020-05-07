DHA YURT BÜLTENİ - 3

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Kan stokları azalan Kızılay'a bağışta bulunup, öncülük ettiler ADANA'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.

Kan stokları azalan Kızılay'a bağışta bulunup, öncülük ettiler

ADANA'da, Seyhan Devlet Hastanesi 'nde görevli doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.Tüm dünyaya yayıldığı gibi Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle Kızılay'ın kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 84 hastaneye gönderilmek üzere günde ortalama 10 bin ünite kan toplanırken, bağışların yüzde 70 oranında düşmesi nedeniyle bu rakam günlük 3 bin ünite seviyesine geriledi.Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktor, hemşire ve servis görevlisi 30 sağlık çalışanı, bu kritik eşiğe kayıtsız kalamayarak, bir nebze de olsun katkıda bulunmak için Kızılay'a kan bağışı yapma kararı aldı. Sağlık çalışanları, gerekli formları doldurduktan sonra kan sayımı yaptırdı. Herhangi bir sağlık engeli bulunmayan sağlık çalışanları, Kızılay'a destek vermek ve farkındalık yaratmak için kan bağışında bulundu.'SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK ÖRNEK OLMAK İÇİN İLK BİZ BAĞIŞ YAPMALIYIZ'Hastanenin doğumhanesinden sorumlu ebe Tuğba Kuskaya, Türkiye'de kan bağışında ciddi sorun olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları olarak ilk biz bu ihtiyacı karşılamak için adım atmalıyız ki halka da örnek olsun. Sağlık çalışanları olarak ön saflarda olmalıyız. Bu nedenle hem kendi görevimizi hem de vatandaşlık görevimizi yapıyoruz" dedi.'UMARIM FARKINDALIK YARATABİLİRİZ'Başhekim Yardımcısı Dr. Nurşah Keskin ise bu teklifi hastanedeki ekibine teklif ettiğinde herkesin sevinçle kabul ettiğine değinerek, "Pandemi döneminde Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını duyduk ve ihtiyacı olan insanlara bir nebze olsun yardımcı olmak için kan bağışlamaya geldik. Bütün ekibimiz son derece duyarlı davrandılar. Umarım farkındalık yaratabiliriz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kızılay Kan Merkezi tabelasıDoktorlar ile röportajlarKan verenlerden detaylar

Haber: Nuri PİR -Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Çay hasadında 44 maddelik acil eylem planı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılacak çay hasadına sayılı günler kala Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), koronavirüs tedbirleri kapsamında 44 maddelik acil eylem planı hazırladı. Plan ile üretici ve çalışanların, sorunsuz hasat dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs nedeniyle olağanüstü dönem yaşadıklarını belirterek, "Çay bugüne kadar tarlada kalmamıştır yine kalmayacaktırö dedi.Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde, hasat için sayılı günler kaldı. Çaykur, mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatılıyor.'ACİL EYLEM PLANI HAZIRLADIK'Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs nedeniyle olağanüstü dönem geçirdiklerini belirterek, daha önceki yıllardan farklı hasat kampanyasına gireceklerini söyledi. Alim, "Koronavirüs ile ilgili olarak tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. 44 maddelik acil eylem planı hazırladık. Üreticimizin, çalışanımızın sağlığını koruyacak maddelerimiz var. Çay kampanyasının açılmasına 15 günlük zaman olmasına rağmen bu yıl çay eksperleri arkadaşlarımızı erken işe aldık. Alım yerlerindeki çay alımı ile ilgili üreticinin bahçeden alım yerine gelişi, çayın yüklenip işletmeye nakledilmesiyle ilgili acil eylem planındaki uygulanması gereken maddeleri üreticilere anlatacaklar. Her yıl görev yerini değiştirdiğimiz eksperlerimiz geçen yıl hangi alım yerlerinde ise bu yıl da oralarda görevlendirilecekler. Üretici, eksper ve fabrika bağlantısını sağlayacaklar. Her yıldan daha güzel ve daha sağlıklı bir kampanya dönemi geçireceğimiz umut ediyorum. Çay işçiliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir kişinin hastalığı tüm bölgeyi etkileyebiliyor. Çay bugüne kadar tarlada kalmamıştır yine kalmayacaktırö dedi.RANDEVU SİSTEMİ İLE YIĞILMA ÖNLENECEK

Çay alım yerlerinde yığılmanın önüne geçmek için randevu uygulaması yapılacağını anlatan Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, "Bu yıl alım yerlerinde herkesin bir anda toplanması ve kalabalık oluşturmasının önüne geçmek için her üreticiye eksperlerimiz 5'er, 10'ar dakikalık randevu saatleri oluşturacak, her üreticinin bu randevuya uygun gelmelerini isteyeceğiz. Üreticilerimizin de oluşturulan bu randevuya kendi sağlıkları için uymalarını bekliyoruz. Ayrıca üreticilerimiz hijyenik şartlara uyacak, maskesini takacak, alın yerlerinde de gerekli dezenfektan ürünler yer alacak. Yaş çayı yükleyen nakliyecilerde fabrikalara geldiklerinde maskeleri olmadan içeri giremeyecekler. Zaten fabrikalarımızda sosyal mesafe her zaman var olan bir şey. Nakliyeciler, çaylar boşalırken, arabasının yanından ayrılmayacak diğer sosyal alanlarla irtibat sağlamayacak. Fabrikaya hiçbir temas sağlamadan dışarı çıkacakö diye konuştu.

Kaynak: DHA