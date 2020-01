DHA YURT BÜLTENİ - 3

09.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:32

Çığ altında kalan kayıp işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde madende çalışan 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralı kurtarıldığı çığda, kar altında kalan Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınız mevkisinde bulunan krom madeni şantiyesinde çalışan kepçe operatörü olarak çalışan Yusuf Delen (37), salı günü saat 12.00 sıralarında kapalı olan maden ocağı yolunu açmak amacıyla kepçe ile yola çıktı. Yusuf Delen'den haber alınamaması üzerine işçiler Veli Bektaş (35), Yasin Kılıç (42) ile Eray Minik, (30) operatörü aramak için yaya olarak yola çıktı. Saat 17.30 sıralarında 1 kilometre ilerleyen işçilerin üzerlerine çığı düştü. Olayı fark eden diğer maden işçileri, arkadaşlarının yardımına koştu. Kar altında kalan işçilerden Yasin Kılıç'ın cesedine ulaşılırken, Eray Minik ise yaralı kurtarıldı, Veli Bektaş'a ise ulaşılamadı. Operatör Yusuf Delen kendi imkanlarıyla bölgeden döndü.

Bölgeye sevk edilen AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri arama kurtarma bölgeye gönderildi. Dün gün boyu süren çalışmalara karşın Veli Bektaş bulunamadı. Kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına akşam ara verildi.Yasin Kılıç'ın cenazesi Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çığ altından hafif yaralı olarak kurtarılan Eray Minik ile arama kurtarma çalışmasında soğuktan etkilenen işçilerden Bekir Çalım da ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. 2 işçi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edildi.ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDIAFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, kayıp Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmalarına bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Bölgede yer yer 2 metreyi bulan kar ve çığ tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları kontrollü olarak sürdürülüyor.ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLECEKPozantı Devlet Hastanesi morgundan alınan 2 çocuk babası Yasin Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yasin Kılıç'ın maden ocağında şoför olarak çalıştığını belirten ağabeyi Mehmet Kılıç, olayın doğal afet olduğunu söyledi. İşçilerin zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Kılıç, "Ekiplerimiz ellerinden geleni yaptı. Takdiri ilahi" dedi.Otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yasin Kılıç'ın cenazesi Pozantı ilçesinde Camlıbel Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Burdur'da metruk binalar yıkılıyor

BURDUR'da metruk binalar belediyenin encümen kararıyla yıkımına başlandı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bugüne kadar 31 binanın yıkıldığını söyledi.Burdur'da can ve mal güvenliği için tehlike arz eden, sahiplerine ulaşılamayan veya sahiplerinin yıkmadığı binalar, Burdur Belediyesi tarafından İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince yıkılıyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince vatandaşın can ve mal güvenliği için tehlike arz eden, sıkıntıya sokan, kötü maksatlarla kullanılan binaların yıkımıyla ilgili yasada bize verilen yetkimizi kullanıyoruz" dedi.Şu ana kadar 31 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Ercengiz, "3 bina yıkım aşamasında, yıkılacak 3 binamız daha var. Toplam 6 binada ise güvenlik önlemleri alındı. Tehlike arz eden binaların yıkılması için bina sahiplerine tebligat yapıldı. Vatandaşımız bu yıkımı kendi olanaklarıyla gerçekleştiremiyorsa yasanın bize verdiği yetkiyle biz bu binaları yıkıp, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini garantiye almaya çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarımızdan gelen talep, vatandaşlarımızdan gelen sözlü ve yazılı şikayetler neticesinde İmar Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapıyor" diye konuştu.

FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı

ADANA merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi B.M.'nın Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 Ocak'ta Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı. İstanbul'da gözaltına alınan örgütün askeri mahrem yapılmasında yer aldığı öne sürülen B.M.'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalandığı ortaya çıktı. B.M.'nin babası ve kardeşinin de daha önce FETÖ/PDY'den gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasında teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyündeki kontrol noktasına dün teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, harekat kapsamında Resulayn'da görev yapan Astsubay Sinan Köse (25), Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Uzman Onbaşı Halil Karakoç (25) ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (25) şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler bölgeden alınarak Ceylanpınar'a getirildi. Şehadet haberleri ile ailelerini yasa boğan 4 askerin naaşları bugün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.Burada düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları ve aileleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman Çavuş Erol Yanık Gaziantep'e, uzman onbaşı Fatih Akbulut Mardin'e helikopterle, Astsubay Sinan Köse ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç ise askeri uçakla Mersin'i uğurlandı.

HDP önündeki eylemde 129'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 129'uncu günde de sürdürdü. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eyleminde olan Şevket Altındaş, bir an önce oğluna kavuşmak istediğini söyledi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 66 ailenin oturma eylemi, 129'uncu günde de devam etti.Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için 5 Eylül'de Gaziantep'ten gelerek, eyleme katılan Şevket Altındaş, bir an önce oğluna kavuşmak istediğini söyledi. Altıntaş, "Sağımda, solumda kandırılan çocukların babaları var. Ben hep diyorum ki PKK, iki temel unsur üzerine kurulu; yalan ve tehdit. Bu gençleri kandırdılar. Diğerlerini ise silah zoruyla götürüyorlar. Biz biriz, beraberiz. Lütfen bizi çok daha iyi anlasınlar" diye konuştu.

POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ara tatilde de ciddi rezervasyonlar almıştık. Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz" dedi.POYD Başkanı Ülkay Atmaca, sömestir tatili ve kış turizmine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sömestirle ilgili rezervasyon sürecinin devam ettiğini belirten Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ara tatilde de ciddi rezervasyonlar almıştık. Devam eden süreçte de yüzde 40- 50 indirimler olduğu için ikinci ara tatile ciddi talep var. Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz" dedi.'3 BİN KAMP OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Şu anda Süper Lig takımlarının tamamı, ikinci ve üçüncü liglerden takımların da Antalya'da kamp yaptığını aktaran Ülkay Atmaca, "Antalya genelinde bu sene 3 bin kamp olacağını düşünüyoruz. Antalya için başta golf ve futbol olmak üzere sömestirle birlikte iyi bir kış turizmi geçiriyoruz. 2019 yılını rekorlarla kapatmıştık. 2020'de bu rekorlar devam ediyor. Bölgedeki tesislerin doluluk oranları gayet iyi" diye konuştu.

200 yıllık tarihi han, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihi Cafer Paşa Hanı, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. 2013 yılında çıkan yangın sonrasında restore edilerek, 2017 yılında yeniden hizmete açılan handaki 25 iş yerinin tamamını kadınlar işletiyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan 200 yıllık tarihi Cafer Paşa Hanı, kadın işletmeciler tarafından çalıştırılıyor. Handa, KOSGEB'den destek alarak işini kuran kadınlar da bulunuyor. İnegöl'ün tarihi yüzünü de yansıtan görünümüyle, çarşı merkezinin gözdesi olan Cafer Paşa Hanı restore edilmesinin ardından 38 iş yeri ile yeniden hizmete açılırken, handa bulunan mevcut 25 iş yerini ise kadınlar işletiyor.KOSGEB DESTEĞİYLE İŞ YERİNİ KURDULARKadın girişimcilere emanet handa KOSGEB'ten aldığı destekle davetiye ve organizasyon işyeri açan 22 yaşındaki Buket Eser, "Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi kurmak istedim. Mezun olduktan 2 ay sonra KOSGEB'e başvuruda bulundum. Projem onaylandı ve 50 bin lira destek aldım. Verilen destekle iş yerimi kurdum. 1 yıldır davetiye ve organizasyon üzerine faaliyet gösteren kendi iş yerimi işletiyorum. Verilen desteğe teşekkür ederim. Genç yaşta iş hayatına atıldım. Mutluyum. Hedeflerim arasında işimi büyütmek var" dedi.HER AY YENİ BİR KADIN GİRİŞİMCİ KATILIYORCaferpaşa Beylik Hanı Hanımlar Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Kara Şahin ise "3 yıl önce açılan Cafer Paşa Beylik hanı kadınlar tarafından işletiliyor. Bu Türkiye'de bir ilk. Her ay hana yeni bir girişimci kadın katılıyor. Burada iş yeri olan kadınlarımız arasında KOSGEB'ten destek alan kadınlar da bulunuyor. Onlara katkıları güzel oluyor. Bu destekle kadın girişimcilerimiz daha da güçleniyor. Türkiye'de Cafer Paşa Hanı bir ilk. Şu anda handaki 25 iş yeri kadın girişimciler tarafından işletiliyor" diye konuştu.HEM EV KADINI HEMDE İŞ KADINIHanda iş yeri bulunan Şengül Kaya da "3 yıl önce işyerimi hizmete açtım. Burada hiç yabancılık çekmedim, çünkü buradaki esnafların tamamı kadın. Kadının gücünü ve neler başarabileceğini gösteriyoruz. Kadın isterse her şeyi başarır. Ben de ev hanımı olmama rağmen işyerimde el emeğimle yaptığım ürünleri satarak kazanç elde ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü

SUDAN Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 45-60 kilogram olarak hediye edilen 4 aslan 125- 150 kilograma ulaştı. Özenle beslenerek 24 saat güvenlik kamerası ile korunan aslanlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, yaklaşık 2 yıl önce getirilen, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimleri verilen 2 dişi, 2 erkek aslanın bakımları özenli şekilde yapılıyor. Düzenli şekilde beslenen ve ilk geldiklerinde 30-60 kilogram olan aslanlar şu anda 125-150 kilograma ulaştı. Dişi olanları 4, erkek olanları ise 5 yaşında olan aslanların yakın zamanda yavrulamaları bekleniyor.'Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 4 tane aslan hediye edilmişti. 2 dişi 2 erkek aslana burada 2 yıldır biz bakıyoruz. İlk geldiklerinde kiloları 45-60 arasındaydı. Şu anda 125-150 kilograma ulaştılar. Artık cinsel olgunluğa ve üreme yaşlarına geldiler. Hayvanlarımız burada çok mutlu ve kendilerini huzurlu hissediyorlarö diye konuştu.ASLANLARDAN YAKIN ZAMANDA YAVRU BEKLİYORUZAslanların beslenme ve yaşam kalitesi nedeni ile yakın zamanda yavrulayabileceklerini belirten Özsöyler, "Aslanlarımızdan yakın zamanda yavrularımızı da bekliyoruz. Tüm aslanlarımızda olduğu gibi bu aslanların da yazlık ve kışlık menüleri bulunmakta. Yazın 3,5 kiloya kadar hem kırmızı hem beyaz tavuk eti veriyoruz. Kışın da 4,5 kilo et veriyoruz. Aynı zamanda kışın tüm hayvanlarımıza ayrı menüler düzenliyoruz. Vitamin ve minerallerini her hayvana ayrı şekilde yemeklerine katarak veriyoruzö ifadelerini kullandı.TÜM BARINAKLARI ÖZEL OLARAK ISITIYORUZKışlık ve yazlık barınakların hazır olduğunu, hayvanların belirli derecelerde ısıtıldığını söyleyen Celal Özsöyler şunları söyledi: "Tüm hayvanlarımızın, kışlık barınak sıcaklıklarını ayarlıyoruz. Soğuk havada hayvanlarımızı ısıtıyoruz. Isıtma barınaktaki özel dijital ısıtma sistemi ile sağlanıyor. Belli bir sıcaklığın altına düşerse otomatik olarak ısıtma sistemi çalışıyor. Ortalama barınaklarda 17-20 santigrat dereceye geldiği zaman duruyor. Burada hayvanlar doğasına uygun şekillerde yaşadığı için daha hızlı büyüyorlar. Bunun yanı sıra beslenmeleri çok önemli, biz bunlara son derece dikkat ediyoruz. Türkiye ve Avrupa'da en fazla doğurganlık olan hayvanat bahçesi biziz çünkü dengeli şekilde beslenmelerini, vitaminlerini yapıyoruz. Barınakların kışlık ve yazlık olması, sıcaklıklarının dengeli olması çok önemli. Bunların yanı sıra yazın havuzlarda serinlenme şansları oluyor. Bu nedenle daha hızlı büyüyorlar.öTÜM HAVYANLARA 5 YILDIZLI OTEL KONFORUHayvanat bahçesinde, soğuk havalara karşı dirençsiz hayvanlar yerden ısıtmalı kafeslerde yüksek kalorili gıdalarla besleniyor. Hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sunuluyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor.Hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye idelen aslanları çok beğendiklerini, hayvanların 2 yılda büyüyerek güzelleştiğini ifade ettiler.

