DHA YURT BÜLTENİ-3

17.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:32

Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti (1)

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından taşların arasında gizlenmiş 2 çuvaldaki yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Taşların arasıEle geçirilen esrarGenel ve detayHaber-Kamera: LİCE (Diyarbakır),

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Plastik fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISamsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, kontrol altına aldığı yangında, soğutma çalışması yürütüyor. Yangının çıkış nedenin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham maddeler de kullanılamaz hale geldi.

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HABER: Tekkeköy, SAMSUN

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Kovalamacada durduruldu, otomobilinde polis telsizi ve tabanca bulundu ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ateş ederek otomobili ile kaçan G.Ç (29), polis tarafından yakalandı. Polislere direnen ve güçlükle etkisiz hale getirilen G.Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada 2 polis telsizi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi bulundu.Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç., Altınyaka Yolu üzerinde kavgaya karıştıktan sonra 07 AFA 450 plakalı otomobiline binip, kaçtığı sırada tabancası ile havaya ateş etti. Polis, olayın ardından kaçan otomobili aramaya başladı. Hurma Caddesi üzerinde 'şok' uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri G.Ç.'yi durdurdu. Polisin otomobilden indirmek istediği G.Ç., ekiplere direnirken, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. G.Ç. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 polis telsizi, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde çıkan telsizin bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

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Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kuşadası personeli kapı kapı dert dinliyor

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa Gezici Ekibi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan dinlemek için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi'nce geçen aylarda hayata geçirilen 'Güvercin Masa Gezici Ekip' projesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı. Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan almak amacıyla oluşturulan gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine gidiyor. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen ekip, ayrıca mahallerde yaşanan sorunları yerinde gözlemleyerek ilgili birimlere iletiyor. Vatandaşlar, hizmet için Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'e teşekkür etti. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşayan Hayat Serbes (50), geçmişte yaşadıkları birçok sorunu gezici ekip sayesinde çözdüklerini belirterek, "Kuşadası Belediyesi'nin oluşturduğu gezici ekipten çok memnunuz. Arkadaşlarımız kapımıza kadar gelip sorunlarımızı dinliyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Güvercin masa gezici ekip başlığıyla, Kuşadası klasörüne geçildiGüvercin Masa mobil ekibinin Kadınlar Denizi Mahallesi'nde dolaşmasından genel ve detay görüntülerHayal Serbes ile röp.Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ (KUŞADASI), (Aydın),

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Doğu'da hava buz gibi

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan Göle oldu. En düşük hava sıcaklığının 24,3 olarak ölçüldüğü Ağrı'da vatandaşlar araçlarını battaniye ve naylon brandalarla korumaya aldı. Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya soğuklarına teslim oldu. Sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan Göle Türkiye'nin en soğuk yerleşim bölgesi olurken Erzurum Tekman'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 26.4 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre kent merkezi sıfırın altında 15.4 olan Erzurum'da Pasinler'de sıfırın altında 21, Karayazı'da 20.2, Karaçoban'da ise en düşük hava sıcaklığı 19.8 olarak açıklandı. Meteoroloji verilerine göre bölgedeki kent merkezleri ve yerleşim birimlerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti: Ardahan 16.1, Ağrı merkez 24.3, Patnos 23.1, Taşlıçay 22.3, Erzincan merkez 8.2, Refahiye 21.7, Otlukbeli 18.5, Iğdır merkez 5.7, Tuzluca 7.4, Aralık 8.3, Kars: 19, Selim 23, Susuz 17.4, Muş merkez 13.4, Bulanık 23.4, Malazgirt 22.5, Korkut 21.3, Varto 17.5ARAÇLARI BATTANİYE VE NAYLONLA SARDILAREn düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24.3 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da vatandaşlar, araçlarının donmaması için battaniye ve naylon brandalarla sardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Araçların saylon ve battanyelerle sarılı görünümleri-Sabah saatlerinde sisli ve soğuk hava görünümü

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

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Alaşehir'de bilinçli üretim için 'bağ budama' kursu

MANİSA'nın üzümün başkenti ilçesi Alaşehir ilçesinde düzenlenen 'Bağ Budama Kursu'na ilgi büyük oldu.Alaşehir'de, Halk Eğitim Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa Bağ Budama Kursu düzenledi. Kursa 22'si kadın 80 kişi katıldı. Toplam 102 saat sürecek kursta, Ziraat Mühendisi Hafize Metin tarafından kursiyerlere pazartesi ve salı günleri toprak ve fidan seçimi, bağ budama, gübreleme ve hastalıkla mücadele gibi teorik bilgiler veriliyor. Kursiyerlere ayrıca uygulamalı budama çalışmaları da yaptırılıyor. Kursun bir bağda yapılan uygulamalı bölümüne Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir İşletmesi Sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Mahmut Aşık da katıldı.Kursiyerlere eğitim veren Ziraat Mühendisi Hafize Metin, kursun ana temasının, toprak ve üzüm çeşidi seçimi, budama yani kültürel işlemler sulama güvenle gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadele olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Uygulamalı bağ budama eğitiminden görüntü-Kurs eğitmeni Ziraat Mühendisi Hafize Metin'in kursiyerlere bilgiler vermesi

-Kurs eğitmeni Hafize Metin ile röp.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: DHA