DHA YURT BÜLTENİ - 3

Yanan kafeteryada iş yeri sahibi ölü bulundu

KONYA'da, yangın çıkan kafeteryada, iş yeri sahibi Nevzat Taner T., başından tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu. Polis, T.'nin iş yerini ateşe verip, intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Özdoğan Sokak'ta bulunan bir kafeteryada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ile polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Daha sonra içeri giren itfaiye ekipleri, kafeteryanın terasında, iş yeri sahibi Nevzat Taner T.'yi tüfekle başından vurularak ölmüş halde buldu. Polis, yanında tüfek bulunan T.'nin iş yerini ateşe verip, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bahadır Barajı'nda, su tahliye çalışmaları devam ediyor

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan su sızması sonrasında başlatılan, baraj suyunun tahliye çalışması devam ediyor. Gövde dolgusunda gedik açılması ve baraj sularının kontrolsüz biçimde akması riskine karşın, sakinleri tahliye edilen Bahadır ve Hatipler köylerinin sokakları boşaldı.

Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, dün sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip, zirai amaçlı kullanılan barajdaki suların tahliye edilme çalışması sürerken, bir yandan da gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz biçimde akması tehlikesine karşın, Bahadır ve Hatipler köylerindeki vatandaşların da evlerinden tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan barajın setinde göçük yaşandığı da ortayla çıktı. Setteki sızıntının yaşandığı yerin üzerindeki göçük korku yaratırken, sızıntının da buradan kaynaklandığı sanılıyor. VATANDAŞLAR EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİKöy camilerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerini dikkatli ve hızlı biçimde terk etmeleri bildirildi. Uşak Valiliği, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için, ilçedeki otel, pansiyon ve yurtlarda kalacak yer temin etti. Bazı vatandaşlarda, valiliğin kendilerine temin ettiği yerde değil, kendi tercihleriyle yakınlarının evlerinde kaldı. Köylüler, evlerini terk etmeden önce hayvanlarını ve değerli eşyalarını da güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere nakletti. Köylerdeki vatandaşların tahliye edilmesi sonrasında, sokaklar boşaldı. Vatandaşlar, bir an önce sorunun halledilmesini temenni ettiklerini belirterek, sağ salim evlerine dönmek istediklerini söyledi.1 KÖYDE OKULLAR BUGÜN DE TATİL EDİLDİHatipler köyünde okul, dünün ardından bugün de tatil edildi. Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uşak'ın Banaz İlçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde, bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemleri alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır. Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir" denildi.Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada ise ayrıca şu ifadelere yer verildi: "DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır."VALİ KOCABIYIK: OLUMSUZLUK YOK, TÜM TEDBİRLER ALINDIUşak Valisi Funda Kocabıyık, dün akşam saatlerinde bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kocabıyık, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ve tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "DSİ barajdaki suyu tahliye etmeye çalışılıyor. Buna rağmen ciddi bir yağış var. Bu yağış nedeniyle, suyun boşaltma hızı, dolma hızını karşılamıyor. Bu nedenle iki köyümüzün tahliyesini yaptık. Bahadır köyünden 584, Hatipler köyünden 778 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın çoğunluğu kendi akrabalarının yanına gitmeyi tercih etti. Buna rağmen Valilik olarak ihtiyaç olursa diye, Banaz ilçesindeki yurtlarımızı pansiyonları ve otelleri hazır bir şekilde bekletiyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Kaza bela olmadan bunu atlatacağız" dedi.

Yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı

ADANA'ya, Van üzerinden uçakla gelen İranlı Faramarz T.'nin (52) götürüldüğü hastanede çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle Faramarz T.'nin midesinden 47 paket uyuşturucu çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan kente uçakla gelen İranlı Faramarz T.'den şüphelendi. İlk incelemede, herhangi bir suç unsuru bulamayan polis, Faramarz T. midesinde uyuşturucu taşıyor olabileceğinden kuşkulandı. Hastaneye götürülen Faramarz T.'nin röntgen filmi çekildi. Şüphelinin bağırsaklarında, 4 paket metanfetamin, 21 paket eroin, 22 paket afyon sakızı olduğu saptandı. Faramarz T.'nin bağırsak ve midesindeki uyuşturucular endoskopi ile çıkarıldı. Operasyondan sonra gözaltına alınan Faramarz T. sorgusunda, "Beni Van'da uyuttular. Bana ne yutturdular bilmiyorum" dedi.Faramarz T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Bir ay içinde kök hücre ameliyatı olamazsa, görme yetisini kaybedecek

Yalova'da 2 yıl önce halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü hastalığına yakalanan Behiye Coşkun (43), 1 ay içinde kök hücre ameliyatı olmazsa görme yetisini kaybedecek. Coşkun için Yalova Valiliği ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği yardım kampanyası başlattı.Merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Behiye Coşkun, 2 yıl önce halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü hastalığına yakalandı. Doktorlar, aynı zamanda işitme engelli de olan Coşkun'un, 1 ay içinde kök hücre ameliyatı olamazsa görme yetisini tamamen kaybedeceğini söyledi. Kendisi gibi duyma engelli olan kardeşi Fatih Coşkun'un (36) da aynı hastalık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini belirten Behiye Coşkun, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor.'RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ÇOCUKLARIMIZA BAKAMIYOR'Behiye Coşkun'un ayakkabı boyacısı olan eşi bedensel engelli İsmail Coşkun (55), "Kayınbiraderimin gözleri önceden görüyordu, ama şimdi görmüyor. Eşimin de aynı duruma düşmesini istemiyorum. Evde kendi işini de yapamıyor, çocuklarımıza da bakamıyor. Kayınvalidem sürekli bizle ilgileniyor. Eşimin gözlerinin tedavi edilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.'KIZIMIN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUM'Oğlunun işitme engelli olduğunu, görme yetisini sonradan kaybettiğini ifade eden Behiye Coşkun'un annesi Türkan Oturakçı, "Kızımda da görme problemi vardı, gittikçe ağırlaştı. Doktorlar kök hücre ameliyatı olması gerektiğini söylüyor. Ben kızımın kardeşi gibi olmasını istemiyorum. Kızım torunlarımla ilgilenemiyor, torunlarımı okula ben götürüyorum, yemeklerini ben yapıyorum. Daha önce markete gidebiliyordu, son bir senedir gözleri iyice kötüleşti. Kızımın iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.Behiye Coşkun'un kızlarından Sümeyye Naz (12), okuldaki veli toplantılarına annesinin katılmasını istiyor. Küçük kızı Elisa Naz ise (8), "Annemin beni büyürken görmesini istiyorum" dedi.YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDIYalova Valiliği ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldığını belirten Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, "İşitme engelli kardeşimiz Behiye Coşkun, yakın bir süreçte gözlerinden rahatsızlandı. Gözlerini kaybetmek üzere olan kardeşimiz için Yalova Valiliği ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği iş birliği içerisinde başlattığımız yardım kampanyasındaki hesap numaralarına desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah sessiz dünyası kararmaz. Aydınlık dolu gelecek için siz de umut olun" dedi.Behiye Coşkun için düzenlenen yardım kampanyasına katılmak isteyenler, Ziraat Bankası Yalova Şubesi TR51 0001 0004 0409 3773 0850 04 İBAN numarasına para göndererek katkı sağlayabilecek.

Suriyeli 8 yaşındaki Hamis, hayranı olduğu Liverpool'un yıldızı Salah'ın kramponuyla mutlu oldu

SURİYE'nin İdlib kentindeki saldırılarda savaş uçağından atılan bomba ile sağ bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamis El Gacir, tedavi için geldiği Türkiye'de protez bacağa kavuştu. Liverpool'un Mısır asıllı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın hayranı olan Hamis, ünlü futbulcunun imzasını taşıyan kramponun kendisine verilmesiyle büyük mutluluk yaşadı.Hamis El Gacir, yaklaşık 1,5 yıl önce Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Babası Muhammed El Gacir, ilk müdahalenin ardından oğlunu daha iyi şartlarda tedavi olması için Türkiye'ye getirdi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Hamis bir dizi ameliyat geçirdi ancak sağ bacağı kurtarılamadı. Yapılan ameliyat ve tedavilerden sonra İstanbul'daki bir hayırseverin katkısı ile sağ bacağına protez bacak takıldı, bu süreçte fizik tedavisini de oldu.Saldırılardan önce ülkesinde Al Amal isimi bir futbol takımında futbol oynayan Hamis El Gacir, Liverpool'un Mısır asıllı yıldız Muhammed Salah'ın hayranı olduğunu ve protez bacağı ile futbol oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İngiltere'de yaşayan Hint asıllı iş insanı, tesadüfen izlediği Hamis'e Muhammed Salah'tan oğlu için aldığı imzalı bir çift kramponun bir tekini gönderdi. Krampon teslim edilince büyük mutluluk yaşayan Hamis El Gacir, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Bacağım olmadığı ve bir daha futbol oynayamayacağım için çok üzülüyordum. Ancak babam beni Türkiye'ye getirdi ve protez bacağa kavuştum. Burada fırsat buldukça futbol oynuyor, penaltı atıyorum. Mısırlı futbolu Muhammed Salah'ı da çok seviyorum. Ona hayranım. Tıpkı onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Salah'ın imzasını taşıyan krampon bana geldiği zaman çok sevindim. Mutluluğumu anlatamam. Bir gün onunla tanışmak istiyorum" dedi.KRAMPON İLE YENİDEN HAYATA BAĞLANDIBaba Muhammed Muhammed El Gacir, oğlunun yeniden hayata bağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir futbolcu olmanın hayalini kuruyordu. Ama protez bacağı olması nedeniyle üzüntü yaşıyordu. Ancak krampon ile hayata bir anda yeniden bağlandı ve şimdi daha umutlu olduğunu görüyorum. İş insanına çok teşekkür ederim"diye konuştu. Baba El Gacir, oğlu ile Reyhanlı'da yalnız yaşadığını belirterek, en büyük arzusunun Suriye'deki annesine kavuşmak olduğunu ve bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almıyor' diyen Suriyeli çocuğa mont yardımı

SURİYE'nin Atme kasabasındaki çadır kamplarında ailesiyle birlikte yaşayan Fuad Muhammed'in (10) sosyal medyada yayınlanan, 'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı' şeklindeki paylaşımına, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı yanıt verdi. Küçük çocuğa mont ve bisiklet hediye edildi.Ülkedeki iç savaş ve saldırılar nedeniyle Fuad Muhammed, bundan 4 yıl önce, 9 kardeşi ve annesi ile birlikte Halep kentinin güneyindeki evlerini terk etti. Babasını da Suriye içerisinde bir trafik kazasında kaybeden Muhammed, güvenli bölge olduğu için ailesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesininkarşısında bulunan Atme kasabasında kurulan çadır kente geldi. Atme'de yokluk ve sefalet içerisinde yaşamaya başlayan Muhammed, 'Ceketin nerede?' sorusuna 'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almıyor' cevabı, soysal medyada yayınlanınca ilgi odağı oldu.İHH, MUHAMMED'E ULAŞTIİHH Suriye çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Muhammed'in sözlerinin medyada yayınlanmasının hemen ardından Atme'deki çadır kamplarındaki aileye ulaştıklarını belirterek, "Çok yetersiz ve imkansızlıklar içerisinde olduklarını gördük. Ailesi ile birlikte 11 kişi olan Fuad Muhammed için vicdan sahipleri de harekete geçti, yardımcı oldu. Temin ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini aileye teslim ettik. Fuad'a istediği mont ve ayrıca bisiklet de vererek mutluluğuna şahit olduk" dedi.KAMPLARDA YÜZBİNLERCE ÇOCUK VARTosun, iç savaş nedeniyle aileleri ile birlikte çadır kamplarına yerleşen yüz binlerce çocuk olduğunu, tamamının da sevinmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aileye bu güne kadar yakınları ve komşuları destek olmuşlar. Fuad'ın dışında kamplarda sevgiye, şefkate, gerekli malzemelere ihtiyacı olan çocuklar var. Vakıf olarak bu güne kadar çocuklara ulaşmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Bu insanlar yardımlarla hayata tutunuyorlar. Fuat ve diğerlerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Dileriz saldırılar bir an önce durur ve çocuklar ile aileleri huzur içerisinde yaşarlar" diye konuştu.

Ovacık'ta hayvancılık yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışıyor

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşlar, 6 ay boyunca kapalı alanda besledikleri hayvanlarıyla, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışıyor.Ovacık ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Umut Candaş Yarar, ilçede 6 ay boyunca etkili olan zorlu kış şartlarını, hayvanları ile kurdukları sevgi bağı ile atlattıklarını söyledi. Kar kalınlığının 2 metreyi bulması nedeniyle kış aylarında ilçe genelinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, fasulye samanı ve doğadan topladıkları otlarla zorlu kış aylarını atlatmaya çalışıyor.İlçe merkezinde küçükbaş hayvancılık yapan Umut Candaş Yarar, hayvanlarını sevgi ile beslediğini söyledi. Yarar, "Zamanımın büyük bölümünü hayvanlarımla birlikte geçiriyorum. Onlar benim mutluluk kaynağım. Özelikle bu aralar küçükbaş hayvanların doğum zamanı. Her ahıra geldiğimde sevinç ve heyecan ile ahıra geliyorum. Oğlaklar ve kuzular doğmuş, onları görünce alıp seviyorum, kucaklıyorum, mutlu oluyorum. Özellikle keçilerimle çok iyi bir ilişkim var. Bütün günümü onlar ile geçirdiğim için her keçinin bir ismi var. Ben çağırınca hemen yanıma geliyorlar. İsimleriyle çağırdığım zaman etrafımda kümeleniyorlar" dedi.'ARPA VE SAMAN FİYATLARI ÇOK PAHALI'Özellikle küçükbaş hayvanların beslenmesinde çok önemli olan arpa ve saman fiyatlarının çok arttığını belirten Yarar, şunları kaydetti: "Ben her gün sabah erken 5'te hayvanlarımın yanına gelerek onlarla ilgileniyorum. Günde 2 kez suluyor ve 3 kez de yem veriyorum. Hayvanlarımıza 6 ay boyunca ağırlıklı olarak saman ve arpa vermek durumundayız yoksa yaşayamazlar. Alım gücümüz düşük kış şartları ağır."İlçeye bağlı Paşadüzü köyünde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan İlhan Demir de, "Özellikle kış ayları boyunca hayvan satışı yapamıyoruz. Satış olmayınca yem ve saman alamıyoruz. Kış şartları burada 6 ayı buluyor. Kar bazen 2 metreyi buluyor. Arpa ihtiyacımız var ama alamıyoruz. Yani kışın hem hayvanlarımız, hem biz zorlanıyoruz. Bazı hayvanlarımız soğuk havaya dayanamıyor ve telef oluyor" diye konuştu.

Kardan kulübe yapıp, içinde çay ikram ettiler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar, kara gömülürken, bölge esnafı da kardan kulübe yaptı. 4 saat süren çalışma sonucu kulübeyi tamamlayan 2 arkadaş, içinde ise gelenlere çay ikram etti. Yüksekova ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, bazı tek katlı evler ve araçlar, kalınlığı 1 metreyi aşan kara gömüldü. Yüksekova'da yaşayan ve ilçe merkezinde dükkan işleten Behruz Demir, konfeksiyoncu arkadaşı Fatih Hazey ile birlikte kardan kulübe yaptı. 2 metre yüksekliği, 2 metre de genişliği olan kulübenin yapımı, yaklaşık 4 saat sürdü. Demir ve Hazey, kulübeyi tamamladıktan sonra da içine sehpa ve sandalye bırakarak, gelen arkadaşlarına ve müşterilerine çay ikram etti. Kulübenin ilgi çektiğini ve gelenlerin hatıra fotoğrafı çektiğini belirten Behruz Demir, "Sabah iş yerimizi açmaya geldik. Çok kar yağmıştı. İşin doğrusu bunu fırsata çevirmek istedik. Böyle bir şey yapmaya başladık. Keyifli oldu. Şimdi gelen müşterilerimize çayı burada ikram ediyoruz" dedi.

