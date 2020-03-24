DHA YURT BÜLTENİ - 3 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyorMALATYA'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'den gelen koronavirüs numuneleri test ediliyor.

4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor

MALATYA'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'den gelen koronavirüs numuneleri test ediliyor.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen bölge hastanelerinde koronavirüs testleri yapılıyor. Belirlenen bölge hastanelerinden biri olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarı'nda da 4 şehirden gelen koronavirüs testleri analiz ediliyor. 20 Mart'tan itibaren yapılan testler 3 saatte sonuçlanıyor.

Günlük 1500 koronavirüs testi yapabilme kapasitesine sahip olan laboratuvar, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'na da hizmet veriyor. Görevlilerin koruyucu kıyafetler ile çalıştığı laboratuvardan yapılan testlerin sonuçları, İl Sağlık Müdürlüğü'ne oradan da Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor. Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Otlu, Çin'de ilk salgın çıktığı andan itibaren gerekli önemlerin ve hazırlıkların alındığını belirterek, "Geçen hafta Perşembe gününden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği tanı kitleriyle hastalığın tanısı için çalışmaktayız. Günlük 1500 örnek çalışabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları da önemli bir salgın ile karşı karşıya olunduğunu kaydederek, "Biz laboratuvarda günün 20 saatinden daha uzun bir süre aktif olarak çalışıyoruz. Laboratuvarımız 24 saat açık. Gelen örnekleri 3 saat içerisinde sonuçlandırıp ilgili doktora ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgisini veriyoruz" diye konuştu.

?GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Laboratuvardan detaylarKoronavirüs testlerinin yapılmasıEkiplerin çalışması- Prof. Dr. Barış Otlu röp.- Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları röp.Çalışanların vatandaşları alkışlamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılar

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında köylüler, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Alevlerin arasına dalan köylülerin bu mücadelesi, kameralara anbean yansıdı.Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde oturan Fikret Özcan'ın evinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İlçe merkezine 20 kilometre uzakta olan köye itfaiyenin gelmesi uzun sürünce yangın eve bitişik durumdaki Hüseyin ve Ali Özcan'ın evlerine de sıçradı. Ahırda inekler bulunduğunu öğrenen köylüler, alevlere aldırış etmeden hayvanları kurtarmak için ahıra girdi. Yoğun duman ve aleve rağmen içeri girip ineklerin bağlarını çözen köylüler, korkan hayvanları evin avlusundan çıkarmakta oldukça zorlandı. Ahırdaki 4 inekten biri telef olurken, biri yaralanmadan kurtarıldı. Kurtarılan diğer 2 ineğin de çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu görüldü.İtfaiye gelinceye kadar köyde bulunan yangın söndürme tankı ile alevlere müdahale edildi. Bir köylünün çeşmeye bağladığı hortumla verdiği mücadele görüntülere yansıdı. Yalvaç Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile alevler söndürüldü. Yangında 3 ev tamamen yandı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendiriliyor.'DAHA KAÇ EV YANACAK'Yalvaç'ın ilk beldelerinden biri olan, ancak 2013 yılında çıkan yerel yönetimler yasası ile belediyesi kapatılan Kumdanlı'da daha önce itfaiye aracı bulunduğu, yasayla birlikte bu aracın İl Özel İdaresi'ne devredildiğini belirten köylüler, "Köyümüz ilçe merkezine uzak. Burada yangın meydana gelince haber verdik, itfaiye çıktı geliyorum deyinceye kadar yarım saat geçiyor. O zamana kadar da evden geriye bir şey kalmıyor. Bugün 1 inek telef oldu. Allah korusun yarın bu insan da olabilir. Ki, yakın geçmişte Yalvaç'ta 3 can kaybı yaşandı. Yetkililere sesleniyoruz lütfen bu soruna kalıcı bir çözüm bulunsun. Daha kaç ev, kaç can yanacak?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yanan evlerden alevli görüntülerÇeşme hortumu ile yangına müdahale eden adamKöylülerin telaşla koşuşturmalarıHayvanları kurtarmaya çalışan köylülerden görüntüİtfaiyenin gelişi

HABER -KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Yaşlı çift, gıda malzemesi getiren jandarmayı bayrakla karşıladı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Jandarma ekip kurdu. Köyde kahvaltılık malzemeleri tükenip jandarmadan yardım isteyen Sündüs (69) ve Salih Ören (71) çifti köye gelen ekipleri evin önünde Türk bayrağı ile karşıladı.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına yasak getirilen kişilerin günlük ihtiyaçları için ekip kurdu. İl genelinde belde ve köylerde yaşayan yaşlıların yardımına koşan ekipler ilaç ve temel gıda ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırdı. Merkeze bağlı Beşören köyünde yaşayan Sündüs ve Salih Ören çifti de 156 jandarma hattını arayarak evlerinde kahvaltılık yiyeceklerinin kalmadığını belirtip, yardım istedi. Jandarma ekipleri kent merkezinde özel bir marketten alış veriş yaparak Ören çiftinin yaşadığı köye götürdü. Köydeki evinde kapı önünde bekleyen Sündüs Ören jandarma ekiplerini Türk bayrağı ile karşıladı. Devletin yaptığı çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Salih Ören "Allah devletimizden razı olsun. Biz devletimizden razıyız. Biz devletimize vereceğimize devletimiz bize verdi. Eline ekmek verilen garip bir çocuk boynunu bükerek bakar ya aynı ben öyle oldum şimdi. Allah devletimizden razı olsun" dedi.Askerleri bayrakla karşılayan Sündüs Ören ise dışarı çıkamadıkları için jandarmaların kendilerine gıda getirdiğini ifade ederek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü: -Jandarma ekiplerinin görüntüsü-Marketten yaşlı çift için alışveriş yapmaları-Köye gidişlerie-Köyde çiftin ekipleri bayrak ile karşılaması-Malzemelerin teslimi-Yaşlı çiftin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Kocaeli Büyükşehir kurslarında 100 bin maske üretilecek

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında, sağlık çalışanları için 100 bin maske üretilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanları üretilmeye başladı. Bu kapsamda on binlerce koruyucu ekipman üretilecek. Gece gündüz demeden çalışılan kurs merkezlerinde usta öğreticisinden temizlik görevlisine kadar herkes maske ve koruyucu giysilerin yapılması için seferber oldu. Ham madde eksiğinin giderilmesinin ardından işe koyulan ekipler, ilk etapta hedeflenen 100 bin maskeyi en kısa sürede üreterek teslim edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maske yapımından görüntüler Detay

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Boya tenekeleriyle 'Korona' bariyeri

Antalya'da bir boya dükkanı koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, 75 tane 20 litrelik boya tenekeleriyle ayırdı. Boya dükkanına gelen müşterilerle işletme sahibi arasında 1 metrelik kural korunurken, dezenfektan ve kolonya ile de korunma oranı artırıldı.Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı mahallesi Çatalköprü caddesi üzerinde bulunan Öztürk Boya'da alınan koronavirüs (Covid-19) önlemi görenleri şaşırtıyor. İşletme sahibi, 75 tane 20 litrelik boya tenekeleriyle tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı ayırdı. Üst üste dizilmiş teneke boyaları görünce şaşıran müşteriler daha sonra alınan önlemlerden dolayı işletme sahibine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Boya dükkanına gelen müşterilere kolonya, ıslak mendil ve dezenfaktan da sunuluyor. Ayrıca işletmede koronavirüs ile mücadele kapsamında bilgilendirme de yapılırken, telefonla gelen siparişler de evlere, iş yerlerine kadar götürülüyor.'SAĞLIK İÇİN BARİYER OLUŞTURDUK'Son zamanlarda Türkiye'de de yaşanan virüse karşı önlemler aldıklarını dile getiren işletme çalışanı Metin Yılmaz (50), "Bir metre olan müşteri mesafesini korumak için kendi imkanlarımızla yaklaşık 75 tane 20 litrelik tenekelerle bariyer oluşturduk. Ayrıca dezenfektan, uyarı levhaları, ıslak medil ve kolonyayla da önlemlerimizi arttırdık. Sipariş üzerine de gelen talepleri karşılıyoruz" dedi. 15 yıldır boya işiyle uğraşan boya işçisi Ömer Alkaş (40) ise alınan önlemlerin kendileri için olduğunu ve işletmenin aldığı önleme teşekkür ettiğini ifade ederek, "İş yerinde güzel bir önlem alınmış. Çok beğendim, her yerde böyle önlemlerin alınması gerekiyor. Daha önce bu iş yerinde bu setler yoktu. Mikrobun yayılmaması açısından güzel bir önlem. Dezenfektan, uyarı levhaları da var. İşletme sahibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Boya tenekeleri ile bariyervari alanın oluşturulmasıTenekelerin üzerine takta konmasıMüşterilere bilgi verilmesiKolonya ikramı Metin Yılmaz ile röportajÖmer Alkaş ile röportajDetay

HABER -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, polis ekipleri, Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak, şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak, bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi. Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri Tarafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı.

Görüntü Dökümü-----------Gap ŞelalesiPolis anonsuŞelalede fotoğraf çeken ziyaretçilerŞelaleden ayrılan ziyaretçilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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Bitlis'te köy yoluna tenekelerde tuzaklanmış 60 kilo EYP ele geçirildi

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerin 2 teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 60 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde köy yoluna tuzaklanmış toprağa gömülü vaziyette ve 2 teneke içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. 60 kilogram ağırlığında, uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi. Bölgedeki operasyon ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İmha görüntüleri

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Mendereslilerden Papa'ya mektup: Meryem Ana Evi yakınına çöp tesisi kuruyorlar İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, ilçedeki üreticilerin tepkisine neden oldu. Tesisin kurulacağı Çakaltepe Gölova mevkisinin Meryem Ana Evi'ne 13 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a konuyla ilgili mektup göndereceğini belirterek, "Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik, koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin çöp sorunu çözmek ve çöpü ekonomik değere dönüştürmek için Menderes ilçesinde katı atık bertaraf tesisi kurmaya hazırlanıyor. 10 MW enerji üretim kapasiteli tesis, Çakaltepe Gölova mevkisinde kurulacak.Menderes ile Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarının değerlendirileceği, günde 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin ihalesi yapıldı. İhaleyi, yılda 4 milyon 250 bin TL kira bedeliyle en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. kazandı. Söz konusu şirket tesisi kuracak ve 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne kira vererek, işletecek.İzmir'in 4'üncü katı atık bertaraf tesisi olacak olan Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Menderesli üreticilerin tepkisine neden oldu. Bölgedeki 20 bin dönümde sera kurulduğunu ve yılın 12 ayı tarımsal üretim yapıldığını ifade eden Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, zeytin, şeftali, domates ve mandalina gibi çok sayıda üründe kalite ve verim kaybı yaşanabileceğini dile getirdi. Selçuk, Zeytinköy, Kuşadası ve Barutçu'nun su şebekesinin bölgeden geçtiğini söyleyen Telli, "Burada hayvan çiftlikleri var, zeytin alanlarımız çok geniş. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu güzergahındayız. Meryem Ana Evi'ne 13, Selçuk ve Efes'e 10 kilometre uzaklıktayız. Selçuk Belediyesi, Zeytinköy ve Pamucak'taki otellere içme suyu buradan gidiyor. Artık buraya her gün tonlarca çöp gelecek. Etrafı çevirecekler, ağaçları sökecekler. Bizim başka şansımız yok. Sanayi gelişmemiş, tarım yapıyoruz" dedi.'KANAYAN YARAYI KUCAĞIMIZDA BULDUK'Katı atık tesisine Menderes halkı olarak kesinlikle karşı olduklarını anlatan Telli, biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, diğeri Vatikan Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere 2 mektup yazdığını söyleyerek şöyle devam etti: "Katı atık tesisine taşınacak çöplerin etrafa dökülmemesi için uçan yol yapmaları lazım. Çöp, İzmir'in yıllardır kanayan yarası, biz bunu kucağımızda bulduk. Biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diğeri de Papa'ya verilmek üzere iki mektup yazdım. Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler. Ayrıca nerede bu çevreciler? Burada insan hayatı söz konusu. Buranın suyu Tahtalı Barajı'na karışıyor. "'ORMAN KATLİAMI YAPACAKLAR'Üreticilerden Süleyman Kaplan da Türkiye'deki en iyi domatesin bölgelerinde yetiştiğini söyleyerek, "En iyi domatesi Bursa yetiştiriyor denir. Biz Bursa'yı geçtik. Türkiye'nin en iyi domatesi bizde. Jeoloji mühendislerinin açıkladığına göre yere düşen bir damla pisliğin 15 kilometreye yayılma ihtimali var. Çöp taşıyan araçlar gelip köyün içinden geçecek, sızıntıları olacak. Alternatif yol için orman katliamı yapacaklar. Köyümüzde 10 bin şeftali ağacı var. 10 bin dönümde domates üretiliyor. Tüm ürünler yerle bir olur. Biz çöplük istemiyoruz" dedi.Menderes Gölova Mahalle Muhtarı Murat Kepenek de şunları söyledi: "44 muhtar olarak bu çöpü istemiyoruz. Köyün nefes alacağı yer burası. Zeytinle uğraşıyoruz. Burada çöp tesisi istemiyoruz. Çöp tesisi Sakaltepe Gölova sınırlarında kurulacak. Burası köye yakın, anayola yakın. Rüzgar köyün üstüne getirir kokuyu."'ZEYTİN SİNEĞİ ARTAR'Çakaltepe Köyü Muhtarı Güven Yılmaz da ise köyünde 3 bin kişi yaşadığını söyleyerek, "Gelir kaynağımız zeytinyağı. Buraya çöplük kurulursa kimse gelip zeytinyağı almaz" dedi. Menderes'te oturan İlyas Çamlı (78), "Ben burada doğdum büyüdüm. Bu çöp tesisi virüsten daha fena olacak. Biz zeytincilikten geçiniyoruz. En kaliteli mal bizde. Çöplük yaparlarsa bu köyün buradan kalkması lazım. Burası mahvolacak. Çoluğumuz çocuğumuz tehlikede" diye konuştu.Mustafa Ay (75) toprakların çok verimli olduğuna dikkat çekerek,"Çöplük istemiyoruz, toprağımız, havamız, suyumuz tehlikede. Kimse bize gelip bir şey sormadı. Bilgi veren olmadı. Razı mısınız diye soran olmadı" dedi. Zeytin üretimi yapan Osman Ali Çimen (58) de şöyle konuştu: "4 senedir en az 20 bin Gemlik zeytini dikildi. Ben en az 3 bin zeytin diktim. Çöp olursa zeytinlerimize çok zarar verecek. Zeytinde verim alamayız. Belediye de her yıl belli miktarda zeytin veriyor. Kendi paramızla da aldık. Çöp gelirse hayat durur. Zeytinlerimizi zaten meyve sineğinden kurtaramıyoruz. Sinekler daha da artacak. Kalite düşer, verim düşer."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Katı atık tesisinin kurulacağı alandan görüntü,-Üreticilerden detay görüntü,-Zeytin ağaçlarından görüntü,-Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli ve üreticilerle röportaj-Anons,

-Zeytin ve zeytinyağı görüntüsü

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA