DHA YURT BÜLTENİ - 3 'Sağlık mahkemeleri istiyoruz' SAĞLIK Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri avukat Şule Yılmaz, sağlıkta şiddeti önlemek için çeşitli önerilerin kongrede gündeme geldiğini belirterek, "Sağlık hukuku uygulamalarıyla ilgili, öncelikle sağlık mahkemeleri istiyoruz.

SAĞLIK Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri avukat Şule Yılmaz, sağlıkta şiddeti önlemek için çeşitli önerilerin kongrede gündeme geldiğini belirterek, "Sağlık hukuku uygulamalarıyla ilgili, öncelikle sağlık mahkemeleri istiyoruz. Bunu bir kongre notu olarak düşüyoruz; sağlık mahkemeleri kurulmalı diyoruz" dedi.Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 500'e yakın sağlık çalışanının katıldığı Sağlık Çalışanları Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Rixos Sungate Otel'de yapıldı. Kongreyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri avukat Şule Yılmaz, "Biz burada bu yıl Türkiye'de ilk defa gerçekleşen bir şekilde sağlık çalışanları kongresi adı altında, sağlığın bir bütün olarak sağlığın bütün unsurlarını toplamaya çalıştık. Tabii buradaki en büyük unsurlarımızdan birisi hukuktur. Sağlık çalışanlarının son dönemde gördüğü şiddet, sağlık çalışanlarına son dönemde yoğun bir şekilde artan dava, tıbbi uygulama hataları kongremizin hukuki konumlarını oluşturdu. Hukuki ayağını oluşturdu. Ama amacımız nedir? Amacımız zaten bir süredir biz İstanbul başlangıç olmak üzere tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının kamu hastanelerinde eğitimlerini organize ediyoruz. Şiddet ve malpraktis (doktor hatası) davalarına karşı almaları gereken önlemler şeklinde" dedi.'YURT DIŞINDA YAPILAN UYGULAMALARI DA ÖNERİYORUZ'Bu konuların kongrede tek tek işlendiğini vurgulayan Şule Yılmaz, "Tabii can alıcı noktamız şu; en çok da şiddet. Sağlık çalışanlarımız çok fazla şiddet görüyor. Beyaz kod sisteminin devreye girmesine rağmen bundan verimli, çok hızlı sonuç alınamıyor. Belki bakanlığın bünyesinde hızlı sonuç alınabiliyor ama adliyeye intikal ettiği noktada bu sonuçlar gecikmeye yol açıyor. Sağlık çalışanı bir sonraki poliklinik muayenesinde aynı kişiyi karşısında görebiliyor. Bu da bir sıkıntı yaratıyor. Biz yurt dışında yapılan uygulamaları da öneriyoruz. Mesela geçen bir ara yaptığımız araştırmada İngiltere'de şiddet uygulayan hastanın aynı doktoru bırakın, aynı hastaneye bile gidemediği konusunda bir merkezi bilişim sistemi kurulduğunu öğrendik. Türkiye'de bu böyle işlemiyor ama tüm buradaki sağlık yöneticilerinin, bürokratların hedefi aslında önceliği sağlıkta şiddeti önlemek yönünde" diye konuştu.'HASTANELERİN BAHÇIVANI VAR AMA HUKUKÇULARI YOK'Sağlıkta şiddeti önlemek için önerilerinden bahseden Şule Yılmaz, şöyle dedi: "Sağlık hukuku uygulamalarıyla ilgili, öncelikle sağlık mahkemeleri istiyoruz. Bunu bir kongre notu olarak düşüyoruz. 'Sağlık mahkemeleri kurulmalı' diyoruz. İkincisi sağlık mahkemelerinde burada bilirkişi sistemi esas olduğu için adli bilirkişilik, tıbbi bilirkişilik kavramının ve sisteminin yeniden oturtulmasını ve düzenlenmesini düşünüyoruz. Çünkü yetersiz kalıyor. Üçüncü olarak da tüm kamu hastanelerine, acil olarak başvurabilecekleri bir avukat, bir hukuki kadro öneriyoruz. Bu da çok önemli çünkü bu da bize tüm Anadolu'nun her yerinden gelen talepler arasında. Hastanelerin bahçıvanı var ama hukukçuları yok. Bu da önerilerimiz arasında. Tabii bütün kongre notlarını rapor olarak düzenleyip yayınladığımızda esasında bir sonraki yılda herhalde bu konuda sağlıklı adımlar atmış olarak geleceğiz."'VAKALAR GİTTİKÇE ARTIYOR'Beyaz kod ile ilgili rakamları da paylaşan Şule Yılmaz, "Beyaz kodla ilgili 2018 yılı için sırf İstanbul için 3 bin 900 rakamını verebilirim. Geçen yıl ilk 6 ay için 1800'leri buldu. İnanılmaz bir artış var özellikle 2017- 2018 beyaz kod başvurularının en yoğun olduğu yıllar" dedi.

RÖP: Şule Yılmaz

HABER -KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Uzm. Dr. Özkul: Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor

ÖZEL Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Koronavirüs'ten nasıl korunması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kalabalık ortamlarda fazla bulunulmaması gerektiğini söyleyen Özkul, "Beslenme konusu çok önemli. Vücut direncini güçlü tutmamız lazım. Onun için iyi beslenilmesi, soğuktan korunulması, vücut direncini ayakta tutabilmek açısından meyvelere, sebzelere, vitaminlere ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi.Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzm. Dr. Ahmet Özkul, özellikle el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tokalaşma ve kucaklaşmadan uzak durulması gerektiğini söyleyen Özkul, tedbir alınması halinde vaka sayısında bir artış olmayacağının altını çizdi. "YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR DİKKAT ETMELİ"Koronavirüse karşı kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Bu kalabalıkların içerisinde de özellikle yaşlıların ve kronik hastalar daha çok risk faktörü içerisinde olan gruplar. Yaşlıların ve kronik hastaların mutlaka korunmalı durması lazım ve genel toplum dışında olmaması lazım. Gripler kış mevsiminde daha fazla oluyor çünkü kış mevsiminde toplu yerlerde birlikte olunuyor. Koronavirüs'te insandan insana geçen bir hastalık olduğu baharın gelmesi bizim için biraz da avantaj oldu" dedi."TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA PANİĞE GEREK YOK"El temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özkul, "Selamlaşmalarda elle tokalaşmanın ve kucaklaşmanın yapılmaması gerekiyor. Bizim kültürümüzde de bu var. Selamlaşmalarda tokalaşma ve kucaklaşmaya dikkat etmemiz lazım. Biz de hastanemizde antiseptik malzemelere çok dikkat ediyoruz. Sterilizasyon ve dezenfeksiyona da dikkat ediyoruz. Gelen vatandaşlara da el hijyenini sağlaması için antiseptik maddeler veriyoruz. Tedbirler aldıktan sonra panik yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı."VÜCUT DİRENCİNİ GÜÇLÜ TUTMAMIZ LAZIM"Vücudun direnç kazanması için dengeli beslenilmesi gerektiğini dile getiren Özkul, "Beslenme konusu da çok önemli. Vücut direncini güçlü tutmamız lazım. Onun için iyi beslenilmesi, soğuktan korunulması, vücut direncini ayakta tutabilmek açısından meyvelere, sebzelere, vitaminlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu süreçte bol sıvı, sıcak sıvı alınmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan Sidar Uygurlar, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay, gece saatlerinde, Siverek'e bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Sidar Uygurlar, 26 HS 234 plakalı otomobille ilçe merkezine doğru giderken, Seyfioğlu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ile 'yol verme' yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından taraflar, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra önü kesilen Uygurlar'a araçtan inen kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. Göğsüne isabet eden mermiyle Uygurlar, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Uygurlar'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaiye alınan Uygurlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sidar Uygurlar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis de kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yeriOtomobilİnceleme yapan ekiplerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA)

6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmış

ADANA'da, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavganın, 5 lira olan otopark ücreti nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.İddiaya göre Volkan E. (39) arkadaşları Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile 10 Mart günü, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti. Volkan E., 5 lira park ücreti isteyen Cumali T.'ye (34), "Para vermem, burası benim akrabamın yeri" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada, Volkan E. bıçakla, Zafer T. (30), Cumali T. (34) ve Hayati K. (52) tabancayla, Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ise sopayla yaralandı.Zafer T.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis tedavisi tamamlanan Volkan E. ile Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ve Emre E.'yi gözaltına aldı. Sorgularında silahlı kavganın otopark ücreti olan 5 lira nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiOlay yerinden arşiv görüntülerYaralanan zanlının görüntüleriGenel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

794 polisle 27 saatlik uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 794 polisin katılımıyla düzenlenen ve 27 saat süren hava destekli operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Yeditepe Mahallesinde 794 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri tutuldu, şüpheli araçlar durdurularak arandı. Önceden tespit edilen şüphelilere ait evler de özel harekatçılar tarafından kapıları koçbaşları ile kırılarak girildikten sonra arandı.217 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİOperasyonda 46 ikamet, 112 halka açık yer, bin 290 araç ve 5 bin 330 kişi arandı. Aramalar sonucunda 1 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 800 gram metamfetamin, 380 gram bonzai, 217 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi, 8 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 48 kişi gözaltına alındı.Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Özel harekat polislerinin girişiPolis ekiplerinin aramalarıDedektör köpek aramasıYakalanan uyuşturucularGenel ve detay görüntüler

Haber Kamera: GAZİANTEP

İrem Su için helva dağıtıldı

BURDUR'da geçen yıl 13 Mart'ta trafik kazasında yaralandıktan bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) ölüm yıl dönümünde dua edilip helva dağıtıldı.Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart 2019 sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanında bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Ağır yaralı halde Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Uzman Çavuş Emre Esmer'in, yapılan testte, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Esmer'in cezasını 7 yıl 6 aya düşürdü. DUA EDİLDİ HELVA DAĞITILDIİrem Su Akkaya'nın ölüm yıl dönümünde, öğrenim gördüğü MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi önünde dua edildi, helva dağıtıldı. Sınıf arkadaşları adına konuşan Eda Nur Soylu "Ölümlerin hepsi acı. Kazayı ilk duyduğumuzda bir hafta sonra aramıza döner diye düşündük. Bize öyle güzel gülüyor, öyle güzel bakıyordu ki İrem Su ile ölüm kelimesini hiç birbirine yakıştıramadık. Her an sınıf kapısından girecek ve bize her zamanki gibi 'günaydın' diyecek gibi. Keşke sen burada olsaydın da ben bu konuşmayı yapmasaydım, keşke biz burda toplanmış olmasaydık. Biliyorum ki İrem Su bizi duyuyor, hissediyor bizim onu ne kadar çok sevdiğimizi biliyor. Leyla annemiz ve Halil babamız bize emanet. Sen huzur içinde uyu" diye konuştu.İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Atmaca'nın duasının ardından İrem Su Akkaya için helva dağıtıldı. Etkinliğe İrem Su Akkaya'nın babası Halil Akkaya, annesi Leyla Akkaya, teyzesi Selda Avcı, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karaca, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Sekreteri Kani Ziya Gökalp, MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkaı Mehmet Şimşek ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------

- Halil Akkaya ve Leyla Akkaya'nın öğrencilere sarılmasıKonuşma yapılmasıDua edilmesiHelva dağıtımıDetay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Isparta'da Türkiye'ye yetecek kolonya var

TÜRKİYE'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından halkın en fazla rağbet gösterdiği ürünlerden biri de kolonya oldu. Marketlerdeki kolonya rafları boşalırken, Ispartalı kozmetik ürün imalatçısı Barış Gümüş, telaşa gerek yok. Isparta ve Burdur yöresinde tüm ülkeye yetecek kadar kolonyamız var" dedi.Türkiye'de koronavirüs görüldüğünün açıklanmasının ardından halk maske, hijyen ürünleri ve kolonya gibi dezenfektan maddelere yöneldi. Alışveriş merkezlerinde, marketlerde kolonyalar hızla tükendi. Başta büyükşehirler olmak üzere birçok kentte kolonya kuyrukları oluştu. Ispartalı kozmetik ürün imalatçısı Barış Gümüş, "Telaşa gerek yok. TR61 bölgesi dediğimiz Isparta ve Burdur yöresinde tüm ülkeye yetecek kadar kolonyamız var. İsteyen, Gül Üreticileri Derneği'ne ulaşarak, isteyen buraya gelerek istediği kadar kolonya ve diğer temizlik jellerinden temin edebilir" dedi.'ASLA KOLONYA SIKINTISI YAŞANMAZ'Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünleri imalatı yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Barış Gümüş, "Önlem almamız gerekiyor bu doğru, tedbirli davranmamız gerekiyor bu da doğru. Ancak halkı galeyana getirmeden bunları yapmamız gerekiyor. Sanki ülkede kolonya ve temizlik ürünleri bitmiş gibi bir algı oluşturmak çok yanlış. Ben buradan ülkemizin tüm değerli halkına sesleniyorum. Isparta'da 36 kozmetik ürün üreten imalatçı var. Ben de dahil olmak üzere hepimizde tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar ürün var. Bu talep nedeniyle bazı marketlerde ürün kalmamış olabilir. Yan ürünler yani şişedir, kutudur, valftir bunlarda üretici malzeme temin etmede sıkıntı yaşıyor. Ne oldu, önem sırasına göre sıraya koydu. Bugün ben temin ederim, yarın bir arkadaş. Ama Türkiye'de asla kolonya sıkıntısı yaşanmaz. İsteyen gelsin burada ağırlayalım, kolonyalarını da verip gönderelim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Tesiste üretilen kolonya şişelerinden

RÖP: Barış Gümüş

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA