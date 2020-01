DHA YURT BÜLTENİ - 3

14.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04

20 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi için yakalama kararı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda aralarında 24'ü muvazzaf 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 24'ü muvazzaf 6'sı meslekten ihraç olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Ortayol Mahallesi'ndeki H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, ev sahibi H.A ise gözaltına alındı. Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çalan 2 kişi tutuklandı.Olay, Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşlarındaki M.K. ve E.C., traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çaldı. Şüpheliler daha sonra, bir evden de uydu alıcısı, sprial makinesi, takım sandığı, kaynak makinası ve matkap çaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkallerini tespit ettiği M.K. ve E.C.'yi yakaladı. Çalınan malzemeler, bulunarak sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından mahkemece çıkarılan M.K ve E.C. tutuklandı.

Alevlerin arasında kalan yaşlı çift, son anda kurtarıldı

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde, tek katlı evlerinde çıkan yangında alevler arasında kalan Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Karadonlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut-Hacer Yalçın çiftinin tek katlı evinde, dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevler arasında kalan çifti, kurtardı. Çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın ise, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'deki 4 ayrı ilçede 253 göçmen yakalandı

İZMİR'in 4 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, Ege Denizi üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 253 kaçak göçmen yakalandı.Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik uçağı, geçen hafta pazar günü saat 03.22 ve 07.12'de 2 ayrı lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurularak kontrol edilen 39'u Afganistan, 23'ü Suriye, 16'sı Filistin, 9'u Kongo, 6'sı Togo, 4'ü Eritre, 3'ü Nijerya ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 101 göçmen yakalandı. 37'si erkek, 25'i kadın ve 39'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi.Aynı gün saat 04.05'te gelen ihbarla ekipler, Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu öğrendi. Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta 55'i Afganistan ve 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 59 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 12'si kadın ve 35'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi.Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, pazar günü saat 05.00'te, Urla ilçesi Merdivenli koyundan denize açılmak üzere olan bir grup tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince 30'u Afganistan ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 10'u kadın ve 7'si çocuk olan grup da kıyıya getirildi.Aynı gün saat 06.30'da gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 33'ü Suriye, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Kongo ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere toplam 39 göçmen yakalandı. Yakalananların 15'inin erkek, 16'sının kadın ve 8'inin çocuk olduğu öğrenildi.Geçen pazar günü saat 08.30'da gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi Kabakum açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Sahil Güvenlik botu ekibince yer tespit edilerek durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 9'u erkek, 2'si kadın ve 11'i çocuk toplam 22 göçmen yakalandı. Bu göçmenler de kıyıya getirildi.Dört ayrı ilçede yakalanan toplam 253 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından 10 Ocak'ta operasyon düzenledi. Şüphelilerin adresleri belirlenen ev ve iş yerlerine drone destekli eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 53 bin 650 lira, 110 euro, 1100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda banka kartı, çek, senet, noter sözleşmesi ve evrak ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğu buz kesti: Göle sıfırın altında 25,8

KAR yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 25,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Bölgede pazar akşamı başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı yerini dondurucu bir havaya bıraktı. Soğuk hava adeta hayatı durma noktasına getirdi. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 25,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Bölgedeki diğer illerde ise termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24,7, Kars'ta 22,1, Erzurum ve Ardahan'da 15, Muş'ta 13, Erzincan'da 9, Iğdır'da ise 7 derece olarak belirlendi.Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Göle ilçesinden doğarak Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını geçtikten sonra Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri bölgesinde boyu beş metreye varan buz sarkıtları oluştu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini belirten uzmanlar, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktardı. Meteoroloji, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı. MACERA OFFROADCILAR KURTARDIÖte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan tipi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Tekman ilçesine Palandöken dağından ulaşımı sağlayan karayolunda etkili olan tipi sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nden arayan sürücülerin yardımına Macera Offroad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ve ekibi yetişti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede soğuktan korunmak için çalışan araçlarının içinde bekleyen sürücülere Toptaş ve arkadaşları yardımcı oldu. Macera offroad araçlarına halatla bağlanan otomobiller çekilerek kurtarıldı.Macera Offroad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından tipide mahsur kalan araçları kurtardıklarını belirtti. Palandöken'de araçlarının içinde beklediklerini belirten vatandaşlar, zincir takarak yollarına devam etti. KUŞLAR İÇİN YEM BIRAKTILARBu arada Erzincan'da kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi Şube Müdürlüğü görevlileri, kanatlı yaban hayvanlar için yüksek kesimlerine yem bıraktı. Görevliler, çuvallarla yemi kaya dipleri ve ağaçlık alanlara serpti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ERZURUM-Macera offroad araçlarının mahsur kalanlara yardım etmesi-Halat bağlanan araçların çekilmesi-Kurtarılan bir sürücünün konuşması-Yolda yapılan çalışmalarHaber-Kamera: ERZURUM,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Kırağı tutan ağaçlar -Buzla kaplı yollar -Kura Nehrinden buz detayları -Buz sarkıtları Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

Mahkeme 2 çocuğun, babadan olmadığına karar verdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2002 yılında evlenip, 2015 yılında boşandığı T.D.'den doğan 2 çocuğun öz babası olmadığını adli tıp raporuyla öğrenen Nazir O.'nun açtığı soy bağının reddi davasında, mahkeme çocukların babadan olmadığına karar verdi.Manavgat'ta oturan Nazir O., 2002 yılında evlendiği T.D.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2015 yılında anlaşmalı boşandı. Nazir O., ortak çocukları R.O. (14) ve E.B.O. (10) için 300'er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Eski eşi T.D., zaman içerisinde işleri bozulan ve aşırı miktarda borçlanan Nazir O.'ya karşı nafakanın artırılması davası açarak, 2 çocuk için ayrı ayrı 750'şer lira nafaka istedi. Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği söylenen Nazir O., Manavgat Aile Mahkemesi'nde 'soy bağının reddi' davası açtı. Dava kapsamında Nazir O. ve çocuklardan alınan kan örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelenen kan örneklerinden, Nazir O.'nun R.O. ve E.B.O.'nun babası olmadığı tespit edildi.Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki davanın 5'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya davacı Nazir O.'nun avukatı Atalay Arslan katıldı. Davalı T.D. katılmadı. Mahkeme, davacının talebini kabul ederek, çocuklar R.O. ve E.B.O.'nun Nazir O.'dan olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddine karar verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. ve E.B.O., Nazir O.'nun nüfusundan düşülecek.NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI SÜRÜYORNazir O.'nun avukatı Atalay Arslan, bu davayla müvekkilinin haklılığının ispatlandığını belirterek, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından daha önceden açtıkları nafakanın kaldırılması davasını da kazanacaklarını ümit ettiklerini, ayrıca bugüne kadar müvekkilinin zararlarını tazmin için maddi, elem ve ıstırabının giderilmesi için de manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, iddiaya göre birlikte olduğu kadının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine gece binanın dışından tırmanıp balkondan eve giren Zeki C. (Cengiz -36), 36 yaşındaki Deniz Gezginci'yi defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gezginci yaşamını yitirirken, kadının sağlık durumunu sormak için hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., gözaltına alındı. Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 222 sokak numara 6'daki apartmanda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan, bir lokantada aşçı, 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre, birlikte olduğu zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan bekar Zeki C. ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Zeki C., gece kadının yaşadığı 1'inci kattaki eve, dış cepheden tırmanıp balkondan girdi. Gezginci'yi çoğunluğu sırtından 15 kez bıçaklayan Zeki C., olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyan Gezginci'nin biri 9 diğeri 16 yaşında olan 2 kız çocuğunun, korkudan odasında saklandığı öğrenildi. Bağrışma sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı Gezginci, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki çocuklar, polis ekiplerince güvenli bir yere götürüldü. Daha sonra çocuklar, Gezginci'nin yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, evde inceleme yaptı.HASTANEYE GELİNCE YAKALANDIHastanede tedaviye alınan Gezginci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., şüpheli hareketler sergilemesi üzerine hastane polisince gözaltına alındı. Zeki C.'nin yapılan ilk ifadesinde, cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Zeki C., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hizanlı usta, söğüt dallarını sepete dönüştürüyor

BİTLİS'te yaşayan sepet ustası Arif İltaş (50), söğüt ağacından yaptığı sepetlerle unutulmaya yüz tutan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor. 40 yılı aşkın süredir evinin bir bölümünde bu işi yapan İltaş, "Bu meslek için dükkanımın olmasını çok isterdim, ama imkanım yok. Ben öldükten sonra bu mesleğin devam etmesini istiyorum" dedi.Hizan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Arif İltaş, dededen kalma yöntemlerle el işi örme sepetler yaparak, artık çok yaygın olmayan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor. İltaş'ın söğüt ağacı dallarını kullanarak yaptığı sepetlerin yanı yanı sıra ekmeklik, meyvelik ve kara kovanlar gibi ürünleri de büyük rağbet görüyor. Dededen kalma sepetçilik mesleğini 40 yılı aşkın bir süredir evinde çalışarak yaşatmaya çalıştığını belirten İltaş, şöyle dedi: "Oturduğum evimin bir kısmını sepetçilik mesleğine ayırdım. Bu meslek için bir dükkanımın olmasını isterdim. Ama imkanım yok. Ben öldükten sonra bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Bu mesleği buralarda yapan kimse yok. Söğüt ağacında yeni yeni filizler çıktığında dereleri gezerek, toplamaya başlıyorum. Sonbahar geldikten sonra yine dağları gezerek topluyorum. Kapımın önünde temizledikten sonra eve getirerek yavaş yavaş yapmaya başlıyorum. Tandır ekmeği pişirenler için büyük sepet yapıyorum. Kara kovanlar için de ayrıca sepet yapıyorum. Siparişe göre kim ne isterse, onu yaparak gönderiyoruz. Bu yaptığım sepetler çok sağlıklı. Poşetler gibi değil. İçinde 10 gün meyve kalsa bile bozulmaz. Buzdolabına gerek kalmıyor. El yapımı olduğu için süs eşyası olarak da kullanılabilir. Yaptığım bu sepetleri sipariş üzerine Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiyorum. Bizim buranın bal, ceviz ve fındığı meşhurdur. Bölgenin arıcıları beni arıyor ve onlara sipariş üzerine kara kovan yapıyorum."

