DHA YURT BÜLTENİ - 3 İran'da 4.4 büyüklüğündeki deprem; Van'da da hissedildi İRAN'ın Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 4.4 büyüklüğündeki deprem; Van'da da hissedildi

İRAN'ın Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü İran'ın Hoy kenti olarak saptadığı deprem, saat 08.39'da meydana geldi. Türkiye sınırı yakınlarında olan deprem, Van'ın Başkale ve Saray ilçesinde de hissedildi.Aynı bölgede 23 Şubat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıma neden olmuş, 10 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi de yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİBAŞKALE (Van),

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Samsun'da bir kişinin vurulduğu kavga kamerada

SAMSUN'da iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla başından vurulan Onur Yıldız (30) ağır yaralandı. Polis, şüpheli Adem M.'yi (39) gözaltına alırken, olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 191'inci sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Caddede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan gruplar, bir süre sonra aynı yede buluştu. Kalabalık iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında iddiaya göre Adem M. tabancayla Onur Yıldız'a ateş etti. Yıldız, kanlar içerisinde yere yığılırken, kalabalık sağa sola kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurulduğu belirlenen Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan Adem M. ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.KAVGA ANI KAMERADASokak ortasında yaşanan olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 kişilik bir gruba kalabalık bir grubun saldırdığı görülüyor. O anda saldırgan gruptaki Adem M. olduğu iddia edilen kişi tabancayla ateş ediyor. Kurşunun isabet ettiği Onur Yıldız ise yere düşüyor. Bu sırada yere düşen Yıldız'a iki kişi tekme savuruyor. Kalabalık ardından kaçarak uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü: ----------------------------------Olay yerinden detaylar-Kavga ve vurulma anından alından detaylar -Hastane acilinden detaylar-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmesiyle ilgili tamamlanan iddianamede, sanık 3 polisin 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 günü basın açıklaması yaptığı sırada PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümü ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 yıl süren soruşturma sonucunda tamamlanan iddianamede, Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği ve polis memurları Ahmet Çiftaslan ile Cengiz Erdur'un şehit olduğu olaylar 41 sayfada ayrıntılı şekilde anlatıldı. İddianamede Elçi'nin vurulduğu ateş hattında, terörist Uğur Yakışır ile Yakışır'ın yaraladığı sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin olduğu belirtildi. Polislerden hangisinin Elçi'nin ölümünden sorumlu olduğunun tespitinin mümkün olmadığına yer verilen iddianamede 'polislerin kuvvetli suç şüphesi altında oldukları' kaydedilirken, 2 PKK'lı teröristin silahından çıkan mermilerden birinin de Elçi'ye isabet etmiş olabileceği belirtildi. İddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Terörist Yakışır'ın ise 2 polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEDİYARBAKIR,

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70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA TİMİ YETİŞTİ

Antalya'da tramvayla geldiği semt pazarından aynı yöntemle geriye dönmek isteyen, ancak koronavirüs önlemleri çerçevesinde görevlilerin tramvaya almaması üzerine yolda kalan Sultan Şahin'in (70) yardımına polis yetişti. Vefa timleri tarafından pazar arabası ile birlikte ekip otosuna alınan Şahin, evine götürüldü. Sultan Şahin, polise dua ederek teşekkür etti.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol caddeside meydana geldi. Yaşı itibariyle sokağa çıkması yasak olan Sultan Şahin, kimsesi olmadığı için evininin alışverişini yapmak amacıyla Topçular Mahallesi'nden tramvaya binip Çarşamba semt pazarına geldi. Pazar alışverişini yapan ve dönüşte de yine tramvayla evine dönmek isteyen Şahin, koronavirüs önlemleri çerçevesinde tramvaya bindirilmedi ve güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi. Elinde eldiven ve yüzünde atkısı ile kendi önlemeni alan Sultan Şahin'in aynı yöntemle geri dönmesini isteyen polisler, güvenlik görevlisinden almasını rica etti. Polisin bu talebini reddeden görevli, talimat bulunduğunu belirterek Sultan Şahin'i almadı. Yaşlı kadınla sohbet edip üzülmemesini söyleyen motorize tim, ekip arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra Şahin'in bulunduğu yere gelen Vefa timi, Sultan Şahin'i pazar arabasıyla birlikte ekip otosuna alıp evine götürdü.Polisin kendisine son derece kibar davrandığını söyleyen Sultan Şahin, dua ederek teşekkürlerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sultan teyzenin tramvayın kendisini almadığını söylemesiSultan teyzenin polislerin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını söylemesiSultan teyzenin Pazar arabasından görüntüPolis aracının Pazar önündeki görüntüsPolisin Sultan teyze ile konuşmasıPolisin ve Sultan teyzenin giden tramvaya bakmasıPolisin Sultan teyzeye kendisini eve kadar bırakacaklarını söylemesiVefa timi olan trafik polisinin gelişiSultan teyzenin polis aracına binerken el arabasını da götürmek istemesine polisin 'teyze sen bin biz arabanı bindiririz' demesiPolislerin Pazar arabasını polis aracına bindirmesiSultan teyzenin polis aracı içerisinde polislere dua etmesiPolis aracının gidişi

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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KARANTİNADAN KAÇTIKLARI İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

DÜZCE Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki karantinadan kaçtıkları iddiasıyla polisi alarma geçiren 2 kişi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araçları durdurularak özel kıyafetli sağlık ekiplerce ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansla alınan 2 kişinin, Düzce'de hastane kontrolünün ardından evlerine gönderildiği ve asılsız ihbar yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Önceki gün TIR ile Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Serkan Subaşı, yapılan kontrolünün ardından 14 gün karantinada durması için evine gönderildi. Serkan Subaşı, kullandığı TIR ile yola çıktı. Serkan Subaşı bu sırada sağlık ocağından kendisini arayan görevliye evde değil, yolda olduğunu ve eve gidemediğini söyledi. Bunun üzerine polise ihbarda bulunulmasının ardından Serkan Subaşı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Serkan Subaşı, TIR'ı Düzce'de bıraktı. Serkan Subaşı, Zonguldak'tan kendisini almaya gelen arkadaşıyla yola çıktı. Polis, aracı Düzce'de durdururken, Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Subaşı ve Tekke, evlerine gönderildi.

İHBAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI Subaşı ve Tekke, arkadaşının aracıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada Subaşı için Ereğli polisine 'Karantina altındayken hastaneden kaçtı' şeklinde ihbar yapıldı. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke'nin içinde bulunduğu otomobil, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde durduruldu. Polislerin uzak mesafeden araçtan inmelerini söylediği 2 kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Subaşı ve Tekke, burada yapılan kontrollerin ardından gerçeğin ortaya çıkması üzerine evlerine gönderildi. YAŞADIKLARINI ANLATTI Hastane önünde yaşadıklarını anlatan Serkan Subaşı, "Düzce'de arkadaşım polis arkadaşlarla birlikte yanıma geldi. TIR parkında aracımızı boşalttık. O arada ambulansta geldi. Ambulans bizi aldı, ateşimize baktı. Hastaneye gittik. Bana bir kağıda imza attırdılar. Bir nüshası da bende. Kan alıp almadıklarını sordum. Almayacaklarını herhangi bir tahlil de yapmayacaklarını söylediler. İmzayı at evine git dediler. Attık yola çıktık. Sonra Gülüç'e geldik. Gülüç'te bekçi ve polis arkadaşlar bizi durdurdular. Arabadan inmeye kalktık. 'Arabadan inmeyin, aracı stop edin, anahtarı verin' şeklinde bir tepki ile karşılaştık. Biz hastaneden geldiğimiz söyledik. Bize kaçtığımız söylendi. İmzaladığım kağıt olduğunu söyledim. Arabanın önüne attım. Kağıda da bakamıyorlar bizde virüs var diye. Ereğli Devlet Hastanesi'ne geldik. Allah'a şükür bizde hastalık falan yok." dedi. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke, 14 gün karantinada kalmaları için evlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü -İki kişinin Ereğli'de ambulansa alınma anları(cep telefonu kamerası) -Ereğli Devlet Hastanesi'nden detay -Serkan Subaşı ve Levent Tekke'nin hastane önünde beklemeleri -Polisin ikiliye bilgi vermesi -Serkan Subaşı ile röportaj -Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Elazığ'da Pandemi Acil Polikliniği kuruldu

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, koronavirüs şüphesi bulunan hastalar için Pandemi Acil Polikliniği kuruldu.Elazığ'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Pandemi Acil Polikliniği kuruldu. Elazığ Fırat Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, 2 muayene odası ve 9 müşahede odasıyla hizmete açılan polikliniğin, ihtiyaç halinde personel ve oda sayılarını artırarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken, yüksek ateş, öksürük ve solunum yetmezliği yaşayan hastaların burada tedaviye alınacağını kaydetti. Rektör Demirdağ, "Programlarımızı geliştirerek olası veya kesin koronavirüs vakası olduğunda başvuranlara hastanemizde hangi yolun takip edileceği, hangi aşamanın geleceğiyle ilgili bütün hazırlıklarımız tamamlandı. İhtiyaç halinde polikliniğimizi büyüteceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hastanenin drone görüntüsüHastane yazısından ve pandemi polikliniği yazısından görüntüMuayene odasından görüntüKoridordan ve müşahede odasından görüntüDemirdağ'ın polikliniği gezerken görüntüsüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Antalya Konyaaltı Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Dünyayı ve de ülkemizi son derece olumsuz etkileyen koronavirüsü ile mücadele sürüyor. Sahada aldığı tedbirlerle virüse karşı etkin mücadele eden Konyaaltı Belediyesi, bu zorlu dönemde sokak hayvanlarını da unutmadı. Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de görünen koronavirüsü ile mücadele sürüyor. Virüsten korunmak için 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, sokaklardan çekiliyor. Dezenfekte çalışması ve 'Siz evde kalın biz size geliriz' projesiyle sahada bu virüs ile mücadele eden Konyaaltı Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını unutmadı.HER ALANDA MÜCADELE DEVAM EDİYORİnsan hayatını tehdit eden koronavirüsü ile belediye olarak tüm güçleriyle mücadele ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk olarak tüm çalışma birimlerini dezenfekte ettiklerini söyledi. Dezenfekte çalışmalarına belirli aralıklarla devam edildiğini dile getiren Başkan Esen, resmi üniformalı zabıta personeli eliyle de 'Siz evde kalın biz size geliriz' projesini yürüttüklerini bildirdi. Başkan Semih Esen, aynı zamanda sokakta yaşayan hayvanları da unutmadıklarını kaydetti. SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADIBaşkan Semih Esen, "Pek çok insanın ölümüne neden olan koronavirüsü ile mücadele, tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Bizler ilçemizde bu virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Dezenfekte çalışmamız ve 'Siz evde kalın biz size geliriz' projemizle gerek mesai arkadaşlarımıza gerek ise hemşehrilerimize güven verdik. Aldığımız bu tedbirlerin yanı sıra sokakta yaşayan minik dostlarımızı da unutmadık. Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerimiz, bölgemizdeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını düzenli olarak kontrol ediyor. Mama ve su takviyesiyle eksik olan kapları dolduruyor. Böylelikle sokakta daha bir çaresiz olan minik dostlarımız, hayata tutunma imkanı buluyor. Her canlının yaşam hakkını gözeten bir belediye olarak, bu çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu süreci birlikte atlatacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Maskeli görevlilerin parklarda su kaplarını doldurmasıMama koymalarıParkta dolaşan sokak hayvanlarından görüntüDetay

HABER- KAMERA: ANTALYA,

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Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlık bahçesinde mahsur kaldı

SİVAS'ta su almak için evinden çıkan ve yolunu kaybederek Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlık bahçesine girerek mahsur kalan Halil Beşiktepe (93) polis ekipleri tarafından kurtarılarak evine götürüldü.Olay, saat 09.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidanlık bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinden evinden su almak için ayrılan Halil Beşiktepe, yolunu kaybederek Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlık bahçesine girdi. Etrafı tel örgülerle çevrili Bahçeden çıkamayan Beşiktepe çevredekilerden yardım istedi. Durumu görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Beşiktepe'yi fidanlık bahçesinde polis aracına bindirerek evine götürdü. Ailesine teslim edilen Beşiktepe, polislere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yaşlı adamın görüntüsü-Fidanlık bahçesi içindeki görüntüleri-Polis ekibinin gelişi-Yaşlı adamı araçla evine götürmeleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda

SEYHAN Belediyesi, uzmanların koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için evde kalınması yönündeki uyarılarını güçlendirmek ve halkın evde kalmasını teşvik etmek amacıyla 'Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda' etkinliğini başlattı.Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü, 'Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda' etkinliğiyle sabah sporu programları gerçekleştiriyor. Halkın talebiyle gerçekleşen sabah sporu etkinliğiyle, vatandaşın evde kalmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla gerçekleştirilen ve halkın evinde kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlamayı amaçlayan uygulama Reşatbey Mahallesi'nde başladı.Eğitmenler sokakta ve parkta halka seslenip sabah sporu yaparken vatandaşlarda evlerinin balkonlarından eşlik ediyor. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sürdürülen programda eğitmenler, sokağa çıkma yasağı getirilen risk grubundaki vatandaşların da evlerinde sağlıklı yaşam için hareket ve spor yapmalarına öncülük ediyor. Yaklaşık 45 dakika süren spor programı talep doğrultusunda sürdürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Spor yaptıran eğitmenVatandaşların balkonlarından spor yapmasıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA

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Antalya Otogarı'nda koronavirüs sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yeni düzenlemeler getirilmesinin ardından otobüs firmaları sefer sayılarını azalttı. 30 peron bulunan Antalya Terminali'nde akşam saatlerinde sadece 1 otobüs beklerken, çoğu firma ise bilet satış noktasını kapatmak için başvuruda bulundu.Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Alınan önlemlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecekleri belirtildi. Otobüs içerisinde bulunan yolcular ise birbirlerine temas edemeyecek şekilde oturma düzeniyle yolculuk edebiliyor.30 OTOBÜSLÜK PERONDA 1 OTOBÜSSalgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla otobüs yolculuklarında düşüş yaşandı. Alınan son kararın ardından Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ise eskiye göre bir sessizlik hakim. Günde yüzlerce otobüsün kalktığı terminalde, akşam saatlerinde 30 perondan yalnızca 1'inde yolcu otobüsünün hareket etmek için beklediği görüldü. Çoğu otobüs firması seferlerini durdurup, terminal içerisinde bulunan bilet satış gişelerini kapatmak için dilekçe verdi. Bazı firmalar ise ilçelerden gelen seferlerinin tamamını iptal ederken, şehir merkezinde bulunan bilet satış noktalarını da kapattı.POLİS OTURMA DÜZENİNİ KONTROL EDİYORGenelgenin ardından otobüs firmaları yolcularına yeni oturma düzenine göre bilet satmaya başladı. Yeni düzene göre, tekli koltuklarda oturan yolcular arasında 1'er koltuk boşluk bırakılırken, çift kişilik koltuklarda ise tek kişi oturmasına ve önündeki koltukta oturan kişinin çaprazına oturmasına izin veriliyor. Terminalden çıkış yapmak için hareket eden otobüslerin tamamı trafik polisleri tarafından durdurularak kontrol ediliyor. Otobüsün kapasitesinin yarısından fazla yolcu varsa indiriliyor, oturma düzenine aykırı bir durum varsa yolcuların yerleri değiştiriliyor.46 KİŞİLİK OTOBÜSTE 10 KİŞİYolcu sayıları ve sefer sayıları düşen çoğu firma bilet fiyatlarında ise bir artışa gitmedi. Koronavirüs öncesi Antalya'dan günde 100 sefer yapan bir firma, bugün itibariyle sefer sayılarının 10'a düştüğünü belirtti. Yolcu bulmakta zorlanan bazı firmalar ise normalde yoğunluk oluşan güzergahları birleştirerek, otobüslerin boş gitmesinin önüne geçmeye çalıştı. Otobüs firması yetkilileri terminal çıkışlarında otobüslerden alınan ücrette indirime gidilmesini istiyor. Saat 16.30'da Antalya'dan İstanbul'a yola çıkan 46 kişilik yolcu otobüsünde ise yalnızca 10 yolcu olduğu görüldü. 'GİDERLERMİZİ KARŞILAYAMIYORUZ'Yolcu sayısındaki düşüşe rağmen bilet fiyatlarında artış olmadığı söyleyen otobüs şoförü Mehmet Badakol, "Bu durum maddi olarak bizi çok zarara uğrattı. Yolcu sayısı düştüğü için, giderlerimizi karşılayamıyoruz. Önceden aracımızın tamamı dolu oluyordu masrafımızı karşılıyorduk, şimdilerde en fazla 23 kişiyle gidebiliyoruz. İzmir için şu an 10 yolcumuz var, Denizli ve Aydın'dan da 5 kişi alıp yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarda şu dönemde otobüse binmediği için zaten yolcuda yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otogarın içinden görüntüBilet satış ofislerinden detayOtogarın içindeki vatandaşlardan detayOtogarın boş peronlarından genel görüntüVatandaşlardan detaylarOtobüse eşyaların yüklenmesinden genel görüntüOtobüs detayBagaj detayBagajın içindeki kafesteki kediden detayMehmet Badakol'un röportajıOtogardaki polis ekiplerinden detayPolislerin iki otobüsü durdurmasından detayPolisin otobüse binme görüntüsüOtobüsün içinden detay görüntülerPolisin vatandaşlara sosyal mesafe koruma uyarısından detay

Otobüsün otogardan ayrılış görüntüsü

HABER: Semih ERSÖZLER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA