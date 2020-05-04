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DHA YURT BÜLTENİ - 3

DHA YURT BÜLTENİ - 3
04.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:07

TERZİDE GÜNDÜZ MASKE ÜRETİP, GECE KUMAR OYNATTILAR; 'GÜN YAPIYORDUK' SAVUNMASI YAPTILAR.

TERZİDE GÜNDÜZ MASKE ÜRETİP, GECE KUMAR OYNATTILAR; 'GÜN YAPIYORDUK' SAVUNMASI YAPTILAR 

 

ADANA'da iş yeri ve evlerini kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla suçüstü yakalandı. Bir terzide gündüz maske üretilip, gece kumar oynatılması dikkat çekti. Baskın sırasında "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap veren bir kadın dikkat çekti. Operasyonda, kumar oynadığı öne sürülen 34 kişiye de toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özcan S.'ye ait kahvehanenin ön girişindeki kepenklerin kapalı olduğu, iş yerinin arka girişine yapılan gizli geçitten müşterilerin içeri alındığı tespit edildi. Orhan Ö.'nün terzihanesinde ise sabah maske ve tulum üretildiği, gece ise kumar oynatıldığı belirlendi. Vildan A. ile Hülya K.'nın de evlerinde kumar gecesi düzenlediği, Savaş B.'nin de çiftliğinde kumar oynattığı tespit edildi. Başka bir kahvehane sahibi Emin K.'nın da akşam saatlerinde iş yerini kumarhaneye dönüştürdüğü anlaşıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, Özcan S., Orhan Ö., Vildan A., Hülya K., Savaş B. ve Emin K.'yı gözaltına aldı. 

GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASI

Baskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlarına "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap veren bir kadın dikkat çekti.

Şüphelilere, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri, çiftlik ve evlerde yapılan aramalarda kumardan elde edildiği düşünülen toplam 8 bin 450 TL para, oyun kağıtları ve pullara el konuldu, iş yerleri mühürlendi. Ayrıca kumar oynadıkları öne sürülen 34 kişiye de kumar oynama, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

Görüntü dökümü------------------------

- Polisin kahvehaneye baskın yapması

- Bir kadının gün yaptıklarını söylemesi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, - 

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Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketi

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalara, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından her gün iftar yemeği ve gıda paketi dağıtılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Derik ilçesinde sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara destek sağlıyor. Ekipler, bu kişilerin evlerini ziyaret edip, iftar yemeği ve gıda ürünlerinden oluşan yardım paketlerini teslim ediyor. Vatandaşlar, kendilerine destek olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

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