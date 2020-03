DHA YURT BÜLTENİ - 3 Akrabaların silahlı yol kavgası: 1 ölü, 6 yaralıŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kılçık Mahallesi'nde oturan akraba Demir ve Aslan aileleri arasında, dün gece araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Yehsa Aslan (22) öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.

Olayların daha fazla büyümemesi için mahallede jandarma, yaralıların tedavi gördüğü hastanede ise polis ekipleri önlem aldı.

Maaşlarını evlerinde aldılar

KÜTAHYA Valiliği koordinasyonunda 112 Acil Çağrı Merkezi binasında kurulan Vefa Sosyal Destek masasına müracaat ederek kimsesi olmadığı için maaşlarını çekemeyenlere, polis ekipleri eşliğinde PTT çalışanları tarafından evlerinde ödendi.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle verdiği 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı sürerken, Kütahya'da evden çıkamayan ve kimsesi olmayanların maaşları evlerinde ödenmeye başladı. Kütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek masasına müracaat ederek kimsesi olmayanların maaşlarını PTT görevlileri polis ekipleri eşliğinde evlerine giderek ödüyor. PTT görevlileri evlerde vatandaşların kimlik tespitini yaptıktan sonra hesaplarında olan maaşlar elden teslim ediliyor. Maaşlarını alan vatandaşlara polis ekipleri evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamanın sadece 65 yaşı üstü ve yardımcı olacak hiçbir yakını olmayan vatandaşlara yapılacağı öğrenildi.

Marmaris'te mekanlar genelgeye uydu

MUĞLA'nın Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde kurulan denetim ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında 5 günde 2 bin 300 mekanı kontrol etti. Yapılan denetimlerde, işletmecilerin kurallara uyduğu tespit edildi.İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine koronavirüs konulu gönderdiği ek genelge kapsamında; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta gibi birçok işletmenin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Marmaris Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlçe Ticaret Odası yetkililerinden oluşan ekip, şehir merkezi ile kırsal 13 mahallede mekanların denetimine başladı. Bir hafta süreyle yapılan denetimlerde 2 bin 300 mekan denetlendi ve genelge hakkında esnaf bilgilendirildi. Yapılan denetimlerde işletmecilerin kuralları uyduğu tespit edildi.Koordinasyon yetkilileri, "İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre tüm işletmeler kontrol ediliyor. Genelge devam ettiği süreye kadar aralıksız olarak polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürecektir. Kurallara uyan tüm işletmecilerimize minnettarız" dedi.

Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Kadriye İşler'in talebini karşılayarak bankadan emekli maaşını çekmesine yardımcı oldu. Turgutlu'da yaşayan 85 yaşındaki Kadriye İşler, bankadan emekli maaşını çekmek için torunu 37 yaşındaki Ayhan Göğtaş aracılığıyla ilçede, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Turgutlu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak, yardım istedi. Yetkililerin yönlendirmesiyle harekete geçen polis ekipleri, ekip otosuyla Kadriye İşler'i evinden alarak bankaya getirdi. Bankadan emekli maaşını alan Kadriye İşler, talebini karşılayan Kaymakamlık yetkilileri ve polis ekiplerine teşekkür etti. Polis, bankada ihtiyacını karşılayan Kadriye İşler'i tekrar evine götürdü. Kadriye İşler'in torunu Ayhan Göğtaş, "Vahim bir durum var şu anda. Devletimizden Allah razı olsun, bizim yanımızda. Anneannemin maaşını çekmeye geldik. Normalde kendisi geliyordu. Sokağa çıkma yasak olduğu için Turgutlu Kaymakamlığı'na başvurduk. Onlar sağ olsun, yardımcı oldular, polis arkadaşlarımıza yetki verdiler. Bizi gelip evimizden aldılar. İşlemimizi gördük, tekrardan evimize götürüyorlar" dedi. Polis ekipleri ise, "Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar vatandaşlarımızın istekleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar

TOKAT Olgunlaşma Enstitüsü, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için cerrahi ameliyat önlüğü ve tulum üretmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri' kapsamında, pilot il olarak belirlenen Tokat'ta Olgunlaşma Enstitüsü tulum ve cerrahi önlük üretimine başladı. Sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla enstitü atölyesinde 10 personel üretim yapıyor.Günlük 200 tulum ve 200 cerrahi önlük üretimi yaptıklarını ifade eden Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı günlerde her paydaşın dayanışması ve ortak edilmesi nedeniyle belirlenen pilot bölge uygulamalarımıza Tokat da dahil edilmiştir. Kurumumuz bünyesinde üretimini ivedilik ve titizlikle gerçekleştirdiğimiz medikal maske, önlük ve tulumlar hastane, Sağlık Müdürlüğü ve askeriye gibi devletimizin çeşitli kurumlarında kullanılmak üzere teslim edilecektir. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu süreçte üretime katılan bir paydaş olmaktan bizler de gurur duyuyoruz. Ürettiğimiz medikal ürünlerin vatandaşlarımıza faydalı olmasını ve koronavirüs salgınından ülkemizin bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz. Dün başladık çalışmaya, günlük 200 adet yapıyoruz. 10 personelimiz var şu anda. Çalışmaya yeni başladık ama hızlıyız. Saat kavramımız yok, bir an önce yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda öldü

İZMİT'te tansiyon hastası olduğu öğrenilen Filiz Diler (49), evin balkonunda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay sabah saatlerinde, İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Filiz Diler, aynı evde yaşadığı çocukları tarafından evin balkonunda hareketsiz yatarken bulundu. Annelerini hareketsiz gören kız kardeşlerin ihbarı üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde Filiz Diler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabip tarafından yapılan ön incelemede Filiz Diler'in kronik hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

