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23 Nisan, Taşova, Güncel, Haber

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Sokağa çıkamayanların seslerini kaydedip köy hoparlöründen dinlettilerAMASYA'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:59
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Sokağa çıkamayanların seslerini kaydedip köy hoparlöründen dinlettiler

AMASYA'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin kutlama mesajlarını içeren ses kayıtlarının köy hoparlör sisteminden yayınlandığı kutlamada kimi eski günleri anlattı, kimi ise ise şiirler okudu. 

Taşova'nın Alpaslan köyünde bir grup genç koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına ilişkin mesajlarını içeren seslerini kaydetti. Ses kayıtları, köy hoparlör sisteminden yayınlanarak herkese dinletildi. 65 yaş üstü kişiler eskiden yapılan kutlama törenlerini anlatırken, çocuklar da şiirler okudu.

Köy sakinlerinden Burak Torun, "Bu güzel günde kısıtlı imkanlarla da olsa kalbi demokrasi, cumhuriyet, özgürlük diye atan tam 1120 kişilik mevcudiyetimizle bayramı en coşkulu şekilde yaşamaktayız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.Alpaslan Köyü Muhtarı Üzeyfi Çetin de, "Çocuklara armağan edilmiş olan bayramı, canı gönülden kutluyoruz" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------Köy muhtarlığından detay-Köyden drone görüntüleri detay-Köy hoparlöründen seslendirme detay-İstiklal Marşı'nın okunması detay-Çocukların ve köy halkının mesajları detay-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/TAŞOVA,(Amasya),

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Ürdün'den gelen 166 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

ÜRDÜN'de bulunan 166 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda Ürdün'de bulunan 166 Türk vatandaşı, gece saatlerinde Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşlerinin ölçülmesi ve bagajlarının dezenfekte edilmesinin ardından otobüslere alındı. Vatandaşlar, işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.

Kaynak: DHA

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