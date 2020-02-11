DHA YURT BÜLTENİ - 3

11.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:35

Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmet' skandalında birim müdürdü ile 1 personel daha gözaltına alındı: 3 şüpheli adliyede

YALOVA Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturmada Mali İşler Müdürü Ş.K. ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. de gözaltına alındı. Zimmet olayının ortaya çıkmasının ardında kaçtığı Denizli'de yakalanan muhasebe elemanı R.E. ile müdür Ş.K. ve diğer çalışan S.Ö. adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E.'nin kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı ortaya çıkan R.E. hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlatırken, polis peşine düştüğü R.E.'nin Denizli'de bir otele rezarvasyon yaptırdığını tespit etti. R.E., Denizli'de yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Genişletilen zimmet soruşturması kapsamında belediyenin Mali İşler Müdürü Ş.K. ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. de dün gözaltına alındı. 3 şüpheli sabah saatlerinde Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Çanakkale merkezli suç örgütü operasyonunda 20 tutuklama

ÇANAKKALE merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli tutuklandı.Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Biga Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla halkın huzurunu kaçırıp, tehdit ve zorbalıkla parasını ya da malını alan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONBiga Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Çanakkale merkezli Biga ve Çan ilçeleri, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma ilçeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı, özel harekat ve çevik kuvvet, drone ve narkotik köpeği Şila destekli düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopası, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve telefonlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K., Ö.K., İ.K., M.E., Z.B., A.D., B.Ö., A.K., E.Y., E.A., D.Ö., O.A, E.A., S.Y., H.Ö., O.A., Ş.I, M.E.D., F.C. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden genel görüntü

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/BİGA,

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Yasadışı bahis vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin lüks yaşamı ortaya çıktı

ADANA'da, yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp, lüks villalarda yaşayan çete üyesi 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek ve son model araçlar satın alarak harcadıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı.Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip, ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu.AVUKAT YALANI İLE KORKUTMUŞLARÇete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Paralarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan çete üyelerinin, para yatıran mağdurları avukat rolüne girip, "Bu parayı ödemezsen devlet senin yasa dışı bahis oynama suçundan peşine düşer" diyerek korkuttukları öğrenildi.VİLLALAR KİRALAMIŞLARYakalanmamak için şehir şehir gezerek, lüks villalar kiralayan şüphelilerin yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi. Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıEmniyet müdürlüğü tabelasıTeknik takipte ele geçirilen videolarVideodaki şahıslar ve paralar (MOZAİKLENECEK)

Haber--Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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İvriz Barajı Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'nde ölü 12 flamingo bulundu. Belediye çalışanları tarafından sudan çıkarılan flamingolar incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.Halkapınar ilçesinde İvriz Baraj Gölü'nde flamingoların öldüğünü gören çevredekiler, belediye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, gölde 12 flamingonun öldüğünü belirledi. Sudan çıkartılan ölü flamingolar, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, flamingoların kış şartları nedeniyle öldüğü üzerinde durulduğunu belirtti. Bakkal, gölde yaklaşık 300 flamingonun bulunduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Flamingolardan detayÖlen flamingoların fotoğrafları

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. Suriye uyruklu 4 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelierin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Zanlıların Emniyet Müdürlüğü'ne girişi

Haber-Kamera: KAYSERİ

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, yavaşlayan ulaşımda aksama meydana gelmedi. Bolu'da, dün duran kar yağışı bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. Bölgede ulaşım aksamazken, Karayolları ekipleri D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar yağışı-Araç geçişleri-Yoldan görüntüler-Tır'ların geçişleri

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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İnşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran Murat: Sanatçı olmak isterim

VAN'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Demirören Haber Ajansı muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.Van'a 135, Saray ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Nahide Akbaşlı'nın 10 çocuğundan 6'ncısı olan Murat Akbaşlı, ortaokuldan sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı. Akbaşlı, daha sonra İstanbul'da giderek inşaatlarda çalıştı. Akbaşlı'nın 3 yıl önce inşaatta söylediği Kürtçe şarkıları, sosyal medyada 2 milyon kişi tıkladı. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dediği ve daha sonra da telefonla görüştüğü Akbaşlı'ya DHA ekibi ulaşarak, ilk röportajı yaptı.O VİDEOSU İLE İLGİLİ DHA'YA KONUŞTUSosyal medyada paylaşılan o videosu ile ilgili DHA'ya konuşan Akbaşlı, "İstanbul'a çalışmaya gittim. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. 'Şarkı söyle, videoya çekeceğim' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Beni çektikten sonra sesin çok güzel dedi. Sosyal medyada bunu paylaşmayacağını söyledi. Bir yıl geçtikten sonra bu videomu sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım, benim şarkı söylediğim videoyu Youtube'da izlediklerini ve 2 milyon kişinin bu videoyu tıkladığını söyledi. Youtube girdim. Bir baktım hakikaten de benim şarkım. Bunun üzerine birçok kişi beni aradı" dedi.ZÜLFÜ LİVANELİ ARADISanatçı Zülfü Livaneli'nin de sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşım yaptığını belirten Akbaşlı, "Beni aradı. Eğitim ve diğer konuda da yardımcı olacağını söyledi. 'Gel söyle sana eğitim de veririm. Masraf ne olursa ben öderim' dedi. Hayatım güzel. Bunun dışında birçok kişi aradı ama telefona bakmadım. 8'inci sınıftan sonra çobanlık yaptım. Kuzulara gittim. Bu yaştan sonra okula gidemem. İmkan verilirse sanatçı olmak isterim " diye konuştu.OĞLUMUN SANATÇI OLMASINI İSTİYORUMBaba Kerem Akbaşlı ise, oğlunun bir yere gelmesini çok istediğini ifade ederek, "Bu kararı kendisi verecek. İnşatta söylediği şarkı üzerine bir çok gazeteci oğlumla görüşmek için aradı. Sesi güzel olduğu için herkes arıyor. Utandığı için benim yanımda hiç şarkı söylemiyor. İnşaatta söylemiş. Sanatçı olmasını istiyorum. Benim 10 çocuğum var. 8'i kız 2 erkek. Hepsini çok seviyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Köyden görüntü-Kar altında yürüyen Murat Akbaşlı-Akbaşlı ile röportaj-Evinhde oturan Akbaşlı ve babası Kerem Akbaşlı'dan detaylar-Muhabir anonsu-Akbaşlı'nın DHA ekibine açıklama yapması-Kürtçe şarkı söylemesi-Detaylar-Evden detaylar

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan Aşan/ VAN

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Soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor

TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi görüntüsü yürekleri ısıtıyor.Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklekteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında kaynar su havaya hızla fırlatılınca ortaya çıkan buz kristalleri eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, fotoğraf tutkunları için de ilginç kareleri yakalamalarına olanak sağlıyor.Dolu dolu bin sezon geçiren Palandöken'deki turizmciler, "Havanın soğuk olması zaman zaman güzel görüntüleri de beraberinde getiriyor. Havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi fotoğraf tutkunları için güzel bir kare oluyor. Bunu izlemek bile güzel oluyor" dediler.Palandöken'e İstanbul'dan gelen Onur Alcan, "Gençlerin dağda sıcak su ile yaptğı gösteri çok hoşumuza gitti. Muhteşem bir görüntü" dedi.Öte yandan Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürüğünden alınan bilgiye göre Doğu Anadolu Bölges'nde en düşyük hava sıcaklığı eksi 39 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan, Kars ve Ağrı 26, Erzurum 25, Muş ve Erzincan 15 ve Iğdır ise 10 derece olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Sıcak suyun havaya serpilmesi-Palandöken kayak merkezi drone çekilmiş görüntüsü-Erdem Yurdigül ile röp-Onur Alcan ile röp

-Palandöken kayak merkezinde kayak yapanlardan detay

Haber- Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Kaynak: DHA