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Koronavirüs, 23 Nisan, Trabzon, Güncel

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Trabzon'da yoğunluğun arttığı pazarlarda sosyal mesafe unutulduTRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, Ramazan ayının da yaklaşmamasıyla semt pazarlarını doldurdu.

22.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:23
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Trabzon'da yoğunluğun arttığı pazarlarda sosyal mesafe unutuldu

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, Ramazan ayının da yaklaşmamasıyla semt pazarlarını doldurdu. Alışveriş yapanlar, tezgahlar arasında sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'dan itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı getirilen iller arasında bulunan Trabzon'da, sokak aralarına kurulan semt pazarları, yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının da yaklaşmasıyla alışveriş için pazara akın edenler maske takarken, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kentte denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kalabalığa, sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. 

'KURU GIDAYA YOĞUN TALEP VAR'Trabzon Seyyar Semt Pazarcılar Odası Başkanı Gökmen Emirzeoğlu, yoğun bir süreçten geçtiklerini belirterek, vatandaşların şu günlerde en çok kuru gıdaya yoğun talep gösterdiğini söyledi. Emirzeoğlu, "Gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama vatandaşımız sosyal mesafe kuralını unuttu. Sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Önümüzde de Ramazan ayı var. Telaşlı bir şekilde alışveriş yapıyoruz. Sanırım Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu yoğunluk yaşanıyor. Daha çok kuru gıdalara ilgi gösteriliyorö dedi.Pazarda yoğunluğun olduğunu anlatan esnaf Musa Pehlivan da "Şu an levrek, somon, alabalık gibi kültür balıkları satıyoruz. Ramazanın gelişi ve 3-4 gün öncesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bir yoğunluk varö dedi. Esnaf Hasan Şahin ise, "Ramazan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir yoğunluk var. Patates, soğan gibi kuru gıda sattığımız için vatandaş çuval çuval alıyor. Çürüme sıkıntısı yok. Günlük 3-4 ton satıyoruz. Satışlarımız güzelö diye konuştu.'SOSYAL MESAFEYİ KORUYAMIYORUZ'Pazar alışverişine çıkan Aytekin Danışmaz da "Ramazan dolayısıyla alışveriş yapıyoruz ancak pazarda da sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bunun önüne geçemiyoruz ama sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mecbur alışverişimizi de yapacağızö dedi.

Gülselin Bıyıklıoğlu ise, "4 günlük kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayacağız. Bunun için sebze, meyve, patates, soğan gibi ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Ramazan da geliyor ondan dolayı alışverişimizi yapmaya çalışıyoruz. Soğan, patates, pirinç, şeker alışverişte olmazsa olmazlarımızö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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