DHA YURT BÜLTENİ - 3

17.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:42

HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın terör örgütün PKK tarafından kaçırılan kızı Pelda (21), güvenlik güçlerine teslim oldu. 6 yıl aradan sonra kızına kavuşan anne Gevriye Ayhan, kızına sarılırken, baygınlık geçirdi. Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye çıktı. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 168'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan, Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın 2014 yılında kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, 13 Ocak günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Gevriye Ayhan, Cumartesi akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle kızının teslim olduğunu öğrendi. GÜVENLİK GÜÇLERİ İKNA ETTİ, PELDA TESLİM OLDUGüvenlik güçlerinin ikna girişimiyle Suriye'nin Kobani kentindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Pelda, Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde annesi Gevriye Ayhan ile buluşturuldu. 6 yıl aradan sonra kızı Pelda'yı gören anne Gevriye Ayhan, kızına sarıldıktan sonra baygınlık geçirdi. Pelda'nın ağabeylerinin de olduğu buluşmada duygulu anlar yaşanırken, uzun süre hasret giderdiler. EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 7 OLDUPelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7 oldu. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerine kavuştular.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİEmrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

===============================

15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada BURSA'da, park halindeki otomobilin 15 saniyede çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçen hafta salı günü merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Rafet Ulu'nun akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği 16 JB 075 plakalı 90 bin TL değerindeki otomobili, saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ulu, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.15 SANİYE SÜRDÜÇevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı tek kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin 15 saniyede otomobilin kapısını açıp, araçla uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Mehmet İNAN/ BURSA,

================================

Boşandığı eşini bıçakladı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hakan Ş. (34), tartıştığı boşandığı eşi Burcu T.'yi (26) vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Burcu T.'nin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan Hakan Ş. de adliyeye sevk edildi. Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de bir lisenin yakınında meydana geldi. Hakan Ş. iddiaya göre konuşmak için boşandığı eşi Burcu T.'yi çağırdı. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Hakan Ş., Burcu T.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Burcu T., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından da Konya'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan Burcu T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Hakan Ş. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR/ KONYA

================================

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir taksiye tutunmuş 9 patenli genç yoldan geçen diğer araçlardakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafiğin yoğun olduğu anda çekilen görüntülerde, taksinin yanlarına ve arkasına tutunan 9 genç uzun süre tehlikeli bir yolculuk yaptı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu görüntüleyen Antalya Halkevleri Temsilcisi Kutay Meriç, Konyaaltı sahilinden çıkıp eve döndükleri sırada, bir taksiye tutunmuş patenli 9 genci gördüğünü ve cep telefonuyla görüntülediğini söyledi. Meriç, görüntüyü çektikten sonra da gençleri uyarmaya çalıştığını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Araç içinden patenli gençlerden9 gencin araca tutunmuş haliTrafik kısa süre durmasıTicari taksi ve gençlerden görüntü

HABER: Mehmet ÇINAR/ KAMERA: ANTALYA,

=================================

Bitlis'te, güneşli hafta sonundan sonra yeniden kar yağışı

BİTLİS'te, güneşli geçen hafta sonunun ardından bugün kar yağışı başladı. 154 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte yerdeki kar kalınlığı, 1 metre 79 santimetre olarak ölçüldü.Bitlis'te hafta sonu yağmayan kar, gece saatlerinde başlarken, bu sabah da etkili oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı 154 yerleşim biriminin yolunun kardan ulaşıma kapandığı, yeniden açılması için 9 şantiyede bulunan 90 kişilik personel ve 70 iş makinesi ile çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının 1 gün arayla yeniden etkili olacağını, yerdeki kar kalınlığının 1 metre 79 santimetre olduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği belirtilirken, buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Belediye ekipleri de mahalle aralarında genişletme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 40 iş makinesi ile çalışma yapan belediye ekipleri, araçlarla giremedikleri bölgelerde kendileri temizlik çalışmalarını yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar altında yürüyen vatandaşlardan detay-Kar altında kalan araçlardan görüntüler-Karlı sokaklardan detay-Kar altındaki tek katlı evlerden detay-Buz sarkıtlarından görüntüler-Vatandaşların araçlarını temizlemelerinden detay-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

================================

Tokat'ın tescilli organik lezzeti, 'bez' sucuk

TOKAT'ta, yöreye özgü bez sucuklar, ısıl işlem uygulanmadan, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil edilen sucuklar doğal içeriğiyle ilgi görüyor.Tokat'ta, 1925 yılında Mustafa İçeloğlu'nun kent merkezinde kurduğu et, sucuk ve pastırma imalatını, 1973 yılında oğlu Salih İçeloğlu devraldı. Torunu Muharrem İçeloğlu ise dedesinin mesleğini geliştirip, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde et ürünleri fabrikası kurdu. İçeloğlu, 2009 yılında bez sucuğu geliştirerek, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurup, ürün tescili aldı. Geleneksel yönetmelerle, ısıl işlem görmeden üretilen bez sucuklar yoğun talep gördü.Firmalarının 1 asırlık aile şirketi olduğunu ifade eden Muharrem İçeloğlu, "Dededen toruna 3'ncü nesil olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Firmamızda ilk öncelikle Tokat yöresine has bez sucuk üretimi yapıyoruz. Tamamen fermente bir üründür. Doğal yollarla fermantasyonunu gerçekleştiriyoruz. Geleneksel olarak yapılan ürünü, fabrikasyon ortamında üretiyoruz. Yaklaşık 10-12 gün arasında fermente odalarında, yüzde 40 fire vererek satışa hazır hale getiriyoruz. Bunun yanında kavurma, çemen ve kangal sucuğu üretimi de yapıyoruz" dedi.'ISIL İŞLEM GÖRMEDEN ÜRETİYORUZ'Ürünlerinde kimyasal madde kullanmadıklarını belirten İçeloğlu "Özellikle et ürünlerinde kullanılan sodyum nitrik ve sodyum nitratlar vardır. Biz hiç bir ürünümüzde bu katkı maddelerini kullanmıyoruz. Çünkü sağlığa çok ciddi zararlarının olduğunu biliyoruz. Geleneksel yöntemlerle ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Bez sucuğun diğer sucuklardan ayıran özelliği yüzde yüz dana eti olması, sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmaması ve ısıl işlem görmeden, kurutma yöntemiyle satışa çıkmasıdır. Tabi bu yöntemlerle geleneksel olduğu için tat ve aroma daha fazla ortaya çıkıyor. Tokat merkez ve ilçelerinde sıcak satışımız var. Birçok kurumsal firmada da ürünlerimiz mevcut. Ayrıca online satış da yapıyoruz. Ürünlerimizi aynı gün içerisinde isteyene kargo ile de gönderiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Fabrikadan görüntüler-Üretim aşamasından görüntüler-Üretilen sucukların görüntüsü-İşletme sahibinin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

===============================

Nazilli'de deve güreşi heyecanı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen deve güreşlerini izleyenler, keyifli saatler geçirdi.

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen deve güreşleri, deve güreşi arenasında yapıldı. Güreşleri izlemek isteyenler, 10 TL ödeyerek arenaya girdi. Güreşlerden elde edilen gelirlerin Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi. Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğindeki güreşleri; Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar güreşleri izledi.Kadın ve çocukların ücretsiz seyrettiği güreşler, coşku içinde geçti. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 pehlivan deve, kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve protokol üyeleri güreş sahasını gezerek vatandaşları selamlayıp poşu dağıttı. Daylak güreşleriyle başlayan güreşler, başpehlivan develerin kıran kıran mücadelesine sahne oldu. Zaman zaman bazı develer güreşleri kabul etmeden kaçarken, sahadaki görevlilerce zorlukla sakinleştirildi. Güreşlerde galip gelen ve berabere kalan deve sahiplerine kupa takdim edildi. Güreşlerde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, muhtarlık ve özel kupa müsabakaları düzenlendi. Güreşler sırasında son zamanlarda yaşanan şehit ve felaketlerde yaşanan ölüm olayları nedeniyle davul zurna çalınmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Deve arenasından görüntüDeve güreşlerinden görüntüGüreş severlerden görüntüKupaların verilmesinden görüntüKupa güreşlerinde güreşen deve güreşlerinden görüntüSeyircilerden görüntüNazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA