DHA YURT BÜLTENİ-3

13.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:48

Hakkari'de, 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 825 personelle, 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen operasyonun sürdürüldüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ile birlikte PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel 55 operasyonel tim görev alıyor. Operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 17 adet patlamaya hazır el yapımı paylayıcı düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken, diğerleri imha edildi. Terörle mücadele her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edecektir."

Görüntü dökümü: -Operasyondan görüntü-Araziden görüntüHaber: ANKARA,

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Karayoluna inen vaşak kamerada Artvin'in Yusufeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya-Çeltikdüzü köyü arasındaki karayolunda ilerleyen Ahmet Yılmaz'ın otomobili önüne aniden vaşak çıktı. Yol ortasında yavaş adımlarla yürüyen vaşak, Yılmaz ve yanındakiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntüde, vaşak, korna sesine aldırış etmeden bir süre ilerliyor, ardından da hızlanıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak karayolundan çıkıyor ve gözden kayboluyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Vaşak görüntüsüHABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: ARTVİN-DHA

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7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti, 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı (2) 2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği Ramazan Küçük'ü (53) evinde tabancayla başından vurarak, öldüren daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son veren, dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan'ın (40), 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Arslan'ın, Küçük'ü öldürüp, intihar etmeden önce Eskihisar Mahallesi'ndeki kendi iş yerinde, Veli ve Mustafa Akpınar kardeşleri tabancayla başlarından vurarak, öldürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Daha sonra Akpınar kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arslan ile Akpınar kardeşler arasında da borç- alacak sorunu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------İşyerinin dışından görüntüPolis ekiplerinden görüntüHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ==================================

Çarşı merkezinde atla gezen çocuklar şaşırttı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde 2 çocuğun at üstünde gezmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Dün, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan Artı Çarşı'da beyaz bir atın üzerinde 2 çocuğun gezdiğini görenler şaşkınlığa uğradı. Bazı vatandaşlar çocukların atla dolaşmasını cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuklar, kendilerini görüntüleyen bir kadının 'Babanın haberi var mı?' sorusuna 'Var, annemin de var' cevabını vererek, atla gözden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü-----------------------Çarşıda atla gezen çocuklar-Telefonla kendilerini görüntüleyen kadının sorusu-Çocukların cevabı-Çocukların atla uzaklaşması-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Gaziantep'te, 3 gasp şüphelisine tutuklama

GAZİANTEP'te, 5 kişinin cüzdan ve telefonlarını bıçakla yaralayarak ya da bıçak gösterip, tehdit ederek, gasbeden 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te, son 20 gün içinde 5 kişi, polise başvurarak, bıçaklanarak ya da bıçak tehdidi ile cüzdan ve telefonlarının çalındığını söyledi. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı 5 mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası 3 gasp şüphelisinin kimlikleri belirledi. İsimleri açıklanmayan 3 kişi, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Şüphelilerin bir kişiyi bıçaklayarak gasp etmesi Şüphelilerin olay yerinden Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: DHA