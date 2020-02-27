DHA YURT BÜLTENİ - 3

27.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:41

Sahra hastanesi için gümrük sahası boşaltıldı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanesi için gümrük sahasındaki araçlar dışarı çıkarıldı.

Koronavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor. Dün kurulma çalışmaları başlayan ve önemli oranda tamamlanan sahra hastanesi için gümrük sahası içinde bekleyen araçlar dışarı çıkarıldı. Tamamen boşaltılan gümrük sahasi içinde 25'e yakın ambulans bulunuyor. Çevre illerden takviye gönderilen ambulanslar, sahra hastanesi kurulan alanda bekletiliyor.

Kurulum aşamaları devam eden sahra hastanesinde ise ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sahra hastanesinden görüntü-Gümrük sahası içinde bulunan araçların çıkarılması-Boş alandan görüntü

Haber: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

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Bakkaldan 500 lira haraç isteyip, bıçaklayan 3 gaspçı yakalandı

KONYA'da bir bakkala gelerek iddiaya göre 500 lira haraç isteyen ve vermedikleri için iş yeri sahibi Bedri Toprakkale'nin oğlu Mustafa Toprakkale'yi bıçakla yaralayan 3 kişi polisin operasyonu sonucu yakalandı. 3 kişi 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İş yeri sahibi Bedri Toprakkale, oğlu Mustafa Toprakkale ile birlikte bakkalda beklediği sırada iddiaya göre, içeriye Ahmet U. (34) ve Mehmet T. (33) girdi. 2 kişi, baba Toprakkale'ye, "Sana 500 lira ceza kestik. Bu parayı bize vereceksiniz" dedi. Mustafa Toprakkale'de, "Siz ne yapıyorsunuz? Size para vereyemiz" diye karşılık verdi. Red cevabı alan şüpheliler, iş yerinde raflardaki ürünleri etrafa saçtı. Ardından da Ahmet U., Mustafa Toprakkale'yi bacağından bıçakladI. Yanında getirdiği ruhsatsız silahı çıkartan Mehmet T. ile Bedri Toprakkale arasında ise boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında silahı ele geçiren baba Toprakkale, havaya iki el ateş etti. Bundan korkan şüpheliler kasadan 140 TL parayı alarak dışarda kendilerini bekleyen Mehmet Ali Ç.'nin(36) bulunduğu otomobile binip olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlıkm ekipleri sevk edildi. Mustafa Toprakkale, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Ahmet U., Mehmet T. ve Mehmet Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Ahmet U.'nin olaydan bir gün öncede aynı iş yerine giderek haraç istediği öğrenildi. 'Kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık' gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Boks makinesinden bozuk para hırsızlığı güvenlik kamerasında

ADANA'da parkta bulunan bir büfenin yanındaki 2 boks makinesinin para kasasını soyan Yusuf A. (18) ve Hüseyin B. (20) tutuklandı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin daha önce de 4 boks makinesinden para çaldığı saptandı.Olay, 21 Şubat'ta Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Büfenin yanında bulunan ve 1 TL ile çalışan 2 boks makinesinin para kasasının asma kilidinin kırıldığını fark eden güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Büfenin sorumlusu Hikmet Ç.(39), makinede bulunan paranın maksimum 100- 200 TL arasında olduğunu belirterek, "Polisler sorduğunda 'şikayetçi değilim' dedim ama bu bölgede 4-5 yeri daha soymuşlar herhalde arkadaşlar şikayetçi olmuş" dedi.TUTUKLANDILARHırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, bisikletle gelen 2 kişinin demir kesme makasıyla boks makinesinin kilidini kırıp, içinde bulunan bozuk paraları aldığı saptandı. Görüntülerdeki kişilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yusuf A. ve Hüseyin B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de 4 boks makinesini daha soydukları tespit edildi.Yusuf A. ve Hüseyin B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Zanlıların bisikletle gelmesiBoks makinesinin kilidini açmalarıYüzlerini kapatmalarıPara kasasını çıkarmalarıBisikletle gidişleriZanlıların emniyet binasından çıkarılmasıEmniyet müdürlüğü tabelası*ARŞİV*Boks makinelerinden görüntülerBüfe sorumlusu ile röp.Çalınan kasa bölümlerinden görüntülerBoks makinesine vuran gençGenel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkisine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir vatandaş, evinden çıkıp yanına çağırarak darı atarak besledi. Evcil hayvan gibi vatandaşın çağrılarına cevap verip gelen yaban domuzları, zarar vermeden çevrede dolaştı. O anları cep telefonuyla kaydedip, sonrasında sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumu yaptı. Bölgede tur atan yaban domuzları koşup geldikleri ana caddeden ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği yaban domuzu videosu

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kaynak: DHA