DHA YURT BÜLTENİ-3
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ-3 - Haber
Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-3

Burdur'da koronavirüs tedbirleri BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

15.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:52
DHA YURT BÜLTENİ-3

Burdur'da koronavirüs tedbirleri

 

BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Burdur Belediyesi'nin şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etmesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kent merkezi ve bağlı köylerde bulunan 258 ilk ve orta dereceli okulda eş zamanlı hijyen uygulaması ve dezenfekte çalışması yaptı. Okulların sınıfları, idari bölümleri, bahçe ve kantinleri dezenfekte edildi.Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Dezenfekte çalışmasındanHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

===========================

Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdi ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin 'Aşk İçin Gelmişiz' şarkısı için stüdyoya girip, düet yaptı. Miles'in İngilizce, Ceceli'nin ise Türkçe olarak seslendirdiği düetin stüdyo çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Soul rock müzik sanatçısı Della Miles ile ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, ortak bir proje için stüdyoya girdi. Ceceli'nin ilk olarak 2015 yılında seslendirdiği 'Aşk İçin Gelmişiz' adlı parça için bir araya gelen Miles, düet yaptı. 4 saat stüdyoda kalan Miles İngilizce, Ceceli' ise Türkçe olarak parçayı seslendirdi. Düet şarkının stüdyo çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

YENİ SÜRPRİZLERE HAZIR OLUNÜnlü şarkıcı Mustafa Ceceli,  Della Miles ile birlikte ilk projelerine imza attıklarını belirtip, "Miles ile düet için bir araya geldik. Aklıma gelmeyecek şeyler yaptı. Birlikte seslendirdiğimiz şarkının bambaşka bir ruha sahip olduğunu gördüm. Bunları söylemek bana düşmez ama Miles, olağanüstü yetenekli biri. Oldukça ciddi sürprizlerimiz olacak. Bu klişe bir söz olarak bilinir ama bu sefer gerçekten çok şaşırtacak sürprizlerimiz olacak" dedi.Ceceli, Miles'in kendisini birçok enstrüman çalması nedeniyle övdüğünü belirtip, birlikte ileriye dönük başka çalışmalar yapacaklarını söylediğini de aktardı.

'CECELİ ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK'Della Miles ise Mustafa Ceceli ile birlikte çalışmanın kendisi için çok büyük bir keyif olduğu söyledi. Miles, büyük ve şaşırtan projelere imza atacaklarının altını çizip, "Mustafa Ceceli, çok yetenekli bir müzisyen. Her enstrümanı çalıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Kendisiyle çok keyifli çalışmamız oldu" diye konuştu.Miles ve Ceceli'in ilk ortak çalışması olan "Aşk İçin Gelmişiz' isimli şarkı için yaptıkları düetin önümüzdeki günlerde dinleyicilerle buluşacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Della Miles'in Mustafa Ceceli ile stüdyoda prova yaparken görüntüsü-Delil Miles ile röp.-Mustafa Ceceli ile röp.Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ İZMİR,

===========================

Düğünde 'koronavirüs' selamlaşması ANTALYA'da düzenlenen düğün töreninde, düğün sahipleri, kapıda karşıladıkları misafirlerine kolonya ikram ederek, salona davet etti. Düğün sahipleri, misafirlerle tokalaşmazken, nikah memuru ile damat ise tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine vurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle kalabalık yerlerden uzak durulması ve yakın temas kurulmaması gerektiği açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından halk, maskelere, el dezenfektanlarına ve kolonyalara yoğunlaştı.

Antalya'da dün gece Akdeniz Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda Cemile Kök ile Hakan Yeşil'in düğün törenleri düzenlendi. Düğüne gelen misafirleri, Cemile Kök'ün babası Atila Kök ve yakınları, karşıladı. Gelen misafirler, önce kolonya ikram edilerek, salona alındı. Baba Kök, tokalaşmak isteyen misafirlerine elini uzatmazken özür dileyip, elini göğsünün üzerine koyarak, selamladı. Bazı misafirler ise ısrarla sarılmak ve tokalaşmak isteyince düğün sahipleri geri çevirmedi.

DİRSEKLERİNİ BİRBİRİNE VURDULARÇiftin nikah töreninde de benzer durum yaşandı. Nikah masasına oturan çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nikah memuru Mustafa Pilavcu kıydı. İmzaların atılmasıyla birlikte evlilik cüzdanını alan damat Yeşil, Pilavcu ile tokalaşmak istedi. Ancak aldıkları önlem nedeniyle tokalaşmayan ikili dirseklerini birbirine vurdu. Yaşanan bu olay davetliler arasında gülüşmelere neden oldu.Kendilerince virüse karşı önlem aldıklarını söyleyen gelinin babası Atila Kök, "Gelen misafirlerimizi kapıda kolonya dökerek karşıladık. Tokalaşmadık, kendimizce bu şekilde önlem aldık" dedi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Hasan Kınay da "Dikkat etmemiz gerekiyor. Gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak gelen misafirlerimize önce kolonya tuttuk. Tokalaşmamaya dikkat ettik ve selamlaşmamızı elimizi kalbimizin üzerine koyarak yaptık. Herkesin dikkat etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

TOKALAŞMADILAR AMA EL ELE HALAY ÇEKTİLERAynı gün başka salonda da Yeliz Terlemez ile Samet Sarı'nın düğün töreni vardı. Bu çiftin nikahını da Pilavcu kıydı. Törenin ardından nikah memuru Pilavcu, kendisiyle tokalaşmak isteyen damat Sarı'ya dirseğini uzattı. İlk önce duruma bir anlam veremeyen Sarı, ardından dirseğini Pilavcu'nun dirseğine vurarak selamlaştı. Törenden sonra davetliler el ele tutuşarak, halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Düğün sahiplerinin gelen misafirlerini tokalaşmadan selamlamasıÇiftin nikah töreni nikah  memurunun damat ile dirsek selamı yapmasıÇiftin dans etmesiRÖP 1: Atila Kök  ( Damadın Babası )RÖP 2: Hasan Kınay ( Nikah şahidi )Diğer düğünde nikah memuru yine dirsek ile selamlaşmasıDetaylarHABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ===========================

Kadınlardan kurslara yoğun ilgi AFYONKARAHİSAR Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, il genelinde yaşayan kadınlara yönelik birçok branşta kurs açtı. Belediye ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, hamarat ellerde hayat buluyor. Yoğun ilginin gösterildiği kurslara katılan 150 kursiyer hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kursa ev hanımları ve genç kızların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema Akkaş, özellikle kadınların açılan kurslarda sosyal aktivitelerde de bulunduklarını söyledi.

'8 DALDA KURS AÇTIK'Dönüşümlü olarak 8 ayrı dalda kurslar verildiğini ifade eden Sema Akkaş, "Aralarında iğne oyası, tel kırma, takı tasarımı, kağıt rölyef, ıslak keçe, çini, dekoratif aksesuarlar yapımı gibi 8 ayrı dalda kurs veriyoruz. Burada kursiyerlerimiz bir taraftan geleneksel el sanatlarımızı öğreniyor diğer taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor" dedi.

Yapılan bütün ürünlerin yıl sonunda açılan bir sergiyle hem beğeniye hem de satışa sunulduğunu aktaran Akkaş desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

'BURASI BİZLERE TERAPİ GİBİ GELİYOR'Kursiyerler de "Kurslarda yeni arkadaşlıklar ediniyoruz, bizlere adeta terapi gibi de geliyor. Yıl sonu sergimizde ürünlerimizi sergileme imkanımız oluyor. Sonrasında ürünler burada satışa sunuluyor. Yaptığımız ürünleri biriktirmiş olmuyoruz, insanlarla paylaşmış oluyoruz. Aile bütçemize katkı da sağlıyoruz. Her şeyden önce aktif ve sosyal bir hayatımız oluyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kursların yapıldığı yerden detayKursiyerlerden detayKursiyerler el becerilerini geliştirirken detayGenel detaylarYapılan eserlerden detayEtüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema Akkaş ile röpKursiyerler ile röpHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

===========================

Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye 

ELAZIĞ'da, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' tarafından depremzede Elekçi ailesinin engelli fertlerinden Deniz (38) ve Uğur'a (28), akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Doğuştan bedensel engelli Deniz Elekçi ve 1 aylıkken geçirdiği hastalık sonucu zihinsel engelli olan kardeşi Uğur'un akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını öğrenen 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' üyeleri harekete geçti. Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından bir süre çadır kentte kaldıktan sonra Çatalçeşme Mahallesi'ndeki evlerine dönen Elekçi ailesini ziyaret eden platform üyeleri, beraberinde getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi Deniz ve Uğur kardeşlere hediye etti. 

Anne Yıldız Elekçi (62), maddi imkansızlıklardan dolayı oğullarına akülü sandalye alamadığını ifade ederek, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' üyelerine 2 engelli oğluna yaptıkları bu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.  

Platform gönüllüsü Beyzanur Şahin, Elekçi kardeşler için getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi hayırseverlerin desteğiyle aldıklarını söyledi. 

Görüntü Dökümü--------Ailenin çadırda görüntüsüAkülü sandalyenin arabadan indirilip eve çıkarılmasıAkülü sandalyenin teslim edilmesiKardeşlerin akülü sandalyeye oturtulmasıRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı 'Tüm kafile karantinada' dedi ancak Balıkesir'den gelen görüntü kafaları karıştırdı Haber
Sağlık Bakanı "Tüm kafile karantinada" dedi ancak Balıkesir'den gelen görüntü kafaları karıştırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haber
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı Haber
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Soral Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa İtalya Market Ankara
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 12:45:08. #1.15#