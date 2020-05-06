DHA YURT BÜLTENİ - 3

Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi, 'Ailesi biz olacağız' dediAntalya'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan başıboş Alman kurdu cinsi gebe köpeği, ilçede oturan Tuğba Güner sahiplendi.

Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi, 'Ailesi biz olacağız' dedi

Antalya'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan başıboş Alman kurdu cinsi gebe köpeği, ilçede oturan Tuğba Güner sahiplendi. Evli ve 2 çocuk annesi 7 aylık hamile Tuğba Güner, "Ben hamile, o hamile, artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Serik'in Alacami Mahallesi'nde yaşayanlar, perşembe günü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici aletle başı ve sol bacağından yaralanan sokak köpeğiyle ilgili Belediye Meclis üyesi Ayşegül Yılmaz'a haber verdi. Yılmaz, belediyeyle irtibata geçerek, hayvanın kısa sürede Serik'te bulunan özel veteriner kliniğine sevkini sağladı. Başında ve sol bacağında kesici alet yarası olan, Alman kurdu cinsi 1 yaşındaki köpek, tedaviye alındı.

Veteriner kliniğinde tedavisi devam eden köpeğin sahiplendirilmesi için sosyal medya aracılığıyla ilanlar verildi. İlçede oturan Tuğba Güner de ilanı görerek köpeği sahiplenmek istedi. Eşinin de onayını alan 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile Tuğba Güner, Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz ve veteriner hekim Faruk Ogan ile irtibata geçerek hayvanı sahiplenmek istediğini söyledi. Veteriner kliniğine gelen Tuğba Güner ve eşi, hayvanı sahiplendi. 'BİRDEN DURDUM, İÇERİ GİRDİM'Tuğba Güner, hayvansever bir arkadaşının kendisini arayıp, köpeğin durumundan bahsettiğini ve sahiplendirileceğini söylediğini anlattı. Kendisinin 7 aylık hamile olduğunu aktaran Güner, hamile olduğu için başta çok endişelendiğini anlattı. Tuğba Güner, "Kaldırabilir miyim diye düşündüm ama beni bir şey buraya çekti. Veterinerin önünden geçerken birden durdum, içeri girdim. Köpeği veterinerlik içerisinde tedavi gördüğü kafeste gördüm. Sevdim, dışarı çıktım, eve gittim. Daha sonra eşimi aradım. 'Çok cana yakın bir köpek ne yapalım' dedim. O da bana 'tamam' dedi. Benim de istediğim oydu. Öyle karar verdik. 'Biz alalım' dedik. 2 kızım var. Ben hamile, o hamile, artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.'LARA BAKTIKÇA GÖZLERİM DOLDU'Okan Güner, "Eşim bana fotoğraflarını attığında gözüme inanamadım. Fotoğraflara baktıkça gözlerim doldu. Böyle bir vicdansızlığa inanamıyorum. Eşim sonradan tekrar aradığımda 'alalım mı?' dediğinde hiç düşünmeden 'alalım' dedim. 'Direkt alıp sahiplenelim' dedim. Ona ve yavrularına güzel bir yuva olacağı, artık mutlu ve huzurlu bir yuvası olduğu için ben çok mutluyum. Petshoplardan hayvan alınmasına kesinlikle karşıyım. Sokakta binlerce can var ki onların sahiplenmelerini istiyorum" diye konuştu.'TUĞBA HANIM DOĞRU BİR İNSAN'Hayvansever ve Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz da şöyle dedi: "Biz ilanlarımızı açmıştık, birçok talep geldi. Bunların içerisinden bir aileyi tercih etmek istiyorduk. Bence kesinlikle Tuğba hanım doğru bir insan. Çünkü köpek şiddet gördüğü için fiziksel acıları ile birlikte iyileşmesi gereken ruhsal acıları da var. Yakinen aile ortamında birinin ilgilenmesiyle geçmesi gerekiyor. Biz çok mutlu olduk. İnşallah çok mutlu bir ailede yaşayacaklar. Mutlu bir geleceği olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Köpeğin sahiplenilmesiRÖP 1: Tuğba GünerRÖP 2: Ayşegül Yılmaz RÖP 3: Okan Güner Köpeğin alınıp götürülmesi

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Koronavirüse rağmen Hıdırellez kutladılar

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında sahiller kapanınca yüzlerce vatandaş Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak için Düden Şelalesi'nin döküldüğü yere akın etti. Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle araçlarını park etmekte zorlandı. Konyaaltına sahiline inip dileklerinin bulunduğu kağıtları denize atan az sayıda kişi ise polis tarafından uyarıldı.Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene koronavirüsün gölgesinde kutlandı. Dileklerini çizdikleri kağıtları denize atmak isteyen yüzlerce vatandaş, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sahillere giriş kapalı olunca farklı noktalarda buluştu.Antalya'da Hıdırellez'in Ramazan ayına denk gelmesiyle sahurun ardından günün ilk ışıklarıyla yollara çıkan vatandaşlar Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu parka akın etti. İsteklerinin resmini çizen vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla, gül yapraklarını şelalenin denizle buluştuğu noktadan suya attı. Kalabalık nedeniyle şelale üzerindeki köprüdeki kalabalık, dileklerini sırayla suya attı. Dileklerini Akdeniz ile buluşturan bazı kişiler ise kağıtları attıktan sonra uzun süre dua etti. Dilenen dileklerin ardından bazı kişiler gün doğumunu izledi. Koronavirüs nedeniyle dileklerini dilemeye çoğu kişi maskesiyle gelirken, bazı anlarda ise sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Kalabalık nedeniyle Eski Lara Caddesi üzerinde araç yoğunluğu yaşanırken, bazı kişiler ise araçlarını park etmekte zorlandı. POLİS SAHİLE GELENLERİ UYARDIAz sayıda vatandaş ise Konyaaltı sahiline giderek, dileklerinin bulunduğu kağıtları Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Hıdırellez dileklerinde bulunan vatandaşlar anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Sahil bandında görev yapan polis ekipleri ise denizin kenarındaki vatandaşlara sahile girişin yasak olduğunu hatırlatarak sahili terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.EN ÇOK 'SAĞLIK' DİLENDİAntalya'da oturan Ali Yılmaz (58), eşi ve kızıyla birlikte Hıdırellez dileklerinin gerçekleşmesi için Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini belirterek, "Hıdırellez'de koronavirüsten kurtulma dileğinde bulunduk. Öncelikle sağlık diledik. Ardından huzur getirmesi temennisinde bulunduk. Her sene gül ağacının dibinden aldığımız dilek kağıtlarımızı denize atıyoruz" dedi. Sahile gelenlerden Fatma Çelik (51) ise denize ayaklarını sokarak dilek kağıdını dualarla birlikte denize bıraktı. Çelik, "Bütün dünya için, çocuklarım ve kendim için en çok sağlık dileğinde bulundum. Koronavirüsten kurtulmayı diledim. Her sene bu ritüeli gerçekleştiririm" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Karanlıkta sahile gelenlerden görüntüDenize dilek atanların görüntüsüSahilde denize doğru yürüyenlerin görüntüsüDilek tutulması ve denize dileklerin yazılı kağıtların atılmasıMuhabir Aslı Duran anons 1Bir kadının arkadaşının işyerinin saksısına zarf bırakmasıSahildeki vatandaşlardan görüntüRÖP 1: Vatandaş Ali YılmazBir kadının denize doğru yürümesiKadının paçalarını sıvazlayıp denize girmesi ve elindeki dilek kağıdını denize bırakmasıRÖP 2: Vatandaş Fatma ÇelikMuhabir Aslı Duran'ın kağıda dilek yazmasıMuhabir Aslı Duran anonsla dilek kağıdını denize bırakmasıDüden şelalesinin görüntüsüŞelaleye dilek kağıdı atanlardan görüntüAraçların yol kenarına park etmiş haldeDenize dileklerine atanlardan kalabalık insan görüntüsü

HABER: Aslı DURAN- Semih ERSÖZLER -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Karantina süresi biten 245 kişi evlerine gönderildi

BELÇİKA'dan getirildikleri Gümüşhane'de 14 günlük karantina süreleri dolan 245 kişi, memleketlerine gönderildi. Karantinada kalanlar arasında yer alan Fenerbahçeli Berke Özer de kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. Koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları Belçika'dan getirilen ve Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda karantinaya alınan 245 kişinin karantina süreci sona erdi. Ateş ölçümü yapılan 245 kişi işlemlerinin ardından 13 otobüs ile 42 ile doğru yola çıktı. Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.FENERBAHÇELİ BERKE: SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKTIKKarantinada bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer de kentten ayrılmadan önce yurt bahçesine çam fidanı dikti. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Berke, "Sağolsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. Biz evde kaldıkça herşey çok güzel olacak" dedi. 'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Karantina süreci sona eren Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini söyledi. Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını anlatan Taşkil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYurttan çıkanlarOtobüslere binenlerBerke Özer'in ağaç dikmesiBerke ile röp.Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE

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Van'da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 'Van çöreği' arasına gizlenmiş 124 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, merkez Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği 'Oscar' yardımıyla kargo şubesinde yapılan detaylı aramada, bir kolinin içerisinde, ortası oyulmuş Van çöreklerinin arasına gizlenmiş 1 paket halinde piyasa değiri 6 bin 500 TL olan 124 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kargo şirketi-Köpekle arama yapılması-Van çöreklerinini bulunduğu koli-Kolinin açılması-Kolideki Van çörekleri ve arasına gizlenmiş uyuşturucu-Genel detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Yarışan otomobiller sürüye çarptı: 1 yaralı, 30 koyun telef oldu

ELAZIĞ'da, yarıştığı öne sürülen iki otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücülerden biri yaralandı, 30 koyun da telef oldu.Kaza, dün gece saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Yarıştıkları öne sürülen Çağlar Selim Süt yönetimindeki 23 ES 496 plakalı otomobil ile Emir Deniz yönetimindeki 34 LB 7559 plakalı otomobiller, Ali Doğangül'ün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürücülerden Emir Deniz yaralanırken, 30 koyun telef oldu.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından sürü sahibi Ali Doğangül ile diğer sürücü Çağlar Selim Süt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Sürücü Süt, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA