DHA YURT BÜLTENİ - 3 Kayseri'de işçi servisi devrildi: 21 yaralıKAYSERİ'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisi devrildi: 21 yaralı

KAYSERİ'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan, Yüksel Şahin yönetimindeki 38 P 1722 plakalı midibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 21 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Kaza yeri-Midibüs-Polisin çalışması-Yol

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ

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Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 3'üncü günlerini geçiriyor. Yüksek ateş ve öksürük belirtisi olanlar ise Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı. Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Konya'da 2 yurda 4 bin 938 kişinin yerleştirilmesi planlandı. Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara alınması üzerine yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi, diğerleri de farklı illere yönlendirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı. Yurda yerleştirilenlerin 3 öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personelinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi. 14 gün boyunca karantina uygulaması planlandığı için de polis tarafından yurdun çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Yurdun dışından detayAlınan güvenlik önlemleri -Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK KONYA

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Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı

ADANA'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. Irak'ta işçi olarak çalışan Türkiye Cumurhuriyeti vatandaşı 3 kişi, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu. 3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Otogarın dış görüntüsüOtobüs yanındaki ambulans Özel kıyafetli sağlık görevlileriMaskeli 3 yolcunun bavulları ile görüntüsüOtobüsün gidişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA

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Adana-Ankara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor (1)

ADANA-Ankara otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı İlçesi mevkiinden kapandı. Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİADANA

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Kayseri beyaza büründü

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehirlerarası yollarda ulaşım aksadı. Belediye ekipleri şehir içinde, karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kayseri Cumhuriyet Meydanının farklı noktalarından kar yağışı görüntüsü-Belediyenin kar temizleme çalışmalarıDiğer görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ

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Töre cinayetinin firari hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın(28) 'töre' gerekçesiyle sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili görülen davada firari olarak yargılanan ve verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 18 yıla düşürülen Ünal Karakaş, Diyarbakır'da yakalandı.Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk eden 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, 10 Mayıs 2017 günü, İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında, eşinin yeğeni Abdullah Karakaş tarafından tabancayla öldürüldü. Cinayetin ardından Abdullah Karakaş ile Mehmet K. ve Hüseyin K. tutuklandı.Cinayete karıştıkları belirlenen Ünal Karakaş ve Sadiye B. ise yakalanamadı. 'Töre saikiyle öldürme' suçundan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Abdullah Karakaş, 'Tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis ile 2 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında tahliye edilen sanıklardan Mehmet K.'ye, 'Tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Firari sanık Ünal Karakaş ise, 'Tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.Ancak mahkeme, firari sanığın cezasını 'suça yardım sıfatıyla katıldığı' gerekçesiyle 18 yıla düşürdü. Hüseyin K. beraat ettirilirken firari sanık Sadiye B.'nin dosyası ayrıldı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkındaki hapis cezası kesinleşen Ünal Karakaş'ın Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Mahallesi'nde yaşayan M.S.'nin evinde saklandığı bilgisini elde etti. Adrese baskın düzenleyen jandarmayı gören Karakaş, kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın sonunda yakalanan Ünal Karakaş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelinin karakoldan çıkarılmadıAdliyeye götürülmesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR

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Kaynak: DHA