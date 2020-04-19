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Namık Kemal Üniversitesi, Yunanistan, Tekirdağ, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-3

Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü(2)35 KİŞİ TEKİRDAĞ'DA HASTANEYE ALINDIYunanistan'da karantinaya alınan geminin yolcularından 35'i Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yerleştirildi.

19.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:50
DHA YURT BÜLTENİ-3

Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü(2)

35 KİŞİ TEKİRDAĞ'DA HASTANEYE ALINDI

Yunanistan'da karantinaya alınan geminin yolcularından 35'i Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık  Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yerleştirildi. İpsala Sınır Kapısı'ndan otobüsle Tekirdağ'a getirilen 35 kişi için polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı. Gelenler tek tek ateşleri ölçülerek, hastaneye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşları getiren araçlar-Üniversiteye yerleşkesine gelişleri-Ateşlerinin ölçülmesi ve kontrolleri-Hastaneye alınmaları-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Prof. Dr. Yıldız: Hastalık ortadan kalkmadı, mayıs ayı belirleyici olacak ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Erciyes Üniversitesi'nde üzerinde çalışma yaptığımız koronavirüs var. Aşı çalışmalarında virüsün zayıf yönü araştırılıyor. Hastalık ortadan kalkmadı, mayıs ayı virüsün süresi hakkında belirleyici olacak" dedi.

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koranavirüs, gen haritası ve aşı çalışmaları hakkında değerlendirme yaptı. Türkiye'nin İtalya, İspanya gibi kontrolsüz durumda olan ülkelerden çok daha iyi olduğunu söyleyen Yıldız, "Türkiye ile diğer dünya ülkeleri kıyaslandığında biz bu işin ortalarında yer alıyoruz. Biz, İtalya, İspanya gibi kontrolsüz durumda kalan bir ülke değiliz. Yaptığımız hatalar olduğu gibi, başarılı olduğumuz noktalar da var. Hastaların tedavisi ve takibi konusunda oldukça başarılı bir durumdayız" dedi.

Hastalığın yavaşlamasına rağmen insanların 'Evde kal' çağrısına uyması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Ventilatör ve yoğun bakım yatağı konusunda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi gidiyoruz. Çok iyi saha kontrolü yapıyoruz. Bütün bunlar hastalığın hızını nispeten yavaşlattı. Hastalıkta yavaşlama insanları gevşetmemelidir. Bazı insanlar devletin ısrarla 'Evde kal' çağrılarına rağmen durmaması büyük sıkıntı. Evde kalma çağrısına uymayan kişilerin, koronavirüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü keşke görmesi mümkün olsa. Hastalar, aşamalı olarak şuurularını kaybediyorlar, solunum zorluğu çekiyorlar, hava açlığı başlıyor. Açıkçası benim hastane görevim olmasa işin bitti deseler, koronavirüsten ölenlerin nasıl öldüğünü gördüğüm için kapımı kilitler kimseye açmam" diye konuştu.

'ÇALIŞMA İÇİN ELİMİZDE KORONAVİRÜS VAR'Gen haritası ve izole çalışmalarının ERÜ'de başarılı ile yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Orhan Yıldız şunarı kaydetti: "Biz bu hastalığı saptamak için PCR testi yapıyoruz. Virüsü ortaya çıkarmak ayrıntılı bir şey. Hastalık yapan virüsü saptamaktır. Bunun için güvenlik düzeyi 4 olan laboratuvarlara ihtiyaç var. Erciyes Üniversitesi de bu laboratuvarlara sahip bir yer. Çalışan kişiler riske atılmadan bu virüs üzerinde çalışılabiliniyor. İzole etmek tüm virüsü kontrol altına almak değildir. Mevcut hastalık yapan virüsü çoğaltmak anlamına gelir. Neden çoğaltıyoruz, aşı geliştirecek bu virüse ihtiyacımız var. Erciyes Üniversitesi olarak çıkardığımız gen haritası da virüsün dokümanını çıkarmaktır. Nasıl genetik yapısı var, mutasyonları nelerdir. Virüsü izole etmek zordur ama, izole edilen bir virüsün gen haritasını çıkarmak kolaydır. Virüsü izole etmenin hastalığı kontrol altına almakla hiçbir alakası yoktur. Erciyes Üniversitesi labrotuvarında şu an çalışma yaptığımız koronavirüsümüz var. Aşı çalışmaları için yaptığımız bir şey. Bu virüs yeni bir virüs değildir. 20 yıllık bir virüstür. Aşı geliştirmek hiç kolay değil. Batıda da aşı ile ilgili çalışmalar devam ediyor ama hala bir gelişme yok."

'AŞI İÇİN VİRÜSÜN ZAYIF YÖNLERİ ARAŞTIRILIYOR'ERÜ'de devam eden aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, "Virüsün alınması ve laboratuvar ortamına alınması konusunda destek sunduk. Aşı için virüs tanımlandı, genetik haritası çıkarıldı. Ancak neresi hedef alınacak, virüsün zayıf yönü nedir, virüsten virüse değişmeyen noktası nelerdir inceleniyor. Aşıyı yakın zamanda beklememek gerekir. Aşıyı bugün bulduk desek bile kullanıma geçmesi 3-4 ayı bulur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Prof.Dr Orhan Yıldız'ın açıklamalarıDiğer görüntüler

Haber- Kamera Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ-DHA

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Zonguldak'ta sokaklarda sessizlik sürüyor

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak'ta, pazar günü de cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor. Kent merkezindeki sessizlik, drone ile havadan görüntülendi. İl sınırlarının yanı sıra ilçe ve kentin birçok noktasında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanıyor. Fırıncılar satışlarına devam ederken, Zonguldak Belediyesi desteğiyle kurulan gönüllü müzik grubu da mahallerde konserler veriyor.

Kaynak: DHA

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