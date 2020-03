DHA YURT BÜLTENİ - 3

07.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:14

Bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce ele geçirilen 500 kilo bomba yüklü araçtaki 2 teröriste öncülük ve gözcülük yaptığı tespit edilen Ş.B., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarla, Dicle ilçesinde 19 Şubat 2016'da ele geçirilen 500 kilo patlayıcının yer aldığı bombalı araçtaki teröristlere gözcülük ve öncülük yaptığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından arama kaydı bulunan Ş.B.'nin Dicle ilçesine bağlı kırsal Kırkpınar Mahallesi'ne geleceği belirlendi. Harekete geçen ekipler, mahallede belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Ş.B.'yi gözaltına aldı.

Ş.B., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelinin araca bindirilmesiGenel ve detay

Haber Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

==============================

Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra kolonya satışı arttı. Eskişehir'de kolonya satışı yapan bir firmanın sahibi Meral Aydın, "Müşterilerimiz özellikle cep, çanta boyu kolonya çeşitlerini tercih ediyor. Limon kolonyası zaten her zaman çok satılırdı, ama satışlarımızda artış oldu tabi" dedi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüse karşı Türkiye'de de tedbirler alındı. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Eskişehir'de kolonya satan firma sahibi Meral Aydın, koronavirüs endişesi taşıyanların kolonyayı daha sık kullanmaya başladığını söyledi. Türk halkının her zaman kolonya kullandığını, ancak koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu dönemlerde satışların daha da arttığını ifade eden Aydın, "Müşterilerimiz özellikle cep, çanta boyu kolonya çeşitlerini tercih ediyor. Zaten bilinen bir gerçekti, ama uzmanlarımızın uyarmasıyla hijyenin önemi bir kez daha fark edildi" dedi.Emekli öğretmen Gülten Özçelik, devamlı kullandıkları kolonyayı simdi salgınlara karşı da kullandıklarını belirterek, "Limon kolonyası, biz Türklerin devamlı kullandığı bir kolonya. Her zaman alıyoruz ve kullanıyoruz. Ankara'ya gideceğim, oğluma da götüreceğim bidonla. Onun için 2 tane alıyorum. Her zaman için çocukların da ellerini onlarla dezenfekte etmesi lazımö diye konuştu.Koronavirüse yönelik kişisel ve en etkili yolun temizlikten geçtiğini anlatan Gürcan Özdemir ise halkın kalabalık olduğu yerlerde kullanmak için yanında kolonya taşıdığını söyledi. Uzmanları dinleyerek kolonya kullanımını artırdığını ifade eden Özdemir, "En etkili yolun kolonya olduğunu duydum. Hem elleri sık sık yıkamak gerekiyor, hem fazla temasta bulunmamak gerekiyor. Kolonyayı tavsiye ettiler, yanımızda bulunması gerekiyor. Toplu taşımalara binince yapılacak en güzel şey bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kolonya şişesini doldururken-Kolonya şişelerinden detay-Müşteriler kolonya alırken-Meral Aydın ile röp.-Gülten Özçelik ile röp.-Gürcan Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

=============================

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takiple Bismil ilçesine uyuşturucu getiren kişilerin, okul önlerinde satış yapan torbacı diye tabir edilen kişilere dağıtım yaptığını belirledi. Suç organizasyonuna yönelik operasyon düzenleyen ekipler, H.S. (27), N.Y. (34), R.Ç. (27), R.O. (25), C.K. (33), M.D. (24), K.T. (31), G.K. (30), Ş.A. (36) ve R.K.'yi (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelilerin emniyeten çıkarılmasıŞüphelilerin araca bindirilmesiGenel ve detay

Haber Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

===============================

Çelenk konulmasına eşlik etti, saygı duruşunda bulundu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yılı törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'ndaki törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenklerin sunulması sırasında bir sokak köpeği, protokolün anıta çelenk konmasına eşlik etti.Protokol bölümüne geçen sokak köpeği, öğrenciler ve protokol arasındaki boşlukta saygı duruşunda bulundu, yerinden hiç kıpırdamadı. Bu anlar hem basın mensuplarının hem de cep telefonları ile kamera görüntüsü alan vatandaşların ilgisini çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Köpeğin çelenk koyma törenine gitmesiProtokolün olduğu bölümde beklemesiKöpeğin saygı duruşu ve istiklal marşında hiç kıpırdamamasıDetaylar

HABER -KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

===============================

Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 7 kilo 990 gram metamfetamin ve 8 kilo 880 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Filiz Sokak'ta bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ev ve yanında bulunan depoda narkotik madde arama köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, depodaki lastiklerin arasına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 20 paket halinde toplam 7 kilo 990 gram metamfetamin, 22 paket halinde 8 kilo 880 gram eroin ele geçirildi. Ev sahibi E.S. gözaltına alındı.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Köpeğin depoda arama yapmısı-Aramalardan detaylar-Üst üste dizilmiş araç lastikleri-Köpeğin lastiklerin arasına gizlenen uyuşturucuyu bulması-Uyuşturucu paketleri ve detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

===============================

Kumluca'da ilkbaharda da mandalina üretilecek

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde narenciye üreticileri ilkbaharda hasat edilebilen ve mayıs ayına kadar üretimi süren mandalina çeşidi yetiştirmeye başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Diğer çeşitler güz döneminde çok olduğu için pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Düşük fiyatlarla satılıyor. Yaz mevsiminde de ihracat yapabiliriz. Bu çeşidin sayesinde tüketicilerimiz hem sonbaharda, hem ilkbaharda, hem de yaz mevsiminde dalından mandalina yiyebilecek" dedi.Kumluca'da narenciye üreticileri, bölgede nisan ayında hasat edilen başka mandalina türü olmadığı için daha iyi kazanç elde etmek amacıyla W. Murcot (Murkot) çeşidi mandalina türüne yönelmeye başladı. Kumluca ve Finike bölgesinde geniş narenciye bahçelerine sahip üreticilerden Tarık Özkan da 10 yıl önce limon bahçesini sökerek yerine W. Murcot mandalina fidanı dikti. Tarık Özkan'ın bahçesinde yaklaşık 4 yıldan beri yeni mandalina çeşidi hasat ediliyor.'MAYIS, HAZİRAN AYLARINA KADAR DALINDA KALABİLİYOR'Tarık Özkan'ın bahçesinde çalışan bahçıvan Süleyman Filikçi (68), "Burası enterdonat (limon türü) bahçesiydi. 10 yıl önce söktük. Bu W. Murcot bahçesini kurduk. Bu bahçe 20 dönüm. Bin ağacı var. Mandalina sezonu eylül, ekim aylarıdır. Bu çeşidin sezonu nisanda hasat ediliyor. Mayıs, haziran aylarına kadar dalında kalabilen ve halkımızın tercih ettiği bir mandalina türüdür. Patronumuz bu meyveyi geç hasat edildiği için dikti" dedi.'EKSİ 4 DERECEYE KADAR DAYANIYOR'Beşikçi Mahallesi'nde 10 dönüm alanda 410 meyve fidanıyla deneme üretimi yapan Hüseyin Aytekin (58), "4- 5 yıl önce Adana'ya gitmiştim. Adana'da bu mandalina çeşidinin yeşil olduğunu gördüm. Hasat tarihini sordum. Bu çeşidin 15 Şubat'tan sonra hasat edilmeye başlandığını söylediler. Kumluca bölgesinde 15 Şubat'tan sonra mandalina kalmıyor. Fiyatlar yüksek oluyor. O yüzden denemeye karar verdim. Bahar döneminde mandalina fiyatları 4 liraya kadar çıkıyor. Güz döneminde 50 kuruşa kadar düşüyor. Bölgemizde tercih edilmesinin diğer sebebi ise bu tür, eksi 4 dereceye kadar dayanıyor. Portakal eksi 2'ye kadar dayanabiliyor. Portakal eksi 4'ten sonra zarar görüyor. Fiyatı da yüksek. Portakalları kesip W. Murcot türü mandalinaya çevireceğim. Portakalın kilosunu 50-60 kuruşa satıyoruz. Bunu 2,5 liraya sattık. Geç olduğu için dalında kalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Kabarmıyor. Pazar değeri de yüksek. Tadı, aroması iyi" diye konuştu.'YAZ MEVSİMİNDE DE İHRACAT YAPABİLİRİZ'Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şunları söyledi: "Sonbaharda üretilen mandalina, üretim fazlalığından dolayı fazla para etmiyor. Murcot mandalina çeşidimizi yaymaya çalışıyoruz. Mart, nisan ve mayısa kadar üretimi devam edecek. Pazar sorunu yok. O yüzden bu türü Kumluca'da hızla yaygın hale getirmeye çalışacağız. Çünkü pazarda önü açık. Diğer çeşitler güz döneminde çok olduğu için pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Düşük fiyatlarla satılıyor. Yaz mevsiminde de ihracat yapabiliriz. Bu çeşidin sayesinde tüketicilerimiz hem sonbaharda, hem ilkbaharda, hem de yaz mevsiminde dalından mandalina yiyebilecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Mandalina bahçesinden görüntüTarım İlçe Müdürlüğü ekipleri ve Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce'nin bahçede inceleme yapmasıRÖP 1: Süleyman Filikçi RÖP 2: Hüseyin Aytekin RÖP 3: Hidayet Kökce

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

==============================

Çocuklarıyla birlikte satranç öğreniyorlar

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, anaokulu öğrencileri için açılan satranç kursuna 4 çocuk katılırken, velileri de birlikte zaman geçirip, oyunu öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çocuğumu Seviyorum, Anaokuluna Gönderiyorum' projesi kapsamında, Alaşehir'deki anaokulu öğrencileri için satranç kursu açıldı. Öğrenci velileri de kursa katılarak, çocuklarıyla birlikte satranç oynamasını öğreniyor. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kursu ziyaret ederek, öğrenciler ve velilerle sohbet etti.Öğrenci Velisi Utku Ertürk, "6 yaşında bir oğlum var. Satranç kursuna gönderiyoruz. Biz de çocuğumuzla beraber, vakit geçiriyoruz" dedi. Bir diğer öğrenci velisi Şennur Kuru ise, "Kursa çocuklarımıza beraber geliyoruz. Hem çocuklarımız öğreniyor hem biz öğreniyoruz. Çocuklarımızı telefon, tablet ve bilgisayar gibi sanal ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Sosyal faaliyetler çocuklarımız için daha iyi oluyor. Evde canları sıkılmıyor. Çocuklarımız, bizlerle birlikte bir şeyler yapınca mutlu oluyor" dedi. Kaymakam Uçgun, "Bu kursumuza 40 öğrencimiz, velileriyle birlikte devam ediyorlar. Yapmak istediğimiz sadece çocuklarımıza satranç öğretmek değil. Bunun bir kültür olduğunu göstermek. Ayrıca satrancın aile hayatı içerisine girmesini sağlamak. Bunu da yapabilmek için ailelere de satranç öğretmemiz gerekiyor. Bu projenin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Santranç kursundan görüntüÖğrencilerin oyunu olynarken görüntü Veliler ile kaymakam konuşma

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

==============================

