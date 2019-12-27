DHA YURT BÜLTENİ - 3

27.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:42

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Fırtınanın dershanenin çatısını uçurduğu o anlar güvenlik kamerasında

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir dershane binasının çatısının fırtınada uçtuğu o anların bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki Manisa'nın simge yapılarından Beyaz Fil binası önündeki bir dershanenin 100 metrekarelik çatısı geçen 23 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında, fırtına nedeniyle uçarak, yola düştü. Yolda o anda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Yol, uçan çatı nedeniyle trafiğe kapandı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hummalı bir çalışma ile çatının enkazını kaldırarak, yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı.Çatının fırtına nedeniyle uçma anının yakındaki bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler de tesadüfen yoldan geçen polis ekiplerinin bölgede güvenlik almaları da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Dershane çatısının uçmana anından güvenlik kamerası görüntüsü-Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemei almasından güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA

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Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.C.G.(41)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 kilo 020 gram metamfetamin ele geçirildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, İznik İlçesi'nde yaşayan S.C.G.'nin (41), uyuşturucu ticaretini yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. S.C.G.'nin evine yapılan operasyonda 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.C.G. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Şüphelinin emniyetten çıkışı-Şüpheliyi taşıyan aracın gidişi

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü: 3 çocuk yaralı

Ardahan'ın merkeze bağlı Ölçek köyünde kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.Olay bu sabah saat: 06.00 sıralarında meydana geldi. Tekin Saltaş'a ait içerisinde eşi ve üç çocuğunun yaşadığı kerpiç evin tavanı, gece yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Evde bulunan baba Tekin Saltaş ve eşi olaydan yara almadan kurtulurken, kardeşler Eray Saltaş (16), Dilan Saltaş (10) ve Bilal Saltaş (3) yaralandı. AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından toprak içerisinde çıkarılan üç kardeş, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kardeşler hastanede tedavi altına alındı.VALİ ZİYARET ETTİArdahan Valisi Mustafa Masatlı, ev çökmesi sonucu yaralanan çocukları hastanede ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Masatlı, "Olayla ilgili AFAD ve 112 ekiplerimiz anında olaya müdahale etmiş ve çocuklarımız hastaneye getirilmiştir. Şuan için sağlıklarında önemli bir sorun yok. Evleriyle de ilgili olarak Devletimizin imkanlarıyla evlerini yapacağız. Eşyalarını da alıp, vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarını normal olarak sürdürmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hastaneden genel detay-Yaralılardan detay-Vali Masatlı'nın ziyareti ve konuşması

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

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4 yaşındaki Esma Nur için ekipler seferber oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yolu kardan kapanan Yeni Işık köyünde ateşi yükselen 4 yaşındaki Esma Nur Özbek, ekiplerin 3 saat süren çabaları sonunda evinden alınarak, hastaneye ulaştırılabildi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Yeni Işık köyünde yaşayan Esma Nur Özbek'in aniden ateşi yükseldi. Aile hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri, kardan kapalı olan ve yoğun tipi yaşanan yolu aşıp, köye ulaşamadı. Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, yolu açıp hasta çocuğa ulaşmak için çalışma başlattı. 3 saat süren çalışmalar sonunda köye ulaşıldı ve Esma Nur Özbek, ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplere teşekkür eden Esma Nur Özbek'in annesi Evin Özbek, "Kızım öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı. Kar yağışı etkili olduğu için hastaneye kendi imkanlarımızla götüremedik. Yetkilileri arayarak yardım istedik. Ekipler, zorlu bir çalışmayla köyümüze ulaştı. Allah devletimize zeval vermesin, bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak, hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kapalı yolun açılma çalışmaları-Köye ulaşan ekipler-Ambulanstan ve ekiplerden genel-Sağlık ekiplerinin hastaya ilk müdahalesi-Esmanur'un ambulansa götürülmesi-Anne Özbek'in konuşması

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

ORDU'nun Ünye ilçesinde Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı (47), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ile kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Çorbacı, sanat eserleri ile çevre bilincine dikkat çekmeye çalışıyor.

Ünye ilçesinde yaşayan Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı, sanata ve tarihe olan merakı sayesinde çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çorbacı, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ve kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır çöpü sanata dönüştürüp, eserlere imza atan Çorbacı, çevre bilincine dikkat çekerek, mesaj veriyor. Çorbacı'nın özenle hazırlayıp, koleksiyonuna eklediği eserler, çevre tutkunlarının beğenisini topluyor.

'GERİ DÖNÜŞÜMDE ÇOK ZENGİNLİK VAR'

Minyatür sanatına ilgisinin yaklaşık 20 yıla dayandığını anlatan Çorbacı, "Gördüğüm tarihi mekanların tablolara yansımasının güzel olacağını düşündüm. Geri dönüşüm ürünlerini kullanarak birçok tablo yaptım. Üç boyutlu tablolarımda hazır malzeme hiç kullanmadım. Geri dönüşüm dediğiniz zaman zengin içerik elde edebilirsiniz. geri dönüşümde çok zenginlik var. Neredeyse her şeyi kullanabilirsiniz. Sokaktaki tel çubuktan tutun, bisküvi kutusuna varıncaya kadar birçok geri dönüşüm malzemesi kullanılabilir. Hatta son yaptığım çalışmada; her şeyi çöpten buldum. Normalde tabloyu yapar, daha sonra çerçevelerdim ancak atılmış bir çerçeve buldum ve onu sanat eserine dönüştürdüm. Son çalışmamda bisküvi kutusundan çatı, Ünye'nin kil çamurundan duvar yaptımö dedi.

'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

Ünye'nin tarihi binalarını ve sokaklarını sanatla buluşturan Çorbacı, Türkiye ve dünyadaki tarihi mekanları da resmettiğini ifade etti. Çorbacı, "İnternette gezinirken Bulgaristan'a bulunan tarihi Vali Konağı ve Osmanlı Sokağı'nı gördüm. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak tablo hazırladım. Atıktan tarihi bir mekanı tabloya dönüştürmemdeki amaç ise farkındalık oluşturmaktı. Gençlere tarihimizin, kültürümüzün bir parçasının da Bulgaristan'da olduğunu göstermek istedim. Tabloyu tamamlamak 3 ayımı aldı. 30'a yakın tablo hazırladım, eserlerimi satmayı düşünmüyorum. Ben bu yola çıkarken kendime bir hedef koydum. Türkiye ve dünya genelindeki yarışmalara katılarak, geri dönüşüm atıklarından yapılan tablolarımla dünyaya mesaj vermek istiyorum. Dünya Çevre Örgütü'nün yaptığı yarışmalara katılmak için de mücadele edeceğim. Gençlere çevre bilincini aşılarsak gelecek nesle daha yaşanabilir dünya bırakırızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Geri dönüşümden yapılan tablolardan detaylar-Geri dönüşümden tablo yaparken detaylar-Geri dönüşüm ürünlerinden tablolar yapan Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı ile röportaj

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),

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Kaynak: DHA