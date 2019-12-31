DHA YURT BÜLTENİ-3

31.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:36

Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu

Suriye'de Fırat 'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad bölgesinde görevli uzman onbaşı Rahmi Kaya, pazar günü meydana gelen patlamada yaralandı. Tedavisi için Şanlıurfa'ya getirilen Uzman Onbaşı Kaya, doktorların tüm çabasına karşın bu sabah kurtarılamayarak şehit oldu.Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, öğleden sonra Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanacak.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ ŞANLIURFA,

============================

Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek yerlerinde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.Beytüşşebap'ta 4 gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ulaşımda aksama olmaması için tedbir alındığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Kış şartlarının ağır geçtiği ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarımız kapanmıştı. Gece gündüz ara vermeden ve halkımıza hizmet aşkımızla ekiplerimiz çalışarak en uzak Güneyyaka ve Bölücek köy yollarımız dahil tüm köy yollarını ulaşıma açıyoruz" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

============================

Bitlis'te 47 köy yolu kardan kapandı Bitlis'te kar yağışı ve sis, aralıklarla devam ederken, 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı Bitlis'te, Rahva bölgesindeki sis, hayatı olumsuz etkiliyor. 47 köyün yolunun kardan ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi'ne ait 70 iş makinesi ve 90 kişilik personel ile açılmaya çalışılıyor. Belediye ekipleri ise 40 iş makinesi ve 80 kişilik personel ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Bitlis- Tatvan yolunda sürücülere zor anlar yaşatan sisin de gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar altında kalan araçlardan detay-Siste yürüyen vatandaşlardan detay-Sisin etkili olduğu Rahva bölgesinden detay görüntüler-Araçlarını temizlemeye çalışan vatandaşlar-Siste ilerleyen araçlardam detay-Genel ve özel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

===========================

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2)2 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltı alınanların sayısı 10'a yükseldi. 9'u Suriye, 1'i Lübnan uyruklu olan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 2 şüpheli ise aranıyor.

İZMİR,

===========================

Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5'inci ayak final yarışları, nefes kesti. Yağmur altında oldukça çekişmeli geçen ve 4 farklı kategoride 22 araç ile 44 pilotun katıldığı yarışları çok sayıda kişi izledi.Kısa adı TORK olan Tarsus Off-Road Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan yarışlar, Gazipaşa Bulvarı'nın TEM bağlantı noktasında bulunan Tork Arena'da koşuldu. Büyükşehir Belediyesi, 4 etapta oldukça heyecanlı geçen yarışlara altyapı desteği verdi. Yarışların yapılacağı alanda kulüp üyelerinin talebi üzerine Büyükşehir ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaptı. Yine Büyükşehir tarafından temin edilen platformun kurulduğu yarışlarda, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.Çevre illerden 22 araçla organizasyona katılan 44 sporcu, 4x4 araçlarla yağış altında ve çamurlu parkurlarda hünerlerini sergiledi. Adrenalin dolu yarışlarda araçların bazıları parkurları tamamlayamadı. Yarışmada S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan-Muhammet Emin Başel, S2 kategorisinde Serkan Sivri-Ali S. Kıvrak, S3 kategorisinde Mustafa Özel-Mehmet A. Çiftçioğlu, S4 kategorisinde Abdullah Çardak-M. Çağdaş Başdatlı ve genel toplamda yine Abdullah Çardak ve M. Çağdaş Başdatlı şampiyon oldu.Sporseverlerin soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdikleri yarışlarda 4 farklı kategoride dereceye girenlere kupaları Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Büyükşehir Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkan Yardımcısı Haluk Gülbahar ve Tarsus Off-Road Kulübü Başkanı Murat Akkaya tarafından verildi. Dereceye girenlere ayrıca Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretilen ürünlerden oluşan hediye paketleri de armağan edildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: MERSİN,

===========================

Kaynak: DHA