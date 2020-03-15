DHA YURT BÜLTENİ-3 Burdur'da koronavirüs tedbirleri BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Burdur'da koronavirüs tedbirleri

BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Burdur Belediyesi'nin şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etmesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kent merkezi ve bağlı köylerde bulunan 258 ilk ve orta dereceli okulda eş zamanlı hijyen uygulaması ve dezenfekte çalışması yaptı. Okulların sınıfları, idari bölümleri, bahçe ve kantinleri dezenfekte edildi.Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Dezenfekte çalışmasındanHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdi ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin 'Aşk İçin Gelmişiz' şarkısı için stüdyoya girip, düet yaptı. Miles'in İngilizce, Ceceli'nin ise Türkçe olarak seslendirdiği düetin stüdyo çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Soul rock müzik sanatçısı Della Miles ile ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, ortak bir proje için stüdyoya girdi. Ceceli'nin ilk olarak 2015 yılında seslendirdiği 'Aşk İçin Gelmişiz' adlı parça için bir araya gelen Miles, düet yaptı. 4 saat stüdyoda kalan Miles İngilizce, Ceceli' ise Türkçe olarak parçayı seslendirdi. Düet şarkının stüdyo çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

YENİ SÜRPRİZLERE HAZIR OLUNÜnlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Della Miles ile birlikte ilk projelerine imza attıklarını belirtip, "Miles ile düet için bir araya geldik. Aklıma gelmeyecek şeyler yaptı. Birlikte seslendirdiğimiz şarkının bambaşka bir ruha sahip olduğunu gördüm. Bunları söylemek bana düşmez ama Miles, olağanüstü yetenekli biri. Oldukça ciddi sürprizlerimiz olacak. Bu klişe bir söz olarak bilinir ama bu sefer gerçekten çok şaşırtacak sürprizlerimiz olacak" dedi.Ceceli, Miles'in kendisini birçok enstrüman çalması nedeniyle övdüğünü belirtip, birlikte ileriye dönük başka çalışmalar yapacaklarını söylediğini de aktardı.

'CECELİ ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK'Della Miles ise Mustafa Ceceli ile birlikte çalışmanın kendisi için çok büyük bir keyif olduğu söyledi. Miles, büyük ve şaşırtan projelere imza atacaklarının altını çizip, "Mustafa Ceceli, çok yetenekli bir müzisyen. Her enstrümanı çalıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Kendisiyle çok keyifli çalışmamız oldu" diye konuştu.Miles ve Ceceli'in ilk ortak çalışması olan "Aşk İçin Gelmişiz' isimli şarkı için yaptıkları düetin önümüzdeki günlerde dinleyicilerle buluşacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Della Miles'in Mustafa Ceceli ile stüdyoda prova yaparken görüntüsü-Delil Miles ile röp.-Mustafa Ceceli ile röp.Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ İZMİR,

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Düğünde 'koronavirüs' selamlaşması ANTALYA'da düzenlenen düğün töreninde, düğün sahipleri, kapıda karşıladıkları misafirlerine kolonya ikram ederek, salona davet etti. Düğün sahipleri, misafirlerle tokalaşmazken, nikah memuru ile damat ise tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine vurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle kalabalık yerlerden uzak durulması ve yakın temas kurulmaması gerektiği açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından halk, maskelere, el dezenfektanlarına ve kolonyalara yoğunlaştı.

Antalya'da dün gece Akdeniz Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda Cemile Kök ile Hakan Yeşil'in düğün törenleri düzenlendi. Düğüne gelen misafirleri, Cemile Kök'ün babası Atila Kök ve yakınları, karşıladı. Gelen misafirler, önce kolonya ikram edilerek, salona alındı. Baba Kök, tokalaşmak isteyen misafirlerine elini uzatmazken özür dileyip, elini göğsünün üzerine koyarak, selamladı. Bazı misafirler ise ısrarla sarılmak ve tokalaşmak isteyince düğün sahipleri geri çevirmedi.

DİRSEKLERİNİ BİRBİRİNE VURDULARÇiftin nikah töreninde de benzer durum yaşandı. Nikah masasına oturan çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nikah memuru Mustafa Pilavcu kıydı. İmzaların atılmasıyla birlikte evlilik cüzdanını alan damat Yeşil, Pilavcu ile tokalaşmak istedi. Ancak aldıkları önlem nedeniyle tokalaşmayan ikili dirseklerini birbirine vurdu. Yaşanan bu olay davetliler arasında gülüşmelere neden oldu.Kendilerince virüse karşı önlem aldıklarını söyleyen gelinin babası Atila Kök, "Gelen misafirlerimizi kapıda kolonya dökerek karşıladık. Tokalaşmadık, kendimizce bu şekilde önlem aldık" dedi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Hasan Kınay da "Dikkat etmemiz gerekiyor. Gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak gelen misafirlerimize önce kolonya tuttuk. Tokalaşmamaya dikkat ettik ve selamlaşmamızı elimizi kalbimizin üzerine koyarak yaptık. Herkesin dikkat etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

TOKALAŞMADILAR AMA EL ELE HALAY ÇEKTİLERAynı gün başka salonda da Yeliz Terlemez ile Samet Sarı'nın düğün töreni vardı. Bu çiftin nikahını da Pilavcu kıydı. Törenin ardından nikah memuru Pilavcu, kendisiyle tokalaşmak isteyen damat Sarı'ya dirseğini uzattı. İlk önce duruma bir anlam veremeyen Sarı, ardından dirseğini Pilavcu'nun dirseğine vurarak selamlaştı. Törenden sonra davetliler el ele tutuşarak, halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Düğün sahiplerinin gelen misafirlerini tokalaşmadan selamlamasıÇiftin nikah töreni nikah memurunun damat ile dirsek selamı yapmasıÇiftin dans etmesiRÖP 1: Atila Kök ( Damadın Babası )RÖP 2: Hasan Kınay ( Nikah şahidi )Diğer düğünde nikah memuru yine dirsek ile selamlaşmasıDetaylarHABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ===========================

Kadınlardan kurslara yoğun ilgi AFYONKARAHİSAR Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, il genelinde yaşayan kadınlara yönelik birçok branşta kurs açtı. Belediye ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, hamarat ellerde hayat buluyor. Yoğun ilginin gösterildiği kurslara katılan 150 kursiyer hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kursa ev hanımları ve genç kızların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema Akkaş, özellikle kadınların açılan kurslarda sosyal aktivitelerde de bulunduklarını söyledi.

'8 DALDA KURS AÇTIK'Dönüşümlü olarak 8 ayrı dalda kurslar verildiğini ifade eden Sema Akkaş, "Aralarında iğne oyası, tel kırma, takı tasarımı, kağıt rölyef, ıslak keçe, çini, dekoratif aksesuarlar yapımı gibi 8 ayrı dalda kurs veriyoruz. Burada kursiyerlerimiz bir taraftan geleneksel el sanatlarımızı öğreniyor diğer taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor" dedi.

Yapılan bütün ürünlerin yıl sonunda açılan bir sergiyle hem beğeniye hem de satışa sunulduğunu aktaran Akkaş desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

'BURASI BİZLERE TERAPİ GİBİ GELİYOR'Kursiyerler de "Kurslarda yeni arkadaşlıklar ediniyoruz, bizlere adeta terapi gibi de geliyor. Yıl sonu sergimizde ürünlerimizi sergileme imkanımız oluyor. Sonrasında ürünler burada satışa sunuluyor. Yaptığımız ürünleri biriktirmiş olmuyoruz, insanlarla paylaşmış oluyoruz. Aile bütçemize katkı da sağlıyoruz. Her şeyden önce aktif ve sosyal bir hayatımız oluyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kursların yapıldığı yerden detayKursiyerlerden detayKursiyerler el becerilerini geliştirirken detayGenel detaylarYapılan eserlerden detayEtüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema Akkaş ile röpKursiyerler ile röpHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye

ELAZIĞ'da, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' tarafından depremzede Elekçi ailesinin engelli fertlerinden Deniz (38) ve Uğur'a (28), akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Doğuştan bedensel engelli Deniz Elekçi ve 1 aylıkken geçirdiği hastalık sonucu zihinsel engelli olan kardeşi Uğur'un akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını öğrenen 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' üyeleri harekete geçti. Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından bir süre çadır kentte kaldıktan sonra Çatalçeşme Mahallesi'ndeki evlerine dönen Elekçi ailesini ziyaret eden platform üyeleri, beraberinde getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi Deniz ve Uğur kardeşlere hediye etti.

Anne Yıldız Elekçi (62), maddi imkansızlıklardan dolayı oğullarına akülü sandalye alamadığını ifade ederek, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' üyelerine 2 engelli oğluna yaptıkları bu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Platform gönüllüsü Beyzanur Şahin, Elekçi kardeşler için getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi hayırseverlerin desteğiyle aldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü--------Ailenin çadırda görüntüsüAkülü sandalyenin arabadan indirilip eve çıkarılmasıAkülü sandalyenin teslim edilmesiKardeşlerin akülü sandalyeye oturtulmasıRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

Kaynak: DHA