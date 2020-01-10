DHA YURT BÜLTENİ-3

10.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:04

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu-Çardak seferinin yapıldığı 'NG' isimli feribota, Gelibolu iskelesi önlerinde, 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi çarptı. Kazada yaralanan olmazken, denize feribottan mazot sızıntısı meydana geldi.

Çardak'tan bu sabah araç ve yolcular ile Gelibolu seferine başlanan, 44 metre uzunluğundaki 'NG' isimli feribota, saat 07.30 sıralarında, kaptanın uyuduğu iddia edilen, 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi, iskele kıç omuzluğundan çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, balıkçı teknesinin baş kısmında hasar oluştu. Çarpmaya bağlı olarak feribotun mazot deposu delindi. Gelibolu iskelesine hızla yanaştırılan feribottan yolcu ve araçlar, tahliye edilirken, mazot sızıntısı meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-9 (Hızlı Tahlisiye Botu) ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yakıt sızan bölge, su üstü bariyerle çevrildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Şehit polis Fethi Sekin'in babasına, otomobil hediye edildi

İZMİR Adliyesi'ne düzenlenmek istenen terör saldırısını engellerken kahramanca şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e, Antalya'nın Alanya ilçesinde, hayırseverler tarafından alınan otomobil hediye edildi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenmek istenen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin, Aydın'daki bir program için Elazığ'dan yola çıktı. Baba ve kız kardeş, Alanya'ya geldiklerinde kaymakamlığı ziyaret etti. Burada baba Sekin'in geldiği otomobilin eski model olduğunu gören Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'nun organizesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yardımlarıyla hayırseverlere ulaşıldı.

Kısa sürede Alanyalı hayırseverler baba Sekin'e hediye etmek üzere 150 bin TL değerindeki otomobili aldı. Şehit Fethi Sekin'in adı ve soyadının baş harflerini taşıyan 07 FS 223 plakalı otomobil, bugün kaymakamlık binası önünde düzenlenen sade törenle baba Mehmet Zeki Sekin'e hediye edildi. Törene şehit Fethi Sekin'in babası ve kız kardeşinin yanı sıra Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve hayırseverler katıldı.

'SAYESİNDE BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ'Şehit polis memuru Fethi Sekin ile İzmir'de beraber çalışmanın onur ve gururunu yaşadığını belirten Kaymakam Mustafa Harputlu, "Fethi hakkında söylenecek çok şey var ama ben sadece iki şey söyleyeceğim. O hadiseli günde İzmir Adliyesi'nde görevliydim ama Fethi Sekin'in kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledik. Hain terör örgütü o gün İzmir Adliyesi'ni kafasına koyarak, oraya eylem yapmak için gelmişti. O gün Fethi o hainlerin peşlerine takılarak gereken cevabı vermiş bir kahramanımız. Onun dışında Fethi'nin çok özel bir özeliği daha var. Fethi gerçekten kişiliğiyle kimliği ve insanlığıyla dört dörtlük bir kardeşimiz. Adliyede yanına gelen ve görevli olan herkese gereken yardımı ve insanlığı yapmıştır" dedi.

'ŞEHİDİMLE GURUR DUYUYORUM'Otomobil hediyesinden dolayı duygulanan baba Mehmet Zeki Sekin, hayırseverlere teşekkür etti. Baba Sekin, "Hainlerin İzmir Adliyesi'ne düzenlemiş olduğu saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koyan, bu uğurda şahadet şerbetini içen, Elazığ'ın bağrından çıkmış, adını tüm dünyaya duyuran, canımın parçası ve gözümün nuru Fethi Sekin'in babasıyım. Ben şehidimle gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye'nin gururdur. Benim Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Güzel ülkemizde Fethi Sekin'ler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Baba Mehmet Zeki Sekin'in görüntüsüArabanın Hükümet konağı önüne getirilmesiArabaya plaka takılmasıProtokol üyelerinin görüntüsüAlanya kaymakamının konuşmasıİlçe emniyet müdürünün konuşmasıProtokolün Baba Mehmet Zeki Sekin'e aracın anahtarı teslim edilmesiBaba Mehmet Zeki Sekin'in konuşmasıDetaylarHABER: Engin ANAK- Kamera: ANTALYA-DHA)

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Sattığı mısırın parasını hırsızlarla kaptırdı, şoka girdi

KONYA'da çiftçi Fatih Elmalı, sattığı mısırın parası olan 49 bin lirayı bankadan çekip kamyonetinin torpido gözüne koyduktan sonra aracını kilitlemeden inip, bir iş yerine girdi. Elmalı'yı takip eden kimliği belirlenemeyen şüphelilerde torpidodaki parayı 5 saniye içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Paranın çalındığını gören Elmalı ise şok yaşadı.Olay, dün merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Akan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Elmalı, hasat ettiği mısırı sattı. Mısırın parası olan 49 bin lirayı Büsan Sanayi Sitesi içerisindeki bankadan çeken Elmalı, parayı kamyonetinin torpido gözüne koydu. Elmalı, yolda aracından inip, kapısını kilitlemeden bir iş yerine girdi. Bu sırada bankadan itibaren Elmalı'yı takip eden şüpheliler, sahte plakalı otomobilleriyle kamyonetin yanına gelerek, 5 saniye içerisinde torpido gözündeki parayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Bu anları gören bir TIR şoförü ise Elmalı'nın yanına giderek şüphelilerin aracından bir şey aldığını söyledi. Arabasına gelen Elmalı, paranın olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Torpido gözünde ve kamyonda parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polisin kamyonet üzerinde inceleme yapması Çiftçi Elmalı'dan detayOlay anı güvenlik kamerası Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ================================

Alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesende, polisin geniş katılımlı olarak düzenlediği denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ve bir kurusıkı tabanca ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Alaşehir'deki okul çevreleri, parklar ve metruk binalarda denetimler yapıldı. Denetimlerde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Asi' de kullanıldı. Saat 10.00 ile 17.000 saatleri arasındaki denetim kasamında, 7 okul, 6 park ve 3 metruk binada yapılan aramalarda, 1.26 gram uyuşturucu madde bonzai, 0.06 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.Öte yandan araçlarında ve evraklarında çeşitli eksiklikler bulunan 3 sürücüye de toplam 10 bin 464 lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Denetimlerden görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: DHA