DHA YURT BÜLTENİ - 3

28.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:34

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

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Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Saygılı ve Ayşe Saygılı çiftine acı haberi yetkililer verdi. Saygılı çifti, haberle gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Saygılı'nın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Saygılı'nın 6 kardeşi daha olduğu ve bunlardan 3'ünün de TSK'da görev yaptığı belirtildi.

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş),

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Finike'ye şehit ateşi düştü (2) (EK İLE)

2 YILLIK UZMAN ÇAVUŞSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Şehidin Turunç Mahallesi'ndeki baba evinde acı haberi alan baba Salih Korkmaz ile anne Fatma Korkmaz, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın iki yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı, 3 kardeşinin bulunduğu kaydedildi. Şehidin cenazesinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu, işlemlerinin ardından Finike'ye gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: ANTALYA

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Askeri konvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS

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Edirne'de göçmenlerden sınıra akın

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısının ardından Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyanlar, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın ediyor. Göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istediklerini dile getirerek, sınır bölgesine yürüyor.Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği yaşanmaya başladı. Sabaha karşı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, Yunanistan'a gideceklerini belirterek, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yürüdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise bir grup göçmen, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yürüdü. Kapıkule'de yaşanan yoğunluk üzerine bazı göçmenler, yolların dışında tarlaları kullanarak, Yunanistan'a gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi. Tarlalar ve ara yolları da kullanan göçmenlerin sınıra yürüyüşü sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Göçmenlerin Kapıkule'ye yürümesi-Göçmenlerin yürüyüşü drone ile havadan-Yürüyen göçmenlerden detaylar-Göçmenlerle röportaj-Muhabir Ali Can Zeray anons-arlalarla yürüyen göçmenler-Drone ile tarlalarda ilerleyen göçmenler-Göçmenlerden detay görüntü-Kadın ve çocuklardan detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Mehmet YİRUN/ EDİRNE,

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Akü hırsızlığı şüphelisi: Oğlumun arabası için aldım

ADANA'da, iletişim firmasına ait baz istasyonundan 4 akü çalan 2 şüpheli, yakalandı. Daha önce soydukları firmada çalıştıklarını söyleyen şüphelilerden Zeynel Abidin G., "Aküleri, oğlumun akülü arabası için aldım" dedi.Olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 13 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan iletişim firmasına ait baz istasyonu dolabını açan şüpheliler, burada bulunan 4 aküyü çaldı. Sinyalin kesilmesi üzerine bölgeye giden görevliler, dolap içindeki akülerin çalındığını görünce polise haber verdi. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların geldiği aracın plakasını tespit etti. Kimlikleri belirlenen Zeynel Abidin G. ve Şirin Semet Ö., yakalandı.Eskiden aynı firmada çalıştığını söyleyen Zeynel Abidin G. sorgusunda, "Aküyü oğlumun akülü arabasına takmak için kullanacaktım. Saha dolabının anahtarı çalıştığım dönemden kalmıştı. Akülerin kablolarını kesip aldım. Eve getirdiğimde aküleri oğlumun arabasında denedim, fakat büyük geldi. Ben de evimin yanındaki boş arsaya bıraktım" dedi. Şirin Semet Ö. ise verdikleri zararı ödemek istediklerini söyledi.Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Aracın gelişiPark etmesiŞahısların araçtan inmesiKulebe gitmeleriŞahısların araca binmesiAracın gidişiEmniyet müdürlüğü tabelasıZanlıların emniyetten çıkarılması

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Rauf Orbay ve Hamidiye Zırhlısı için anma

BALKAN Savaşları sırasında Yunan donanmasının gücünü bölmek için Ege ve Akdeniz'de akın harekatları gerçekleştiren Ruaf Orbay komutasındaki Hamidiye Zırhlısı'nın, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova Bölgesi'ndeki Hamidiye Koyu'nda iki gün geçirmesi ve Atatürk'ün 22 Şubat 1935 tarihinde Kekova'ya uğraması nedeniyle Demre'de etkinlikler düzenlendi.1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışır hale getirdiği ilk savaş gemisi olan Hamidiye Zırhlısı ve Komutanı Rauf Orbay için, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi ve merkezi Antalya'da bulunan Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen törenler, Demre Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene Belediye Başkanı Okan Kocakaya, emekli deniz albaylar Sedat Akkuş, Zafer Şimşek, Prof. Dr. Murat Kabukçu, AKSAN Proje Kordinatörü Özer Satılmış Akgüç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, CHP İlçe Başkanı Mete Hakan Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ünal Çetinkaya, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ardından Deniz Kıdemli Albay Sedat Akkuş, 'Rauf Orbay ve Akın Harekatı' konulu bir sunum yaptı.Törene katılanlar ardından teknelerle, Hamidiye Zırhlısı'nın 25- 27 Şubat 1913 tarihinde üç gün kaldığı Demre'ye bağlı Kekova Bölgesi'ndeki Hamidiye Koyu'na geçti. Koyda bulunan Hamidiye Zırhlısı'ndaki askerlerin çizdiği Türk bayrağı ve Hamidiye Anıtı selamlandı. Ardından Hamidiye Zırhlısı ve komutanı Rauf Orbay için denize saygı çelengi bırakıldı.Denize çelenk koyma töreninde konuşan Emekli Kıdemli Deniz Albay Zafer Şimşek, "Kahraman Hamidiye Gemisi'nin 107'nci yılı. 107 yıl önce buraya demirledi. Biz bugün Hamidiye Gemisi'ni buradan uğurlayacağız. 25 Şubat'ta buradaydı. 27 Şubat'ta buradan ayrıldı" dedi.Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da tarihsel değeri olan Hamidiye Koyu'nda olduklarını belirterek, "Hamidiye Savaş Gemisi'nin tarihimizdeki yeri çok önemlidir. Biz de tarihimize sahip çıkmak için burada toplandık. Tarihimizi anacağız. Hem memleketimizi tanıtmak, hem de tarihimize sahip çıkmak adına bugün burada yad edeceğiz. Bu tarihsel özelliğimizi gelecek kuşaklara aktaracağız. Burada anısını yaşatmak adına bir rölyef çalışması yapacağız. Gelecek kuşaklar da burada kahramanları dinleyecek, mutlu olacaklar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Çelenk koymaKonferanstan görüntüYata biniş, koydan bölümlerYatta törenden görüntüDenize çelenk bırakmaKonuşmalardan bölümler

HABER -KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Enerex'in gözdesi 'Gece Gündüz'

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu'nun ürettiği 'Gece Gündüz' isimli elektrikli araç, Enerex Antalya Fuarı'nda görücüye çıktı. Fuarda yoğun ilgi gören aracın özelliklerini anlatan SDÜ Göller Yöresi Teknokent İdari Sorumlusu Hidayet Yıldız, "Aracımız tam şarj süresince 200 kilometre yol yapabilmektedir. Isparta'dan Antalya' ya yaklaşık 3.5 lira maliyetle gidip gelebilir" dedi.SDÜ Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu, 2015- 2016 eğitim öğretim yılı içinde TÜBİTAK'ın yarışması için 'Gece Gündüz' isimli elektrikli araç Üretti. TÜBİTAK'ın iki projesinde yer alarak yarışmalara katıldı. Yarışmalardan beşincilik elde eden elektrikli araç, 110 kilogram ağırlığında. 90 bin liraya mal olan 'Gece Gündüz', tam şarj süresince 200 kilometre yol gidebiliyor.ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan Enerex Antalya Fuarı'nda yerini alan 'Gece Gündüz', ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.SDÜ Göller Yöresi Teknokent İdari Sorumlusu Hidayet Yıldız, üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu elektrikli araç hakkında bilgi verdi. Yıldız, "Var olan ağırlığıyla birlikte toplam 124 kilometre sürat yapabiliyor. Fabrika değerleri incelendiğinde 140 kilometre sürat yapıyor" dedi.ISPARTA- ANTALYA GİDİŞ DÖNÜŞIsparta'nın Antalya'da yaklaşık 128 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yıldız, "Aracımız Isparta- Antalya arasını güncel kurlarla yaklaşık 3.5 liraya gidip dönebiliyor. Şarjı yaklaşık 2 saatte doluyor. Hızını ayarladığınızda 1 saat 15 dakika gibi bir sürede Isparta'dan Antalya'ya gelinebilir. Bu sürede de bataryalarımız dayanmış oluyor" diye konuştu.HEDEF İLK 3'E GİREBİLMEKTÜBİTAK'ın alternatif enerjili yarışlarına katıldıklarını ve beşincilik elde ettiklerini hatırlatan Hidayet Yıldız, yarışmalar için aracı her geçen gün geliştirdiklerini anlattı. Yıldız, "Önceki senelere göre aracı geliştirdik. Araca yerleşik şarj birimi ekledik. Motoru kendimiz tasarlıyoruz. Onlarla beraber daha üst seviyelere gelecek. Aracımızın boyutu değişecek. Daha verimli bir kullanım standartlarını sağlamış olacağız. Bu sene ki yarışlarımızda hedefimiz ilk 3" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Enerji fuarındaki SDÜ elektrikli aracı 'Gece Gündüz' standından detayZiyaretçilerden detayAraçtan detay görüntülerAraca öğrencinin binmesiAracın içinden detaylarÖğrencinin aracı çalıştırmasıAracın hareketinden genel ve detay görüntülerAracın arkasından detayAracın arasında bulunan elektrik panellerinden detaylarAraçtan detaylarHidayet Yıldız'ın röportajıAracın yapımının hızlandırılmış görüntüleri

Aracın yarıştaki fotoğrafı

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Kaynak: DHA