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DHA YURT BÜLTENİ - 3

Kasapta sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi ADANA'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi.

19.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:12
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Kasapta sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi

 

ADANA'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanıyla satıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni açılacak kasabın soğutma dolaplarında, sahte dezenfektan ürünleri olduğu ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, soğutma dolabı içinde, piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş, sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi. İş yerinde 1 kişi ise gözaltına alındı. Dezenfektan spreylerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek, satıldığı öne sürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İş yerine giren ekiplerPolislerin inceleme yapmasıŞişelenmiş sahte dezenfektanlarKullanılan malzemelerden detaylar

SÜRE: 02'11" BOYUT: 241 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, 

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Karantina ikinci gününde devam ediyor

KORONAVİRÜS tehdidi sonrasında Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin, Kocaeli'deki öğrenci yurtlarındaki karantinası ikinci gününde devam ediyor.Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunarak ülkemize dönmek isteyen 2 bin 807 kişinin Türkiye'ye dönüşü sağlanarak Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Avrupa'dan ülkemize gelen kişilerden bir kısmı ile otobüsler ile Kocaeli'de bulunan yurtlara nakledildi. Kocaeli'de Ali Fuat Cebesoy Yurdunda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdunda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdunda 191 kişi ve Gazi Süleyman Paşa Yurdunda 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişi karantina altında bulunuyor.Karantina altındaki kişilerin kaldığı yurtların yemekhane bölümlerinde Kızılay tarafından kurulan mutfaklarda yapılan yemekler, günde 3 öğün olarak odalara servis ediliyor. Her odada 1 kişi kalacak şekilde hazırlanan yurtlarda, karantinadaki kişiler birbirlerini görmüyor. Ayrıca sabun, tuvalet kağıdı, diş macunu gibi kişisel temizlik ürünleri karşılandı. Karantinanın ikinci gününde yurtlarda kalan vatandaşlar sorunsuz bir şekilde hayatına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKarantina altındaki Şerife Gelin Yurdu'ndan görüntülerAnonsDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.Sivas'ta hava sıcaklıklarının yeniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle park halindeki araçlar kar altında kaldı. Kent genelinde kardan kapanan 84 köy ve mezra yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Soğuk hava nedeniyle çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kent merkezinden görüntüler-Kar yağışı

Haber-Kamera:  Uğur YİĞİT/SİVAS,  

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Keşan'da hastane ya da eczaneye giden yaşlılara taksi 10 lira EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evinden taksiyle hastane ya da eczanelere gitmek isteyen 65 yaş ve üstü hastalardan, 10 lira alınacak. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve yaklaşık 8 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve can almasının ardından Keşan'da hem vatandaşlar hem de esnaf salgından etkilenmemek için önlemlerini artırdı.Tedbirler kapsamında bazı sektörlerin faaliyetleri durdurulurken, esnaf virüse karşı önlemler aldı. Özellikle gıda sektöründe faailiyette bulunan esnaf, iş yerindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını artırırken, eldiven ve maske takarak hizmet veriyor. Çarşı merkezinde sokağa çıkan bazı vatandaşların da maske ve eldiven taktıkları, kalabalık yerlerde durmaktan kaçındıkları görüldü. Çarşıdaki bazı banka şubeleri, müşterilerini sırayla içeriye aldı.BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI ARTIRDIKeşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnaf odası başkanları ile toplantı düzenledi. Helvacıoğlu, "Keşan esnafı koronavirüs krizine hazır. Halkın yanında ve bilinçli bir şekilde hizmet etmek için her türlü tedbiri aldı ve alıyor. Panik yok, tedbirliyiz, hiç telaşımız yok, sizin de olmasın. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu mücadeleyi yıllarca nerelerde verdik. Ne hastalıklar atlattık. Belediyem gerekli hazırlıkları yapıyor. Mücadele koordinasyon ekibimiz hazır. Proje temaslarımızı ve etkinliklerimizi ileri tarihlere erteledik. Çeşitli birimlerden yaklaşık 80 kişilik acil temizlik ekibi kurduk, görevlendirmelerini yaptık. İç ve dış alan olmak üzere iki yönden devam ettiriyoruz. Örnek tedbir uygulamamız devrede. Camiler, parklar, toplu taşıma gibi mekanlarımız temizleniyor ve ilaçlanıyor. Olması gereken çöp servislerimizin sıklığını artırdık. Anons ve sosyal medya sık sık devrede. Keşan'da gereken yapılıyor" dedi.HASTANE VEYA ECZANELERE TAKSİYLE GİDECEK YAŞLILARA TEK FİYATKeşan Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası arasında yapılan toplantıyla da evinden taksiyle hastane veya eczanelere gitmek isteyen 65 yaş ve üstü hastalardan sadece 10 lira ücret alınmasına karar verildi. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, "Koronavirüse karşı taşımacılık sektörü olarak taksi işletmecilerimizle görüştük ve halkımıza destekte bulunmak istedik. Bu desteği 65 yaş ve üzeri grubuna yapacağız. Büyüklerimizi evinden alacağız. Taksilerimiz gayet steril. Her müşteri indikten sonra temizlik yapılıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmete hazırız. Şehir içinde, bedeli 10 lira olacak. Elimizden ne geliyorsa halkımızın yanındayız" diye konuştu.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Çarşıda maskeyle gezenler-Maske ve eldivenle servis yapan esnaf-Çarşı merkezi genel gör.-Banka önünde bekleyenler-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-Şoförler Odası Başkanı Mahmut Demirkan röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı

KAYSERİ'de, 5 işçi servisi ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 18 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Şehmus Y. yönetimindeki 33 AUE 83 plakalı TIR ile OSB'ye işçi taşıyan Murat T.'nin kullandığı 38 P 0050 plakalı midibüs, Murat Y. yönetimindeki 38 P 2228 plakalı minibüsü, Murat D.'nin kullandığı 38 P 0922 plakalı midibüs, Muhammet E. yönetimindeki 38 GA 815 plakalı minibüs ve Yaşar A.'nın kullandığı 38 P 1113 plakalı midibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı. Zincirleme kazada sürücüler Murat Y. ve Murat D. ile işçi servislerinde bulunan 16 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ

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Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi UMRE dönüşü Kayseri'nin Talas ilçesinde yurda yerleştirilen 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok" dedi.Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 3 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolleri yapılan kafileden semptom belirlenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak, gözlem altına alındı.  245 kişinin ise yurttaki karantina işlemleri sürüyor.'HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK'Yurt binasının penceresinden DHA'ya konuşan karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok. Ailemizle telefonla irtibat halindeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Türk milleti olarak birbirimize daha fazla sarılmalıyız" dedi. Öte yandan, umre ziyaretçilerinin dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve diğer malzemelerin güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek sahiplerine ulaştırıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Umrecilerin kaldığı yurttan görüntüUmrecilerin kaldığı yurdun önündeki çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesiMuhabir Yasin Dalkılıç anonsSipariş gelen yiyeceklerin yurda alınmasıGözlem altındaki umreci ile balkondan röportaj

Diğer görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Kaynak: DHA

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