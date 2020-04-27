DHA YURT BÜLTENİ - 3

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Koronavirüs, İbrahim Ay, Çeltikçi, Burdur, Güncel, Haber

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Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındıBURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.

27.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:58
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Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. 

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi. 

Mesut MADAN/BURDUR,

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Kayıp İbrahim, 8'inci günde de aranıyor

SİNOP'ta, geçen hafta pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra ortadan kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışması 8'inci günde de sürüyor. Ekipler ormanlık alanda bulduğu bazı kemik parçalarını incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 

Merkeze bağlı Eymir köyünde geçen hafta pazartesi günü saat 11.00 sıralarında evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Otizm rahatsızlığı olan İbrahim Ay, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcılar ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik ekiple evin çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İbrahim'in kaybolduğu değerlendirilen ormanlık alanda çok sayıda yaban hayvanı izine rastlanırken, aramalarda bazı kemik parçaları bulundu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: DHA

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