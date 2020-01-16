DHA YURT BÜLTENİ-3

16.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:57

Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

SURİYE'de rejimin İdlib kent merkezi ile farklı bölgelerine dün gerçekleştirdiği hava saldırında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, Saldırılarda 60'ın üzerinde sivil de yaralandı.

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esed rejimi tarafından İdlib kent merkezinde pazar yeri ve sanayi bölgesi ile Eriha kasabasına düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a ulaştı, 60'ı aşkın sivil de yaralandı. Enkaz altında kalan yaralılardan bazıları, bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Yerel kaynaklar saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalar ve araçların da büyük hasar gördüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü-------------------------Olay yerinden drone görüntüleriYangını söndürme çalışmalarıYıkılan binalarYaralı ve ölülerin taşınmasıAmbulansa konulmasıYanan araçlardan detayOlay yerinde çıkan alev ve dumanlarİş makinelerinin çalışması

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: REYHANLI,(Hatay),

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Piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmış KONYA'da, galerici arkadaşının iş yerinin kapısının önüne 'Elimde görüntülerin var. 350 bin lira getirmezsen ailene gönderirim' yazılı şantaj notu bırakan Rıdvan A. (27) polis operasyonuyla yakalandı. Rıdvan A., ifadesinde, "Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm" dedi. Adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ocak'ta, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan M.S., sabah iş yerine geldiğinde, kapının önüne bırakılan zarfı gördü. M.S., zarfı açınca içinde 'Elimde uygunsuz görüntülerin var. 350 bin lirayı istediğim yere getireceksin. Polise gittiğin taktirde görüntüleri aile gönderirim' yazılı notu buldu. Bunun üzerine M.S., polise giderek, şikayetçi oldu. Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, iş yerinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüphelinin, internet kafeden çıkarttığı notu zarfa koyup, kafeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin kimliğini kısa sürede belirleyen polis, aynı sanayi sitesinde galericilik yapan, M.S.'nin arkadaşı Rıdvan A.'yı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

400 BİN LİRA BORCU VARMIŞEmniyete götürülen Rıdvan A., M.S.'yi tanıdığını, 400 bin lira borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Rıdvan A.'nın, ifadesinde, "Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm. Parayı almaya bile gitmeyebilirdim. Yaptığım olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.Polis yaptığı çalışma sonucu Rıdvan A.'nın elinde, M.S.'ye ait görüntünün olmadığını belirledi.Poliste suç kaydı olmadığını öğrenilen Rıdvan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(Görüntü dökümü: -------------------------------Şüphelinin sağlık kontonlünden geçirilmesiHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti

GAZİANTEP'te 4 çocuk babası Güllabi A. (47), tartıştığı eşi Hülya A.'yı elinden bıçakladıktan sonra sıvı temizlik maddesi içerek intihar etti.Olay, dün akşam saatlerinde, Üçoklar Mahallesi'nde meydana geldi. Güllabi A. 19 yıllık eşi Hülya A. ile yaklaşık bir hafta önce tartıştıktan sonra evlerinin yakınlarında bulunan bekçiliğini yaptığı Salavat Camisi'nde yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde camiye giden Hülya A. ile Güllabi A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güllabi A., yanındaki bıçağı çekip, eşini elinden bıçakladı. Hülya A., kaçıp kendisini tuvalete kilitledi. Güllabi A. ise yaşamına son vermek için sıvı temizlik maddesi içti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Güllabi A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güllabi A.'nın cebinden ölümünden eşini sorumlu tuttuğuna dair not çıktığı iddia edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Hülya A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Güllabi A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Güllabi Arslan'ın fotoğrafıAdli Tıp Kurumu- Cenaze aracıCenazenin araca konulmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi KONYA'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde Beyşehir- Konya karayolu üzerinde yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, koliler içerisinde Y.G., M.G., O.Y. ve M.S.'ye ait olduğu tespit edilen izinsiz olarak üretilmiş, yasal olmayan yollarla satışı yapılarak kargo şirketi aracılığıyla diğer illere gönderilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu.

(Görüntü dökümü: ----------------------------Kargo aracında arama yapılmasıSilahların kolilerden çıkartılmasıGenel ve detaylarHaber -Kamera : Tolga YANIK/KONYA,

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Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

BİNGÖL'de yaşayan İlhami Yalçın (28), evinin bodrum katında hobi olarak başladığı istiridye mantarı üretimini ayda 2 tona çıkardı, siparişlere yetişemiyor.

Genç ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası İlhami Yalçın, bir süre önce hobi olarak evinin bodrum katında istiridye mantarı üretimine başladı. Yalçın, talep doğrultusunda mantar üretimini genişletmeye karar verdi. Şu an 200 metrekarelik bir alanda istiridye mantarı üretimini yaptığını anlatan Yalçın, Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin'den siparişler aldıklarını söyledi.

AYDA 2 TON ÜRETİM YAPIYORİstiridye mantarının üretiminin pek yapılmadığını anlatan Yalçın, besin değeri olarak kırmızı ete eş değer olduğunu belirtti. Yalçın, ayda 2 ton üretim yaptığını ifade ederek, şunları söyledi: "1,5 yıl önce üretime hobi olarak başladım. Daha sonra üretim alanını genişlettim. Üretime başlamadan önce araştırma yaptım. En son kaliteli mantar üzerinde karar kıldım. Bingöl ve ilçeleri başta olmak üzere dağıtım ve pazarlamasını yapmaktayız. Bunun dışında Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin illerinden de siparişler almaktayız. Bu kadar sipariş almamızın nedeni lezzetli ve kaliteli mantar üretmemizden kaynaklanıyor. Elimizden geldiği kadar bu taleplere yetişeceğiz. Şu an 2 çalışanımızla devam etmekteyiz. Tesisimizde ayda 2 ton istiridye mantarı üretiyoruz. Bunun dışında önümüzdeki yıl 2 katı veya 3 katı alanlarda hizmet vermeye başlayacağız. Diğer mantarlardan çok çok farklı bir mantardır. Yenmeden lezzeti bilinmez."

Görüntü Dökümü------Üretim tesisiÜretilen mantarlarMantarların paketlenmesiYalçın'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi

Antalya'da 131 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'u, 2019 sezonunda yerli- yabancı 800 bin kişi ziyaret etti. 2020 hedefi ise 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi.5 milyon litre ana tank kapasitesi, 10 binin üzerinde balık popülasyonuyla dikkat çeken Antalya Akvaryum'un Genel Müdürü İsmail Arık, 2020 yılına hızlı başladıklarını söyledi. 2019 yılında 14,5 milyon turistin hava yoluyla Antalya'ya geldiğini belirten Arık, "Geride bıraktığımız yıl payımıza düşen 800 bin turisti akvaryumda ağıladık. Antalya Havalimanı'na inen yolcu sayısı bizi doğrudan etkiyor. Kış dönemi kampanyalarımızla kış sezonunu hareketlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 1 milyon ziyaretçi" dedi.Rusya ve Almanya pazarına önem verdiklerini hatırlatan Arık, "Müşteri portföyümüzün içinde Polonya, Fransa, İngiltere ve Danimarka bulunuyor. Bu yıl Rusya pazarının geçen yılın rakamlarını geçeceğini düşünüyoruz. Avrupa pazarını ise yüzde 30 yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin politik yaklaşımı ve Orta Doğu'daki yıldızının parlaması, özellikle Arap turistler için bizi cazip hale getiriyor. 2019 yılında Arap turistlerde gözle görülür artış oldu. 2020 yılında da ilginin devam etmesini umuyoruz" diye konuştu.2012 yılında açılan, 8 yıl süresince binlerce ziyaretçinin gezip, gördüğü akvaryuma yeni tür balıklar eklenmeye devam ediliyor. Son olarak Hollanda'dan özel çalışma ile getirilen, 2 metre boyundaki kum kaplan köpek balıkları, akvaryuma bırakıldı. Tesiste, 300'ün üzerinde köpek balığı bulunuyor. Köpek balıklarının yanı sıra ana tank içinde vatozlar da ilgi çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Akvaryum içersinden genel görüntüAkvaryumdaki balıklardan detay görüntülerZiyaretcilerden bir turist ile röpAkvaryum müdürü İsmail Arık ile röpHABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

Kaynak: DHA