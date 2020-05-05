DHA YURT BÜLTENİ - 3
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DHA YURT BÜLTENİ - 3

DHA YURT BÜLTENİ - 3
05.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:54

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da tali yoldan ana yola çıkan otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da tali yoldan ana yola çıkan otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Kullandığı 07 CUN 87 plakalı otomobil ile Döşemealtı İlçesi Selimiye Mahallesi'nden tali yoldan çıkan Yunus Emre Güngör (43), Antalya'dan Burdur istikametine gitmekte olan Çağrı Gümüşlü'nün (40) kullandığı 07 CGR 94 plakalı cip ile çarpıştı. Güngör'ün kullandığı otomobil kazanın şiddetiyle taklalar atarak refüje düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Çağrı Gümüşlü yaralı olarak çıkartılarak hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilinden çıkartılan Yunus Emre Güngör olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus Emre Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Vatandaşın çektiği kısa cep telefonu görüntüsüKaza yerinden görüntüJandarma ve polis araçlarının görüntüsüJandarmanın kaza yerinde çalışmasından görüntüOlay yeri inceleme ekibinin çalışmasıÖlen şansın yakınlarının görüntüsüCesedin cenaze aracına taşınmasıAracın morga gidişiKazada ölen Yunus Emre Güngör  vesikalık resmiDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş

KONYA'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan hemşire A.P.'nin, şüphelilerin peşinden bir süre koştuğu ve olay yerine gelen polislere şüphelilerin girdiği inşaat alanını gösterdiği öğrenildi.Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada arkadan gelen K.S. ve H.E.H., genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı. H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı.TUTUKLANDILARÇocuk Şube Müdürlüğüne götürülen iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan sevk edildikleri Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.POLİSLERE ŞÜPHELİLERİN GİRDİĞİ İNŞAAT ALANINI GÖSTERMİŞHemşire A.P., polisteki ifadesinde şüphelilerin peşinden bir süre koştuğunu ancak yakalayamadığını söyledi. A.P. ifadesinde, "Hemşire olarak çalıştığım özel hastaneden nöbetten çıkıp evime gidiyordum. Sokağa geldiğim sırada sağ omzumda asılı bulunan çantamı arkamdan tanımadığım bir kişi çekti. Çantamın kolu koptu. Önümde iki kişi koşuyordu. Uzun boylu olan çantamı çekip, alan kişiydi. Çantam uzun boylu olan kişinin elinde ikisi birlikte ara sokaklara doğru koştular. Bende peşlerinden koştum ancak yetişemedim. Sokak üzerinde inşaata girdiler. Polisi aradım. Polis gelince onlara şüphelilerin kaçtığı yeri gösterdim. Polisler şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli çantamı alıp, kaçanlardan kısa boylu olanıydı. Bulunan çantamdan alınan bir şey yoktu. Kaçan uzun boylu şüphelinin sağ elinde dövme vardı."dedi.A.P. daha sonra yakalanan her iki şüpheliyi de teşhis etti.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Olay günü 15 yaşındaki şüphelinin gözaltına alınmasıOlay günü İnşaattan detayOlay günü Hemşireden detay ve olayı polisle konuşmasıOlay günü 17 yaşındaki şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/ KONYA

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Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istendi

Bursa'da çay ocağında Delil Aydın ve Bilal Aksoy'u (31) tabancayla vurarak yaraladıkları iddasıyla tutuklanan Murat Sofracı (24) ve Hamza Aziz (28) ile tutuksuz M.G. (25) hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.Olay, geçen ocak ayında Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre çay ocağına koşarak gelen M.G.., Delil Aydın ve Bilal Aksoy'a tabancayla ateş etti. Aksoy ve Aydın'a, aynı masada oturan Murat Sofracı da belindeki tabancasını çekip ateş açtı. Şüpheliler olayın ardından Hamza Aziz'in kullandığı otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Delil Aydın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal Aksoy ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Polis tarafından yakalanan 3 saldırgandan Murat Sofracı ve Hamza Aziz tutuklandı. M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDIBursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.'BANA KOMPLO KURULDU'Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianaesinde Murat Sofracı'nın ifadesinde, "Bilal, konuşmak için ben içay ocağına çağırdı. Ben de telefonla Hamza'yı çağırdım. Bilal kapıya doğru baktığı sırada silahını çıkarıp,  kendisini arka tarafa attı. Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim. Dışarıya çıktığımda Hamza ve M.G.'yi gördüm. Onların aracına binerek olay yerinden ayrıldımö dediği bildirildi.'SİLAHLARI DENİZE ATTILAR'

Hamza Aziz'in de "Aracı park etmeye çalıştığım sırada silah sesleri duydum. Çay ocağına doğru giderken M.G. ile Murat ellerinde silah ile bana doğru geliyordu. İkisi birden, 'Biz onlardan önce davranarak ateş ettik. Bilal'i vurduk' dediler. Ben ne yapacağımı bilemedim. Onları aracıma aldım. İstanbul'a doğru hareket ettik. Yalova Taşköprü civarında silahları denize attılarö dediği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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