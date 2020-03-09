DHA YURT BÜLTENİ - 3 Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'da depremin ardından tatil edilen 25 okulda öğrenciler 15 gün aradan sonra yeniden dersbaşı yaptı.

Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'da depremin ardından tatil edilen 25 okulda öğrenciler 15 gün aradan sonra yeniden dersbaşı yaptı. Öğrenciler, depremde hayatlarını kaybeden 3 arkadaşının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, çevredeki 25 okul da tatil edildi.

Depremde evleri yıkılan aileler, kurulan çadırlara yerleştirilirken bir yandan da tatile giren öğrenciler için jandarmanın kadın komutanları ve Kızılay ekibi, oyun çadırlarında öğrencilere psiko-sosyal destek verdi. Depremde okul çantaları ve kitapları enkaz altında kalan öğrenciler, tatilin ardından bugün dersbaşı yaptı. Kıyafetsiz ve çantasız olarak okula gelen öğrencilerin bir kısmı, sabah erken saatlerde okulun önünde okunan İstiklal Marşı'nın ardından, birleştirilmiş sınıfa geçerek eğitime başladı.

FATMA FURAT'IN SIRASI BOŞ KALDIDepremde babası ve 3 kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden Fatma Furat'ın (7) eğitim gördüğü 1/A sınıfındaki sırası ise boş kaldı. Öğrenciler, depremde yaşadıkları o dehşet anlarını anlatırken, depremde hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzgün olduklarını dile getirdiler. 2/A sınıfından Hüseyin Tosun ve 8/A sınıfından Emirhan Acar'ın (14) hayatını kaybettiği 300 öğrencisi bulunan Özpınar Ortaokulu'ndaki öğrenciler de, hala arkadaşlarının yasını tutuyor.Okulda görev yapan öğretmen Büşra Özerli, 15 günlük tatilin ardından, öğrencilerin dersbaşı yaptığını dile getirerek, "Depremi biz de yaşadık. Çok kötüydü ve çok şidddetliydi. Tatil boyunca öğrencilerimize psiko-sosyal destek verdik. Bugün de dersbaşı yaptılar. Öğrencilerin çoğu okula geldi. Gelmeyenler de var. Yavaş yavaş okula gelirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ——————————-Çadır kentten detaylar-Çadır kentten okula giden öğrenciler -Muhabir anonsu-Özpınar ilk ve orta okulundan detaylar-Öğrencilerin okula gelmesi-Öğrencilerin İstiklal marşı okuması ve okula girişi-Öğrencilerden sınıfta detaylar-Sınıf öğretmeninin öğrencilerle konulması ve eğitim vermesi-Öğrencilerden detaylar-Depremde hayatını kaybeden Fatma Furat'ın sınıf sırasının boş bırakılması-Muhabir anonsu-Öğrenci ile röportaj-Sınıf öğretmeni ile röportaj-Öğrencilerden detaylar-Öğrencilerin teneffüse çıkması ve oyun oynaması-DetaylarBehçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Antalya'da deve ve boğalar eğitim için güreşti

ANTALYA'nın Demre ilçesinde geliri bir ortaokul yararına bağışlanmak üzere deve ve boğa güreşleri yapıldı. Seyirciler mevsimin son deve güreşlerinden birini izlerken, ilçede ilk kez boğa güreşine de şahit oldu.

Demre'nin Köşkerler Mahallesi'nde eğitim öğretim yapan Köşkerler Pilot Şehit Üsteğmen Hüseyin Topkaya Ortaokulu yararına deve ve boğa güreşleri düzenlendi. Köşkerler Güreş Sahası'nda düzenlenen güreşlere Antalya, İzmir, Muğla, Denizli ve Aydın'dan 60 deve ve 6 boğa katıldı. Güreşleri, Demre Belediye Başkan Vekili Önder Özkal, Demre İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanlarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 5 bin kişi izledi. Birinciliğin olmadığı güreşlerde, sadece folklorik güreşler yapıldı. Boğa güreşlerinde ise iki boğadan biri alandan kaçıncaya kadar güreşler devam etti. İlk kez düzenlenen boğa güreşleri, Demrelilerin ilgisini çekti.Güreşler, önce 'daylak' adı verilen genç develerin güreşiyle başladı. Yazı andıran bir havada yapılan güreşlerde bazı develer, sıcak nedeniyle güreşmek istemedi. Bazı ünlü develerin güreşmesi için deve sahipleri ve görevliler büyük çaba harcadı. Ancak güreşe başlayan develer, güreşi bırakarak kaçmaya başladı. Güreşlerde develer en çok boyun kilidi oyunu ile rakibini bağladı. Bazı güreşlerde iki deve de güreşmek isteyince, ortaya ilginç güreşler çıktı. Boyun kilidiyle birbirine yere yatıran develeri görevliler zor ayırdı. Bir ara tüm izleyiciler 10. Yıl Marşı eşliğinde ayağa kalkarak şehitler için alkış yaptı. İdlib şehitleri nedeniyle, güreşlerde davul zurna çalınmadı. İçeride develer güreşirken, dışarıda ise deve sucuğu satıldı.Deve güreşlerinin sonunda ünlü develer arasında kupa güreşleri yapıldı. Demre Kaymakamlığı Kupası'nda Denizli'den 'Kamil Baba' adlı deveyle Muğla'dan 'Özkasap' adlı develer, Demre Belediye Başkanlığı Kupası'nda Denizli'den 'Efsane Bıçak' ile Aydın'dan 'Arslan' adlı develer karşı karşıya geldi. Ziraat Odası Kupası'nda Kumluca'dan 'Arslan Bey' ile Aydın'dan 'Toprak Efe', Deveciler Derneği Kupası'nda da Demre'den 'Alptuğ Paşa' ile Denizli'den 'Selin' adlı develer karşı karşıya geldi. Kupa güreşlerine katılan deve sahiplerine birer kupa verildi.Güreşleri düzenleyen Köşkerler Şehit Pilot Üsteğmen Hüseyin Topkaya Ortaokulu Müdürü Kazım Benli, "Deve güreşleri yöremizin yaşayan bir Yörük kültürüdür. Biz de bu kültürü yaşatmak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bugün başka yörelerde ünlü olan boğa güreşlerini, ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Burada hem halkımıza bir seyir sunmak, hem de okulumuza destek sağlıyoruz" dedi. Develeriyle Kumluca'dan güreşlere katılan Kemal Özer, "Bugün burada çok güzel deve güreşleri oluyor. Seyircimiz kalabalık, havamız güzel. Bu kültürü gelecek yıllara aktarabilirsek ne mutlu bize. Buradan sağlanan gelirle de eğitime katkı sağlanacak. Bu işlere vesile olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.Güreşleri izleyen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Alptuğ Sarıca, "Deve güreşlerini çok seviyorum. Bunun bir kültür olduğunu biliyorum. Mümkün olduğunca deve güreşlerine gelmeye çalışıyorum. İzliyorum ve çok seviyorum" dedi.İlk kez deve güreşi izleyen Zülay Siviş de "İlk kez deve güreşi seyrediyorum. Çok güzel bir kültür. Bundan sonra da herhalde bütün güreşlere gelirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Develerin toplu görüntüleriBağlı boğalarDaylakların güreşleriDeve güreşlerinden farklı bölümlerBoğa güreşiİzleyicilerDeve sucuğuKupa verilmesiRöportajlarHABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Savaş mağdurlarına yardımlar sürüyor

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Suriye'deki savaş mağduru sivillere yardımda bulundu.

Suriye rejimi ile Rusya'nın saldırısından kaçarak Azez ve kırsalına gelen İdlibliler, çadırlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Savaş mağduru sivillerin kış nedeniyle soğuktan etkilenmemesi için İHH ekipleri de çalışma başlattı. İHH görevlilerinden Yakup Alaca, 4 bin 655 aileye gıda, 7 bin 260 aileye kömür desteği sağladıklarını ifade ederken, hijyen seti ve battaniye desteklerinin de devam ettiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Çadır kamplardan görüntüYardımların dağıtımıYardım alan SuriyelilerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: KİLİS-DHA)

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Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.

Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne online olarak müracaat ediyor. Başvuruların ardından işlemleri yapılan Suriyeliler, 2 ile 5 ay süreyle kalabilecekleri Suriye'ye, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçiş yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Suriyelilerin görüntüsüişlem yapılan SuriyelilerÇadırda işlem yapılan SuriyelilerBeraberinde götürdükleri eşyalarYapılan röportajlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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'Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin yok ANTALYA'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis tarafından izin verilmedi.

Antalya Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' için yüzlerce kadın Atatürk Caddesi tarihi Hadrian Kapısı önünde toplandı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak halay çekti. Kadınlar yürüyüşe geçmek istediği sırada, polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine toplanan kadınlar basın açıklamasını bulundukları yerde yaptı.Platform adına basın açıklamasını okuyan Dilan Tan, kadınların artık yaşadıkları tacizleri daha yüksek sesle dile getirdiğini söyledi. Tan, "Kadın katliamları, tacizler, tecavüzler, asker ölümleri, göçmen nefreti ile geçirdik 2020'nin ilk 2 ayını. Savaş da kriz de en çok kadınları yaralıyor. Bu hayat bizim diye çıktık bir kere yola, sözümüzden dönmüyoruz" diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİ İÇİN AÇIKLAMAKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de Attalos Meydanı'nda açıklama yaptı. Açıklama için toplanan grupta, 10 yıl önce öldürülen Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş da yer aldı. Burada konuşan Baş, kızının katillerin 36 mahkeme sonucunda beraat ettiğini, suçluların cezasız kaldığını söyledi. Grup adına açıklama yapan Yaren Karaca, geçen yıl 8 Mart'tan bu 8 Mart'a 467 kadının öldürüldüğünü söyledi. Karaca, "Kadın cinayetlerini durdurmak için herkes üzerine düşeni yapacak. Biz kadınlar mücadelemiz ile 81 ile genelgelerin gönderilmesini sağladık. Kadın cinayetlerini durdurmak için 6284 ve İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulatacağız. Yaşamak istiyoruz, okumak, çalışmak, özgürce bu hayatın içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Grup üyelerinin görüntüsüDövizlerin görüntüsüŞarkı söylemeleri Dans edenlerin görüntüsüPolisin grup önünde görüntüsüBasın açıklamasının okunmasıHABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçuruldu

VAN'ın merkez Edremit Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balonlar uçuruldu.

Edremit Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde, tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesi'nde etkinlik düzenlendi. Kadın cinayetlerine dikkat çekilmek istenilen etkinlikte, geçen yıl öldürülen 474 kadın anısına, ışıklı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kadın cinayetlerinin son bulması için balonlar, tarihi kaleden havalandırıldı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldik. 2019 yılında 474 kadın cinayeti işlendi ve 474 kadınımız hayatını kaybetti. Bunların onların anısına Edremit Seyirtepe'de (Kız Kalesi'nde) ışıklı balonları uçurduk. İnşallah bir daha hiçbir kadınımız ölmez. Kadınlarımız bizim en önemli değerlerimizdir, toplumumuzun temel taşlarıdır ve başımızın tacıdır. Bu noktada biz Edremit Belediyesi olarak kadınlarımızın toplum içinde olmaları gereken yeri elde etmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi. Işıklı balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından etkinlik, kadınlar için verilen yemekle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Seyir tepesinde toplananlar-Genel ve detaylar-Başkan Sa'ın konuşması-Balonların uçurulması-Detaylar

EDREMİT (Van),

Kaynak: DHA